Se siete dei gamer e soprattutto amanti del genere, saprete bene che uno dei titoli più attesi dell’anno è finalmente disponibile per essere giocato su PC e console. Parliamo ovviamente di Crimson Desert, un gioco che probabilmente non ha bisogno di presentazioni e che, tra le altre cose, debutta ufficialmente portando il supporto nativo alle più recenti tecnologie AMD FSR, offrendo ai giocatori e agli utenti Radeon un maggiore controllo nel bilanciamento tra qualità visiva e prestazioni.

Il nuovo progetto di Pearl Abyss si presenta con un comparto tecnico avanzato, pensato per sfruttare al meglio le GPU di ultima generazione e garantire un’esperienza di gioco fluida anche con impostazioni grafiche elevate, ambito dove AMD può puntare su modelli dall’ottimo rapporto prestazioni/prezzo come la Radeon RX 9070 XT.

AMD FSR 4.1 disponibile su Crimson Desert per migliorare grafica e prestazioni

Crimson Desert integra nativamente le più recenti tecnologie della suite AMD FidelityFX Super Resolution, con il supporto a FSR 4.1 e a funzionalità avanzate pensate per migliorare resa visiva e fluidità. Il gioco, sviluppato con il motore proprietario BlackSpace Engine, introduce inoltre effetti avanzati come ray-tracing per ombre, illuminazione globale e riflessi in tempo reale, contribuendo a creare ambientazioni particolarmente dettagliate e dinamiche.

L’integrazione di AMD FSR 4.1 Upscaling permette di ottenere un’immagine più definita anche partendo da risoluzioni inferiori, con un miglioramento visibile su elementi complessi come vegetazione, particelle e superfici riflettenti.

A questo si affianca AMD FSR Ray Regeneration 1.1, una soluzione che sfrutta tecniche di denoising basate su Intelligenza Artificiale per migliorare la qualità di luci, ombre e riflessi in ray-tracing, riducendo artefatti e aumentando la precisione visiva complessiva.

Non manca infine AMD FSR Frame Generation, opzione utile anche per i modelli di GPU meno potenti, che consente di generare fotogrammi intermedi per incrementare la fluidità del gameplay, migliorando la percezione della reattività soprattutto nelle scene più complesse.

Crimson Desert: cos’è e requisiti PC

Crimson Desert è un action open world sviluppato da Pearl Abyss, ambientato in un vasto mondo fantasy caratterizzato da scenari dinamici e da un sistema di combattimento orientato all’azione. Il gioco si distingue per un approccio narrativo più marcato rispetto ai precedenti progetti dello studio, unito a un sistema tecnico avanzato che sfrutta il motore proprietario per gestire fisica, illuminazione e interazioni ambientali in tempo reale.

L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva che unisce esplorazione, combattimento e narrazione in un contesto visivamente ambizioso. Viste le caratteristiche, si intuisce che il nuovo titolo Pearl Abyss può essere molto esigente in termini di risorse, soprattutto nella modalità Cinematic 4K. A seguire comunque vi lasciamo i requisiti ufficiali:

Aggiungiamo in coda, sempre per i meno ferrati in materia, che Crimson Desert è disponibile anche per utenti PlayStation 5 / Pro e Xbox Series X | S.

Crimson Desert e Radeon RX 9000

Le tecnologie AMD FSR rappresentano uno degli elementi chiave per il comparto tecnico di Crimson Desert, con un’implementazione pensata per sfruttare al meglio le GPU della serie Radeon di ultima generazione. Tutti i modelli RX 9000 basati su architettura RDNA 4 potranno contare come detto sull’ultimo FSR 4.1 con FSR Ray Regeneration 1.1 e Frame Generation, questo in particolare quando si tratterà di spingere dettagli e risoluzione in-game.

Tutte queste funzionalità possono essere abilitate tramite i driver più recenti Adrenalin Edition 26.3.1, versione che introduce di fatto il supporto ufficiale alle tecnologie FSR 4.1 all’interno del titolo.

Riguardo le prestazioni che possiamo aspettarci dalle schede Radeon 9000, che cercheremo di misurare in prima persona, AMD ci lascia qualche dettaglio relativo alla modalità Cinematic, con dettagli e illuminazione ray-tracing maxati.

Crimson Desert: Cinematic Setting / Illuminazione RT Max / FSR 4.1 + Ray Rigenerator 1.1 + Frame Generation