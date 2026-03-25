Un errore di prezzo su Amazon? Sembrerebbe proprio di sì. Il kit da 4 Smart Air Tracker Tag, compatibili con la rete Dov’è di Apple, è attualmente protagonista di un’offerta che ha dell’incredibile. Grazie a un coupon del 50% da attivare direttamente in pagina, il prezzo crolla a soli 7,83€, portando il costo di ogni singolo localizzatore a meno di 2€. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chiunque utilizzi dispositivi Apple e desideri un sistema affidabile ed economico per non perdere più chiavi, zaini o portafogli. Data l’entità dello sconto, è molto probabile che le scorte si esauriscano in fretta o che il coupon venga rimosso a breve. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto e i termini dell’offerta.

4 Smart air tracker tag: la rete dov’è di apple in un formato economico

Lo Smart Air Tracker Tag di BAOWODA non è un semplice localizzatore Bluetooth, ma un dispositivo progettato per integrarsi perfettamente nell’ecosistema Apple. Il suo più grande punto di forza è la compatibilità nativa ed esclusiva con la rete Dov’è (Find My), la stessa utilizzata da Apple per i suoi AirTag. Questo significa che per localizzare un oggetto smarrito non ci si affida solo alla portata del Bluetooth del proprio iPhone, ma all’intera, vastissima rete globale di centinaia di milioni di dispositivi Apple attivi. Se le chiavi vengono perse in un luogo pubblico, qualsiasi iPhone, iPad o Mac di passaggio potrà rilevarne la posizione in modo anonimo e sicuro, inviando una notifica al proprietario.

Dal punto di vista tecnico, questi tracker offrono tutto ciò che serve per un utilizzo pratico e duraturo. La batteria interna è una comune pila a bottone sostituibile, garantendo così una lunga vita al dispositivo senza la necessità di ricomprare l’intero tracker una volta esaurita la carica. Il design è semplice e funzionale, di colore nero, pensato per essere agganciato facilmente a qualsiasi oggetto senza dare nell’occhio. La confezione in offerta include ben quattro tracker, una dotazione ideale per coprire simultaneamente gli oggetti più importanti: le chiavi di casa, quelle dell’auto, il portafoglio e lo zaino. L’unico limite da considerare è la compatibilità, ristretta esclusivamente al mondo iOS. Non è infatti possibile utilizzarli con smartphone Android.

Un’offerta da non credere

L’offerta attualmente attiva su Amazon rende questo pacchetto da 4 tracker un vero e proprio best-buy. Il prezzo di listino visualizzato sulla pagina prodotto è di 15,66€, già di per sé competitivo. Tuttavia, il vero affare si concretizza attivando il coupon sconto del 50% presente direttamente sotto il prezzo. Per applicarlo, è sufficiente spuntare l’apposita casella prima di aggiungere il prodotto al carrello.

In questo modo, il prezzo finale scende a soli 7,83€. Si tratta di un costo irrisorio di circa 1,95€ per ogni singolo tracker, una cifra mai vista per dispositivi compatibili con la rete Find My di Apple. L’offerta è disponibile su Amazon, con il prodotto venduto e spedito da BAOWODA. Non sono specificate condizioni di durata, ma data l’eccezionalità dello sconto, è plausibile che si tratti di una promozione a tempo o di un errore di prezzo destinato a essere corretto rapidamente. Per questo motivo, si consiglia di approfittarne il prima possibile per non perdere l’opportunità.

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