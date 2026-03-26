Nuki porta la comodità e la sicurezza dei pagamenti contactless direttamente alla porta di casa. L’azienda austriaca ha presentato il Keypad 2 NFC, il primo tastierino al mondo certificato Aliro per serrature elettroniche residenziali.

Il principio si basa sullo stesso gesto che utilizziamo quotidianamente per pagare e che ora potrà aprire la porta di casa. La tecnologia Near Field Communication (NFC), che consente uno scambio di dati sicuro e immediato a distanza ravvicinata, viene applicata all’accesso domestico con quello che Nuki chiama “Tap to Unlock“.

“L’accesso non è mai stato così intelligente, sicuro e veloce. Con il Keypad 2 NFC portiamo i vantaggi del Tap to Pay direttamente alla porta di casa. I nostri utenti possono contare sulla stessa comodità e sullo stesso livello di sicurezza a cui sono già abituati nei pagamenti contactless di tutti i giorni“, ha dichiarato Martin Pansy, cofondatore e CEO di Nuki.

Come funziona Tap to Unlock di Nuki

Il funzionamento è immediato: basta avvicinare il proprio dispositivo mobile al Keypad 2 NFC, senza nemmeno aprire l’app Nuki. Per utilizzare Apple Home Key o Samsung Digital Home Key all’interno di un portafoglio digitale, sono necessari una Smart Lock Nuki compatibile con Matter, un hub Matter del rispettivo provider e un dispositivo mobile compatibile.

Per chi non dispone di un hub Matter, Nuki ha previsto la modalità Nuki App, che consente di utilizzare Tap to Unlock in modo completamente indipendente. Questa modalità è disponibile per tutti gli utenti con una Smart Lock Nuki di quarta o quinta generazione e uno smartphone dotato di NFC.

“Uno dei principi fondamentali di Nuki è rendere le nuove funzionalità accessibili a tutti gli utenti, indipendentemente dal produttore“, ha sottolineato Jürgen Pansy, cofondatore e Chief Innovation Officer.

Cinque modi per entrare in casa

Con il Keypad 2 NFC è possibile accedere alla propria abitazione in cinque modi diversi: tramite Apple Home Key, Samsung Digital Home Key, Tap to Unlock nella modalità Nuki App, impronta digitale o codice di accesso personalizzato.

Il nuovo Keypad può memorizzare fino a 20 impronte digitali, 35 chiavi Tap-to-Unlock e 200 codici di accesso. Ogni singolo accesso è protetto da crittografia end-to-end, con gli stessi standard utilizzati nei sistemi di pagamento. Tutti i dati di accesso sono memorizzati localmente, mentre l’utilizzo del cloud rimane facoltativo.

L’installazione richiede pochi minuti utilizzando strisce adesive o viti, senza cablaggio. Il dispositivo è certificato IP54 per la resistenza a polvere e umidità, ed è progettato per un’autonomia di almeno dodici mesi.

Primo dispositivo certificato Aliro

Il Keypad 2 NFC è il primo tastierino al mondo certificato Aliro, il nuovo standard per l’accesso smart sviluppato dalla Connectivity Standards Alliance (CSA), la stessa organizzazione dietro Matter. La specifica 1.0 di Aliro è stata pubblicata alla fine di febbraio, e solo quattro settimane dopo Nuki presenta già un prodotto certificato.

“Come pionieri dell’accesso intelligente, il supporto agli standard aperti non è per noi una semplice opzione, ma una scelta strategica. Gli utenti meritano piena interoperabilità e una tecnologia pronta per il futuro, indipendentemente dall’ecosistema che scelgono“, ha concluso Jürgen Pansy.

Il Nuki Keypad 2 NFC è disponibile da oggi al prezzo di 179 euro nello shop online di Nuki e su Amazon.

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