La gamma FRITZ! si aggiorna con un nuovo prodotto: debutta ufficialmente in Italia il nuovo FRITZ!Fon M3. Si tratta di un telefono cordless che propone diverse funzionalità avanzate e tutte le caratteristiche giuste per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli.

Molto più di un cordless

Il nuovo FRITZ!Fon M3 è un telefono cordless pensato per gestire al meglio le chiamate in arrivo sulla linea fissa (di casa o dell’ufficio). Il modello propone diverse funzioni smart e opzioni multimediali che gli permettono di essere sempre al passo con i tempi.

Il telefono è dotato di un display monocromatico da 1,8 pollici che garantisce una leggibilità ottimale e può contare anche su una tastiera retroilluminata per garantire un utilizzo senza problemi anche in ambienti con poca illuminazione.

Il modello è dotato di base DECT integrata, per connessioni DSL, fibra ottica, cavo o rete mobile. Tra le caratteristiche del dispositivo c’è la possibilità di accesso a cinque rubriche telefoniche del FRITZ!Box e ai contatti online oltre alla gestione della smart home, con il controllo di valvole termostatiche e prese intelligenti.

Da segnalare anche un lettore multimediale integrato e il supporto per radio Internet, podcast e streaming musicale, la possibilità di impostare sveglie e altro ancora. Le trasmissioni vocali avvengono in forma crittografata tramite lo standard DECT. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, ci sono fino a 16 ore di conversazione con una sola carica e fino a 14 giorni in standby.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo FRITZ!Fon M3 è già disponibile sul mercato e viene proposto con un prezzo consigliato al pubblico di 58,99 euro ed è acquistabile anche su Amazon.