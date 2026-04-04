Cosa vedere tra le novità Disney+ di aprile 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di sei anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese primaverile accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ ad aprile 2026, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ ad aprile 2026

Film in uscita su Disney Plus

Pizza Movie

Apriamo le novità Disney+ di aprile 2026 da vedere con Pizza Movie, commedia diretta da Nick Kocher e Brian McElhaney con Gaten Matarazzo, Sarah Sherman e Lulu Wilson. Racconta la vicenda di un timido studente universitario che insieme al suo spericolato coinquilino decide di mettersi in viaggio per compiere una semplicissima missione: andare a prendere una pizza. I due hanno assunto, infatti, una sostanza illegale sperimentale, che altererà loro la mente a tal punto che si ritroveranno catapultati in un’avventura surreale, durante la quale faranno incontri assurdi, avranno fantastiche allucinazioni e forti rivelazioni che cambieranno la loro vita per sempre.

Disponibile in streaming dal 3 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pizza Movie.

Orango

Cambiamo completamente genere con Orango, film documentario Disneynature narrato da Josh Gad che segue una femmina di orangotango adolescente e curiosa che sta imparando ad affrontare la vita e a lasciare la sua famiglia. Il lungometraggio arriva in occasione della Giornata della Terra, che si celebra ogni anno il 22 aprile per sensibilizzare il pubblico sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia del pianeta. Tra momenti emozionanti, incontri ravvicinati e sequenze spettacolari, offre uno sguardo inedito su una giungla vibrante e piena di sorprese. La protagonista è Indah, una giovane femmina di orangotango alle prese con una fase cruciale della sua crescita. Curioso e intraprendente, l’animale si prepara a lasciare la propria famiglia per affrontare il mondo in autonomia. Un racconto intimo e coinvolgente, che unisce intrattenimento e consapevolezza ambientale.

Disponibile in streaming dal 22 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Orango.

Questo mese non sembrano previste altre novità lato film, ma potete recuperare i lungometraggi dei mesi scorsi, tra cui il film d’animazione Zootropolis 2, la commedia d’azione Mike & Nick & Nick & Alice (con Vince Vaughn, James Marsden ed Eiza González), Predator: Badlands, settimo capitolo del popolare franchise, e TRON: Ares, terzo capitolo del franchise cinematografico.

Serie TV da vedere su Disney+

I segreti delle api (National Geographic)

Passiamo alle novità Disney+ di aprile 2026 da non perdere lato serie con I segreti delle api, docu-serie National Geographic condotta e narrata da Bertie Gregory, National Geographic Explorer premiato ai BAFTA e agli EMMY. Utilizza tecnologie di ripresa all’avanguardia per rivelare lo straordinario mondo delle api. Con l’esperienza del dott. Samuel Ramsey, entomologo e National Geographic Explorer, la serie svela la sorprendente architettura e intelligenza delle api, rivelando segreti e momenti mai documentati prima. “Per il suo quinto anniversario,“I segreti di”punta i riflettori sulle api, che sono tra le eroine più piccole ma fondamentali per la Terra”, ha dichiarato l’executive producer James Cameron. “Molto più che semplici impollinatrici, le api sono creature socialmente complesse e scaltre, nonché gli insetti più importanti sul nostro pianeta. Il loro impatto sul mondo naturale e sull’umanità è incommensurabile, stiamo iniziando a capire solo ora quanto siano davvero straordinarie“. La docu-serie inaugura il Mese della Terra 2026.

Disponibile in streaming dal 1° aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I segreti delle api.

Dear Killer Nannies (original)

Da guardare questo mese sulla piattaforma anche Dear Killer Nannies, serie originale che racconta l’infanzia del figlio di Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar. Juampi è un bambino solitario la cui vita è circondata dal lusso. Considera suo padre il benefattore più umile di Medellín, con una fortuna che li obbliga a vivere con guardie del corpo che fungono anche da suoi compagni di giochi. Tuttavia, questo mondo ideale inizia a sgretolarsi quando scopre che le sue amate “tate” sono sicari assoldati per sacrificare le proprie vite per la sua famiglia, e che suo padre, Pablo Escobar, è il narcotrafficante più temuto e ricercato del pianeta. Questa è la storia di un bambino che perde la sua innocenza ereditando una guerra che non gli appartiene, mentre porta il peso di un cognome che trasformerà la sua vita in una corsa contro la morte. Juan Pablo Escobar racconta, in prima persona, com’è stato crescere all’interno del Cartello di Medellín, l’impero criminale più potente del suo tempo.

Disponibile in streaming dal 1° aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dear Killer Nannies.

Star Wars: Maul – Shadow Lord (original)

I fan di Star Wars non possono perdersi nell’aprile di Disney+ Star Wars: Maul – Shadow Lord, serie animata ambientata dopo gli eventi di Star Wars: The Clone Wars. L’avventura mostra Maul che trama per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta fuori dal controllo dell’Impero. Lì incrocia il cammino di una giovane Padawan Jedi disillusa, che potrebbe diventare l’apprendista che sta cercando a sostegno della sua implacabile ricerca di vendetta. La serie è sviluppata da Dave Filoni e Matt Michnovetz e vede un cast vocale (in lingua originale) capitanato da Sam Witwer (nel ruolo di Maul), Gideon Adlon (Devon Izara) e dal candidato all’Oscar Wagner Moura (nei panni di Brander Lawson). La nuova serie animata Lucasfilm Animation viene lanciata con due episodi alla settimana: il gran finale arriverà il 4 maggio, data in cui si festeggia lo Star Wars Day.

Disponibile in streaming dal 6 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Star Wars: Maul – Shadow Lord.

The Handmaid’s Tale – stagioni 1-6

Non parliamo di una novità assoluta, ma visto il debutto sulla piattaforma della serie sequel (ne parliamo tra poco), arrivano tutte e sei le stagioni di The Handmaid’s Tale, serie adattamento del romanzo classico di Margaret Atwood (“Il racconto dell’ancella” in Italia). Racconta la vita nella distopia di Gilead, una società totalitaria situata in quello che un tempo era il territorio degli Stati Uniti. Di fronte alle catastrofi ambientali e al crollo del tasso di natalità, Gilead è governata da un fondamentalismo perverso che si traduce in un militarizzato “ritorno ai valori tradizionali”. Essendo una delle poche donne fertili rimaste, Difred (“Offred” nella versione originale, interpretata da Elisabeth Moss) è una “Ancella” (“Handmaid”) nella dimora del Comandante e appartiene a una casta di donne costrette alla schiavitù sessuale come ultimo, disperato tentativo di ripopolare il mondo. In questa società terrificante in cui chiunque potrebbe essere una spia di Gilead, Difred deve destreggiarsi tra i Comandanti, le loro crudeli Mogli, le domestiche “Marta” e le sue compagne Ancelle, il tutto con un unico obiettivo: sopravvivere e ritrovare la figlia che le è stata sottratta.

Disponibile in streaming dall’8 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di The Handmaid’s Tale.

The Testaments (original)

Proseguiamo con le novità Disney+ da vedere ad aprile 2026 con The Testaments, serie sequel di The Handmaid’s Tale tratta dal romanzo omonimo di Margaret Atwood. Una drammatica storia di formazione ambientata a Gilead. La serie TV segue le vicende delle giovani adolescenti Agnes, obbediente e devota, e Daisy, una nuova arrivata, convertita, proveniente da oltre i confini di Gilead. Mentre si muovono tra le sale dorate della scuola preparatoria d’élite per future mogli di Zia Lydia, un luogo in cui l’obbedienza viene instillata brutalmente e sempre con motivazioni religiose, il legame che le unisce diventa il catalizzatore che stravolgerà il loro passato, il loro presente e il loro futuro. Vede protagonisti Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya e Kira Guloien. Dai produttori esecutivi di The Handmaid’s Tale. I primi tre episodi vengono proposti in contemporanea, mentre i successivi con cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dall’8 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Testaments.

Malcolm: Che vita! (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di aprile da non perdere con Malcolm: Che Vita!, serie evento in quattro episodi. Dopo aver protetto sé stesso e la figlia dalla sua famiglia per oltre un decennio, Malcolm viene trascinato nuovamente nella loro orbita quando Hal e Lois richiedono la sua presenza alla festa per il loro quarantesimo anniversario. La serie revival riunisce Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) ed Emy Coligado (Piama), a cui si aggiungono i nuovi membri del cast Keeley Karsten (Leah, la figlia di Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la sorella minore di Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la ragazza di Malcolm) e Caleb Ellsworth-Clark (nel ruolo di Dewey). Linwood Boomer, creatore della serie originale, torna come sceneggiatore ed executive producer.

Disponibile in streaming dal 10 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Malcolm: Che vita!.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Morgane – Detective Geniale (stagioni 1-4) – 1° aprile 2026

L’Arte di Celebrare con Donna Hay (stagione 1) – 1° aprile 2026

Disney Junior Ariel, La Sirenetta (nuovi episodi stagione 2) – 1° aprile 2026

Jamie and Sophie: Raising Chelsea (stagione 1) – 2 aprile 2026

La storia fantastica – 1° aprile 2026

King Kong – 1° aprile 2026

Mamma Mia! – 1° aprile 2026

Mamma Mia! Ci risiamo – 1° aprile 2026

Hulk – 1° aprile 2026

Topolino+ I Corti: Topolino + Spidey (corto) – 3 aprile 2026

Belve – 8 aprile 2026

Chernobyl: Inside the meltdown (serie National Geographic) – 19 aprile 2026

Tracker (stagione 3, parte 2) – 21 aprile 2026

We’ll be fine (stagione 1) – 23 aprile 2026

Grey’s Anatomy (nuovi episodi stagione 22) – 30 aprile 2026

Rooster Fighter (nuovi episodi)

High Potential (nuovi episodi stagione 2)

Scrubs (nuovi episodi stagione revival)

Daredevil: Rinascita (nuovi episodi stagione 2)

Daredevil: Born Again Official Podcast (nuovi episodi stagione 2)

9-1-1 (nuovi episodi stagione 9)

9-1-1 Nashville (nuovi episodi stagione 1)

Talkers (nuovi episodi)

Prosegue inoltre la UEFA Women’s Champions League, con le sfide dei quarti di finale tra i club più prestigiosi d’Europa, in programma il 1° e il 2 aprile 2026. Le semifinali di disputeranno il 25, il 26 aprile e il 2/3 maggio 2026.

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Abbonatevi qui a Disney+

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad aprile 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?