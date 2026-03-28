Trovare un robot aspirapolvere top di gamma, con stazione di svuotamento e lavaggio automatico, a meno di 400€ è praticamente impossibile. Eppure, oggi MediaWorld cambia le carte in tavola con un’offerta senza precedenti su ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni. Un dispositivo dal prezzo di listino di 1.499€ che crolla al suo minimo storico assoluto di 399€, una cifra che lo posiziona in una categoria di prezzo completamente diversa. Per dare un’idea della portata di questa promozione, basti pensare che il suo prezzo più basso mai registrato su Amazon era di 499€. Questa è un’opportunità unica per dotarsi di una tecnologia di pulizia avanzatissima a un costo irrisorio rispetto al suo valore reale. Analizziamo da vicino le caratteristiche che rendono questo robot un vero best buy a questo prezzo.

Ecovacs Deebot X9 Pro Omni: pulizia intelligente a un livello superiore

ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni non è un semplice robot aspirapolvere, ma un sistema di pulizia completo e autonomo. Il suo punto di forza risiede in una serie di innovazioni tecnologiche che lavorano in sinergia per garantire risultati impeccabili. Invece di puntare solo sulla potenza bruta, adotta la tecnologia BLAST, che ottimizza il flusso d’aria (16,3 L/s) per sollevare e catturare lo sporco più ostinato, specialmente dai tappeti, con un’efficacia superiore a modelli con un valore di Pascal nominalmente più alto.

Il lavaggio dei pavimenti è affidato al sistema OZMO Roller, un rullo attivo che esercita una pressione costante di 3.700 Pa e ruota a 220 giri al minuto, grattando via le macchie anziché limitarsi a passare un panno umido. L’intelligenza del sistema è evidente grazie all’AI Stain Detection 2.0, che riconosce lo sporco ostinato e insiste sull’area fino a completa rimozione.

La vera rivoluzione è però il sistema Triple-Lift: il robot è in grado di sollevare automaticamente e in modo indipendente il mop quando sale sui tappeti, la spazzola centrale e persino la spazzola laterale per evitare di spargere liquidi o sporco. A questo si aggiunge la tecnologia ZeroTangle 3.0, un design anti-groviglio per spazzola principale e laterale che previene l’accumulo di capelli e peli di animali, rendendo la manutenzione minima. La navigazione è gestita da un sistema combinato LiDAR e fotocamera AIVI 3D 3.0, che garantisce una mappatura rapida e precisa e un eccellente riconoscimento degli ostacoli.

La Base Omni completa l’esperienza, occupandosi di:

Svuotamento automatico della polvere.

Lavaggio del rullo con acqua calda fino a 75°C .

. Asciugatura del rullo con aria calda a 63°C .

. Ricarica della batteria da 6400 mAh.

Per ulteriori dettagli: Recensione ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni: meno potente ma più efficace e con triplo sollevamento

Un’offerta imperdibile da MediaWorld

Questa promozione rappresenta un’occasione più unica che rara. Il prezzo di listino di ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni è di 1.499€. L’attuale offerta di MediaWorld lo porta a un incredibile prezzo finale di 399€, con un risparmio netto di 1.100€, che si traduce in uno sconto effettivo di circa il 73% sul listino.

Per ottenere questo prezzo, è necessario essere in possesso della carta MediaWorld Club, che può essere richiesta gratuitamente e istantaneamente online o in negozio. Una volta aggiunta al proprio account, lo sconto extra verrà applicato automaticamente direttamente nel carrello. Non è richiesto l’inserimento di alcun codice coupon. Si tratta di un’offerta a tempo e, data l’entità dello sconto, è plausibile che le scorte a questo prezzo terminino rapidamente. La promozione è valida sia online sul sito di MediaWorld che, salvo esaurimento scorte, nei negozi fisici.

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