Abbiamo assistito ormai pochissimi giorni fa alla presentazione ufficiale di MacBook Neo, il nuovo (e tanto rumoreggiato) notebook low-cost firmato Apple, che sarà disponibile a partire dal prossimo 11 marzo sul mercato italiano, a cui si è affiancato anche iPhone 17e, sempre per il segmento dei dispositivi economici. Non si tratta però degli unici dispositivi che verranno lanciati da Apple nel corso del 2026, anzi: scopriamone insieme tutti i dettagli.

I (probabili) dispositivi Apple in uscita nel 2026

Stando a quanto riportato dai rumor, nel 2026 potremmo vedere l’arrivo dei nuovi MacBook con chip proprietario M5 Max e M5 Ultra, presumibilmente a qualche mese di distanza da MacBook Air con chip proprietario M5 e M5 Pro / M5 Max, alzando verosimilmente l’asticella delle prestazioni con soluzioni pensate per l’ambito professionale e gli utenti più esigenti.

A questi dovrebbe poi affiancarsi una versione aggiornata del Mac mini e dell’iMac, entrambi dotati di chip proprietario M6 al loro interno, cui seguiranno anche MacBook Pro e MacBook Pro con chip M6 Pro e M6 Max, previsti all’incirca per il mese di ottobre, in linea con quanto abbiamo visto nel corso degli anni precedenti.

Novità attese anche per il segmento iPad, che nella sua linea Air si è recentemente aggiornato con l’introduzione del chip proprietario M4. In questo caso, il 2026 potrebbe vedere l’annuncio di un nuovo modello low-cost di iPad dotato di chip proprietario A18 (montato in origine su iPhone 16), sulla falsariga di quel che abbiamo visto qualche giorno fa con MacBook Neo e il suo processore A18 Pro, installato originariamente su iPhone 16 Pro (e fratello maggiore Pro Max).

Il mese di settembre, come da tradizione, sarà dedicato grossomodo agli aggiornamenti della lineup di iPhone, con iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max che, stando alle recenti indiscrezioni, dovrebbero fare il loro debutto con colorazioni inedite (probabilmente nella tonalità del Rosso o del Borgogna, o qualcosa che gli si avvicina molto). Ci sarà invece da attendere fino alla primavera del 2027 per il modello base iPhone 18 e iPhone Air 2, la seconda iterazione del modello ultrasottile iPhone Air lanciato giusto qualche mese fa.

Passiamo poi ad Apple TV 4K, il sistema smart proprietario della compagnia pensato per lo streaming, che dovrebbe debuttare con una versione aggiornata e dotata di chip A17 Pro al suo interno, oltre che il chip proprietario N1 per la connettività. A questi si affiancherebbe poi una nuova versione di Apple HomePod mini, che porterebbe in dote un nuovo processore (ricordiamo che il modello attuale offre il chip S5) e nuove colorazioni, tra cui il Rosso. Il più grande annuncio per questo segmento sarà però rappresentatodal lancio di un nuovo display smart (sulla falsariga di Amazon Echo Show, tanto per intenderci), che dovrebbe montare un chip proprietario A17, un pannello da 7 pollici di diagonale, con supporto al sistema HomeKit (per la casa domotica) e possibilità di interagire con Siri, l’assistente vocale proprietario.

Ultime ma non di certo per importanza, il 2026 potrebbe rappresentare l’anno di debutto per gli auricolari in-ear AirPods Pro 3, che stando ai rumor dovrebbero offrire dalla loro alcuni sensori per la fotocamera e funzionalità di intelligenza visiva sviluppate internamente da Apple, in grado di riconoscere (e analizzare) gli oggetti circostanti mentre si cammina.

Come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi di indiscrezioni o voci di corridoio che dovranno conoscere una eventuale conferma (o smentita) direttamente dalla compagnia di Cupertino. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi mesi.