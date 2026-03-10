MOVA, tra i principali brand al mondo per quanto concerne le innovazioni nel settore della domotica di alta gamma basata sull’intelligenza artificiale, prende parte alla Festa delle Offerte di Primavera 2026 targata Amazon proponendo in offerta ben sette dei suoi prodotti.

Protagonisti della promozione, attiva fino alle 23:59 di lunedì 16 marzo 2026 sul portale del colosso dell’e-commerce, sono tantissimi robot aspirapolvere e lavapavimenti, un lavapavimenti e alcuni robot per la cura del prato, anche di ultima generazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

MOVA prende parte alla Festa delle Offerte di Primavera con tante proposte

MOVA celebra la primavera, stagione del cambiamento, come momento di evoluzione tecnologica, proponendo in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera sette dei propri prodotti che combinano funzioni IA di ultima generazione, design raffinato e praticità.

Fino al 16 marzo 2026, i potenziali clienti possono usufruire di sconti fino a 450 euro su questi prodotti, accompagnati da una garanzia di tre anni con cui MOVA punta a rafforzare il proprio impegno verso una qualità duratura dei prodotti e fidelizzare i clienti.

MOVA Z60 Ultra Roller Complete

MOVA Z60 Ultra Roller Complete è il punto di riferimento del catalogo dell’azienda per quanto concerne i robot aspirapolvere e lavapavimenti con sistema di lavaggio a rullo di ultima generazione.

Si tratta di un dispositivo progettato per coloro che non cercano compromessi: include il sistema HydroForce (fa circolare continuamente acqua pulita attraverso 12 ugelli e applica una pressione di 4.100 Pa verso il basso) e una funzione di raschiatura dello sporco a 360°, offre una potenza di aspirazione da 28.000 Pa (abbinata a una spazzola anti-groviglio), gode del sistema di navigazione retrattile FlexScope (LiDAR) e può superare ostacoli fino a 8 cm di altezza grazie alla sua struttura adattiva.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti MOVA Z60 Ultra Roller Complete in offerta a 849 euro invece di 1.199 euro; incluso nel prezzo, un set di accessori dal valore di 216 euro (kit per un anno di utilizzo). Acquista MOVA Z60 Ultra Roller Complete in offerta su Amazon

MOVA V50 Ultra Complete

Un gradino più in basso si colloca MOVA V50 Ultra Complete, soluzione all-in-one che combina un sistema di navigazione intelligente (anche pet-friendly), tanta potenza di aspirazione (24.000 Pa) e un sistema di rilevamento degli ostacoli potenziato dall’IA.

Anche in questo caso abbiamo il sensore LiDAR retrattile che permette al robot di ridurre il suo spessore ad 89 mm per scivolare sotto ai mobili bassi senza problemi. La tecnologia StepMaster gli consente di superare soglie fino a 6 cm.

Include un doppio serbatoio DuoSolution che eroga formule personalizzate per la rimozione delle macchie e la neutralizzazione degli odori. Molto completa anche la stazione base OmniDry che lava e asciuga completamente i panni in appena un’ora.

Fino al 22 marzo 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti MOVA V50 Ultra Complete in offerta a 749 euro invece di 999 euro; incluso nel prezzo, un set di accessori dal valore di 199 euro (kit per un anno di utilizzo). Acquista MOVA V50 Ultra Complete in offerta su Amazon

MOVA E40 Ultra

Nel cuore della gamma MOVA troviamo E40 Ultra, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che combina funzioni automatizzate e prestazioni di livello: potenza di aspirazione da 19.000 Pa, una stazione base che offre svuotamento automatico, lavaggio del panno e asciugatura ad aria calda, un sistema di estensione del panno destro del mocio per la pulizia profonda di bordi e angoli e un sistema di rilevamento dei tappeti.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti MOVA E40 Ultra in offerta a 349 euro invece di 449 euro. Acquista MOVA E40 Ultra in offerta su Amazon

MOVA P50 Pro Ultra

MOVA P50 Pro Ultra è un dispositivo che punta ad offrire il miglior rapporto qualità-prezzo. Potenza di aspirazione da 19.000 Pa, telecamera RGB con illuminazione a LED, sistema di rilevamento degli ostacoli Omni-Sensitive e adattamento del percorso a ogni ambiente.

Include doppi panni estensibili con tecnologia RoboSwing (per la copertura da bordo a bordo) e vanta una stazione base autopulente con lavaggio dei panni ad acqua calda (a 75°C).

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti MOVA P50 Pro Ultra in offerta a 499 euro invece di 649 euro. Acquista MOVA P50 Pro Ultra in offerta su Amazon

MOVA S70 Roller

Presentato al CES 2026 e disponibile in Italia da oggi, MOVA S70 Roller è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con un corpo spesso appena 90 mm, configurandosi come il robot con rullo più sottile mai realizzato fino ad oggi.

Combina una potenza di aspirazione da 28.000 Pa e la tecnologia HydroForce, offrendo aspirazione e lavaggio di qualità, garantendo pulizia in tutta la casa nonostante un design ultra-compatto.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti MOVA S70 Roller in offerta a 599 euro invece di 699 euro. Acquista MOVA S70 Roller in offerta su Amazon

MOVA X4 Pro

Abbandoniamo il segmento dei robot per spostarci a quello delle scope aspirapolvere e lavapavimenti: qua MOVA propone X4 Pro, dispositivo che si configura come soluzione per la pulizia professionale alla portata di tutti.

Potenza di aspirazione da 20.000 Pa, pulizia continua con acqua calda a 80°C e spray di precisione (sistema SpotHeat) fanno sì che qualsiasi tipo di sporco, anche appiccicoso e grasso, non sia un problema. La temperatura di contatto non supera i 45°C per non danneggiare i pavimenti.

Troviamo poi una spazzola anti-grovigli e un fascio di luce LED che rivela lo sporco nascosto. L’asciugatura avviene ad aria calda (90°C), per far sì che il rullo sia sempre igienico e pronto all’uso.

Fino al 22 marzo 2026 è possibile acquistare la scopa lavapavimenti MOVA X4 Pro in offerta a 299 euro invece di 399 euro. Acquista MOVA X4 Pro in offerta su Amazon

In offerta anche i robot per la cura del prato MOVA LiDAX Ultra

Chiudiamo con i robot per la cura del prato della serie LiDAX Ultra. Dotati del sistema UltraView 2.0 (con sistema LiDAR 3D a 360°), offrono una navigazione con precisione centimetrica e mappatura in tempo reale senza configurazione RTK.

Questi robot sono in grado di evitare oltre 300 tipi di ostacoli (anche di notte), di superare pendenze del 45%, di rifinire i bordi (grazie al sistema UltraTrim 1.0), e offrono svariate modalità di taglio e sistemi antifurto. Tra i modelli della serie cambia la copertura che varia da 800 a 2000 m².

Per approfondire: Prato sempre in ordine con i robot tosaerba MOVA delle serie LiDAX Ultra e ViAX

La Festa delle Offerte di Primavera 2026 entra nel vivo

Questa promozione sui prodotti MOVA è solo una delle tantissime promozioni attive in occasione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: il periodo clou della promozione è iniziato oggi e proseguirà fino alla chiusura, in programma alle 23:59 di lunedì 16 marzo 2026.

