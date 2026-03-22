Se state cercando una scheda video per giocare su PC i titoli più recenti come Resident Evil Requiem e Crimson Desert, oppure state assemblando una nuova build da gaming e vi assalgono i dubbi nell’ultimo minuto, oggi siete nel posto giusto.
Come ogni settimana infatti, siamo qui a segnalarvi le migliori offerte disponibili su Amazon Italia, cercando non solo di indirizzarvi sui modelli più convenienti, ma anche di distinguere le varie proposte in base alle fasce di prezzo.
L’intento è abbastanza evidente e, senza particolari pretese, cerchiamo di aiutare i nostri lettori a risparmiare qualche soldino e, perché no, anche tempo utile.
Indice:
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Quella che trovate a seguire, rappresenta la nostra selezione personale delle schede video più valide e convenienti disponibili su Amazon; si spazia come al solito dalle offerte del giorno o a tempo, passando per modelli di GPU caratterizzate da un buon rapporto qualità prezzo e, perché no, magari al minimo storico sulla piattaforma.
Prima di procedere con le proposte di oggi, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
Schede video fascia bassa
- ASUS GeForce RTX 3050 Dual OC Edition 6 GB, disponibile a 208,99 euro invece di 239,93 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 CORE 8 GB, disponibile a 269 euro invece di 299 euro
- MSI GeForce RTX 5050 Ventus 2X OC 8 GB, disponibile a 285,99 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5050 OC Edition 8 GB, disponibile a 285,99 euro invece di 319,99 euro
- Sparkle Intel Arc B580 Titan OC 12 GB, disponibile a 319,96 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8 GB, disponibile a 325,45 euro 335,99 euro
Schede video fascia media
- XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC 8 GB, disponibile a 379 euro
- MSI GEFORCE RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC Plus 8 GB, disponibile a 400,97 euro invece di 429 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT 16 GB, disponibile a 429 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti INSPIRE 2X OC 16 GB, disponibile a 589 euro
Schede video fascia medio-alta
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC Edition 16 GB, disponibile a 670,47 euro invece di 839,90 euro
- MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X OC 12 GB, disponibile a 649,99 invece di 689 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Windforce OC SFF 12 GB, disponbile a 655,76 euro invece di 817,35 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 666 euro invece di 689,15 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 XT OC 16 GB, disponibile a 729,99 euro invece di 749,99 euro
Schede video fascia alta
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC Tripla ventola 16 GB, disponibile a 1.023,90 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.023,27 euro invece di 1.099 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16 GB, disponibile a 1.359 euro invece di 1.438,95 euro
- PNY GeForce RTX 5080 OC Tripla ventola 16 GB, disponibile a 1.368,55 euro invece di 1.459 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING OC 32 GB, disponibile a 3.679,99 euro
- Intel XeSS 3 con MFG x4 provato su Intel Arc B580: un netto salto di qualità e prestazioni
- Come scegliere la scheda video: la guida pratica
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