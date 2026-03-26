Sony ha presentato i nuovi prodotti della gamma BRAVIA Theatre dedicata all’home audio, insieme a due nuovi televisori della serie BRAVIA. L’annuncio rientra nella strategia “Cinema is Coming Home” dell’azienda giapponese, che punta a portare l’esperienza cinematografica direttamente nel salotto di casa attraverso una combinazione di soundbar, subwoofer, altoparlanti posteriori e schermi di grandi dimensioni.

La nuova linea audio comprende le soundbar BRAVIA Theatre Bar 7 e BRAVIA Theatre Bar 5 (quest’ultima disponibile solo online), oltre agli accessori opzionali BRAVIA Theatre Sub 9, BRAVIA Theatre Sub 8 e BRAVIA Theatre Rear 9. Sul fronte dei televisori, il BRAVIA 3 II è un LED di fascia media disponibile in dimensioni fino a 100 pollici, mentre il modello entry-level BRAVIA 2 II sarà disponibile da 43 a 75 pollici.

Le nuove soundbar BRAVIA Theatre

La BRAVIA Theatre Bar 7 presenta un design compatto ma potente, con nove unità di altoparlanti tra cui speaker up-firing dedicati e speaker laterali che creano un campo sonoro notevolmente più ampio. Grazie alla tecnologia proprietaria 360 Spatial Sound Mapping, la soundbar offre un audio surround avvolgente da un’unica barra, con calibrazione automatica basata sulla stanza per un’esperienza di ascolto ottimizzata.

Gli utenti possono ampliare la configurazione aggiungendo subwoofer e altoparlanti posteriori opzionali per bassi più profondi e un’esperienza surround più ricca. Questi accessori permettono inoltre di sfruttare al massimo i contenuti IMAX Enhanced. Sony posiziona la Theatre Bar 7 come scelta ideale per chi si avvicina per la prima volta all’home audio di qualità, cercando un prodotto nella fascia entry del segmento premium.

La BRAVIA Theatre Bar 5 è invece un sistema a 3.1 canali dotato di subwoofer wireless, pensato per offrire bassi potenti, dialoghi chiari e un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo. Le tecnologie S-Force PRO Front Surround, Vertical Surround Engine e l’up-mixing proprietario di Sony creano un suono surround tridimensionale e coinvolgente.

Entrambe le soundbar supportano Dolby Atmos e DTS:X, si abbinano ai televisori BRAVIA compatibili per il controllo dal menu TV, integrano Voice Zoom 3 per dialoghi più chiari e sono gestibili tramite l’app BRAVIA Connect.

Subwoofer e altoparlanti posteriori

Per completare l’esperienza home cinema, Sony introduce nuovi subwoofer e altoparlanti posteriori che si integrano con i modelli BRAVIA Theatre compatibili.

Il BRAVIA Theatre Sub 9 è dotato di due driver da 200 mm contrapposti con vibration cancelling, che riducono la distorsione e garantiscono bassi potenti fino alle frequenze ultra-basse. Il BRAVIA Theatre Sub 8 monta un singolo driver da 200 mm per una riproduzione dei bassi profonda e accurata. Per la prima volta nella serie BRAVIA Theatre è supportato il collegamento con doppio subwoofer.

Il BRAVIA Theatre Rear 9 è dotato di altoparlanti up-firing da 80 mm che migliorano le prestazioni del canale posteriore e potenziano l’esperienza immersiva del suono spaziale a 360 gradi, creando altoparlanti fantasma aggiuntivi.

I nuovi televisori BRAVIA 3 II e BRAVIA 2 II

Il BRAVIA 3 II è un TV di fascia media disponibile in dimensioni fino a 100 pollici, equipaggiato con il processore XR presente nei televisori premium Sony e la tecnologia XR Triluminos Pro per un’ampia gamma cromatica e una riproduzione naturale dei colori. Sony collabora con MediaTek per l’elaborazione del segnale, combinando il proprio software con l’hardware del produttore taiwanese per ridurre il rumore e offrire immagini dettagliate.

Il televisore supporta Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS:X, oltre al 4K a 120 Hz con quattro porte HDMI 2.1, rendendolo adatto anche al gaming. Il telecomando è stato riprogettato con un’attenzione particolare all’accessibilità, con pulsanti dal design ottimizzato e la funzione Remote Finder per individuarlo facilmente.

Il BRAVIA 2 II rappresenta il punto di ingresso alla gamma, disponibile da 43 a 75 pollici. Offre upscaling dei contenuti HD al 4K, compatibilità con Dolby Atmos e DTS:X, integrazione con Google TV e accesso a Sony Pictures Core.

Prezzi e disponibilità

I prodotti audio BRAVIA Theatre sono disponibili per il preordine dal 25 marzo 2026 sullo store Sony, con spedizioni previste dal 22 maggio (19 giugno per la Bar 5):

BRAVIA Theatre Bar 7 : 799,00 euro

: 799,00 euro BRAVIA Theatre Bar 5 (con subwoofer wireless): 399,00 euro

(con subwoofer wireless): 399,00 euro BRAVIA Theatre Sub 9 : 999,00 euro

: 999,00 euro BRAVIA Theatre Sub 8 : 699,00 euro

: 699,00 euro BRAVIA Theatre Rear 9: 799,00 euro

Per quanto riguarda i televisori, BRAVIA 3 II e BRAVIA 2 II saranno disponibili per il preordine dal 13 maggio 2026, ma i prezzi non sono ancora stati comunicati.