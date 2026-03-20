Il momento giusto per passare a un nuovo Mac è finalmente arrivato, grazie a un’iniziativa che rende l’acquisto dei nuovi dispositivi Apple incredibilmente vantaggioso. Non si tratta di un semplice sconto, ma di un’opportunità molto più concreta offerta da Unieuro con la promozione “Passa al nuovo”. Acquistando uno dei nuovi modelli con chip M4 o M5, è possibile ottenere un rimborso consistente semplicemente cedendo il vostro vecchio portatile. Un’occasione imperdibile per aggiornare il vostro setup con le macchine più potenti sul mercato, abbattendo notevolmente il costo finale. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questi prodotti e come funziona questa straordinaria offerta.



Apple Mac, MacBook Air M4 e M5: potenza e chip che guardano al futuro

La nuova gamma Apple non è un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio salto generazionale. Che si tratti della compattezza del Mac mini o della portabilità dei MacBook Air, il cuore pulsante di questi dispositivi sono i rivoluzionari chip M4 e M5, progettati per offrire un livello di prestazioni ed efficienza energetica mai visto prima.

Le specifiche di questi modelli li rendono la scelta ideale sia per professionisti creativi che per studenti esigenti:

Chip Apple M5: Il nuovo standard di potenza con CPU e GPU potenziate per una fluidità eccezionale in ogni operazione, dal montaggio video 4K al multitasking più spinto.

Neural Engine: Ottimizzato per l’intelligenza artificiale, accelera drasticamente le attività di machine learning, rendendo le app più veloci e reattive che mai.

Design e Portabilità: Il MacBook Air mantiene il suo design iconico in alluminio, sinonimo di eleganza e robustezza, con un’autonomia strabiliante che permette di lavorare un’intera giornata senza ricaricare.

Mac mini: La soluzione desktop più versatile, ora ancora più potente e con un ingombro minimo, ideale per ogni postazione di lavoro.

Per ulteriori dettagli: Unieuro lancia Passa al nuovo, fino a 350 euro di rimborso per chi cede il vecchio computer

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L’offerta Unieuro: come ottenere il massimo rimborso

L’opportunità offerta da Unieuro con la promozione “Passa al nuovo” è ciò che rende l’acquisto di un nuovo Mac un vero affare. Grazie a questa iniziativa, valida fino al 2 aprile 2026, il prezzo effettivo dei prodotti scende drasticamente grazie al rimborso tramite permuta del vostro vecchio usato.

La meccanica è semplice: acquistando un nuovo computer Apple e cedendo in permuta un vecchio notebook funzionante, si ha diritto a un rimborso diretto sul conto corrente. Questo permette di raggiungere prezzi finali incredibili:

Apple Mac mini: Prezzo effettivo di 399€ (dopo il rimborso).

Apple MacBook Air 13″ M4: Prezzo effettivo di 599€ (dopo il rimborso).

Apple MacBook Air 13″ M5: Prezzo effettivo di 899€ (dopo il rimborso).

Per aderire, è sufficiente acquistare il prodotto, registrare l’acquisto sul sito vantaggiunieuro.it entro 15 giorni e spedire gratuitamente il vostro vecchio portatile (che deve essere funzionante e rispettare i requisiti indicati nel regolamento). Il rimborso verrà erogato direttamente tramite bonifico. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, quindi il consiglio è di non attendere troppo.

Maggiori informazioni le trovate qui: https://www.tuttotech.net/news/2026/03/20/promozione-unieuro-passa-al-nuovo.html

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