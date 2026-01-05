MOVA, tra i principali brand al mondo per quanto concerne le innovazioni nel settore della domotica di alta gamma basata sull’intelligenza artificiale, ha sfruttato il CES 2026 di Las Vegas per presentare il nuovo ecosistema di prodotti, accompagnato dallo slogan Move Up, Move Beyond.

Alla manifestazione fieristica più importante dell’anno, il produttore va a presentare 19 linee di prodotti che spaziano su più settori: dai robot per la pulizia ai pulitori per le piscine, dai tosaerba ai prodotti di elettronica di consumo. Inoltre, protagonista al CES è anche la nuova brand identity di MOVA, caratterizzata dall’argento metallizzato per simboleggiare l’impegno del brand ad essere all’avanguardia nell’innovazione.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti

Per quanto concerne i robot aspirapolvere e lavapavimenti, MOVA ha sfruttato il CES 2026 per presentare in anteprima la rivoluzionaria serie MOVA 70, con l’obiettivo di consolidare la propria leadership in ogni fascia di prezzo e per ogni esigenza dei consumatori, e un altro modello.

MOVA S70 Ultra Roller

La prima novità è rappresentata da MOVA S70 Ultra Roller, un robot in grado di offrire prestazioni di altissimo livello anche in situazioni difficili come cucine molto sporche, pavimenti bagnati o con sporco lasciato dagli animali domestici.

Questo robot è alimentato dalla tecnologia HydroForce che permette una pulizia profonda ad alta pressione con acqua corrente, sfrutta un sistema di circolazione dell’acqua (in tempo reale) che punta ad eliminare la contaminazione secondaria attraverso quattro fasi fondamentali: spruzzatura di acqua fresca, lavaggio ad alta pressione, raccolta di acqua sporca e rimozione immediata della stessa. S70 Ultra Roller integra un rullo estensibile che è in grado di pulire da bordo a bordo in maniera precisa e, grazie alla tecnologia AutoShield, è in grado di rilevare i tappeti e proteggerli in modo smart dall’umidità.

Altri punti di forza di questo robot sono il suo corpo ultrasottile da 90 mm e il sistema di navigazione radar CovertSense: assieme, questi due sistemi gli consentono di raggiungere gli spazi sotto i mobili e coprire ogni centimetro (inclusi i punti ciechi). La stazione base all-in-one integra un sistema di lavaggio del panno ad alta temperatura a 100°C e asciugatura ad aria calda a 70°C, rendendo S70 Ultra Roller una soluzione completa per la pulizia che vuole alzare l’asticella nel suo segmento.

MOVA P70 Pro Ultra

Un gradino più in basso troviamo MOVA P70 Pro Ultra, il robot che punta a superare i “compromessi” dei dispositivi di fascia media, offrendo ai clienti prestazioni di fascia superiore a un prezzo più accessibile.

Tra le sue armi rientrano una potenza di aspirazione di 30.000 Pa, un sistema di pulizia ad alta velocità (a 260 giri al minuto) con una pressione verso il basso di 12 N e un sistema di pulizia automatico a 100°C. Si tratta di specifiche che, in precedenza, erano disponibili solo sui modelli di fascia alta. Abbiamo poi altre innovazioni come la copertura da bordo a bordo MaxiReach e la cura intelligente dei tappeti (con sollevamento automatico del mocio).

MOVA V70 Ultra Complete

MOVA V70 Ultra Complete è un dispositivo che punta a combinare potenza senza compromessi, ad hoc per tutta la casa, e responsabilità ambientale. Esso offre una potenza di aspirazione leader nel settore da 40.000 Pa, integra un panno FlexiPress (ruota a 300 giri al minuto) e la tecnologia StepMaster 2.0 (per il superamento degli ostacoli).

Il vero pezzo forte di V70 Ultra Complete è il suo rivoluzionario raccoglitore di polvere EcoCycle: si tratta di un sistema riutilizzabile e senza sacchetto che elimina la produzione di rifiuti derivanti dai sacchetti monouso, offrendo una soluzione ecologica senza sacrificare la praticità o l’igiene. Abbiamo poi il sistema di navigazione intelligente Customized Obstacle Avoidance Master (potenziato dall’ IA).

MOVA MOBIUS 60

L’ultimo dispositivo per la pulizia domestica protagonista al CES 2026 è quello con cui MOVA ha ottenuto l’Innovation Award: MOVA MOBIUS 60 punta a stabilire un nuovo punto di riferimento nel settore grazie alle sue formidabili caratteristiche e alla peculiarità di essere un robot per la pulizia a “zone”.

Il cuore di MOBIUS 60 è il MopSwap Hub, un sistema di pulizia multi-tessuto con cambio automatico di MOVA: sfrutta l’IA per identificare il tipo di stanza e il materiale del pavimento, scegliendo accuratamente il panno e la soluzione detergente ideali per la pulizia della stanza. Questo dispositivo è già acquistabile, anche in Italia, al prezzo di 1.499 euro.

Previous Next Fullscreen

Soluzioni smart per l’outdoor

Passando oltre, MOVA propone all’interno del suo catalogo tante soluzioni per l’outdoor, a partire dai robot tosaerba. Cavalcando il successo dei modelli MOVA 600 e 1000 lanciati nel 2025, entrambi potenziati dalla tecnologia di navigazione proprietaria dell’azienda (basata su LiDAR), MOVA sta puntando all’espansione nel segmento per la cura degli esterni, aggiungendo dispositivi per la pulizia di piscine e finestre oltre ai robot tosaerba.

Tosaerba MOVA LiDAX e NAVAX

MOVA LiDAX Ultra AWD Flex: dotato del sistema di rilevamento 3D UltraView 2.0, offre eccezionali prestazioni di rilevamento ambientale e navigazione. Questo robot tosaerba presenta inoltre un design compatto per districarsi senza problemi anche sui sentieri stretti, mantenendo l’efficacia nel taglio (precisione e uniformità).

La serie MOVA NAVAX AWD è una gamma di robot tosaerba “fuoristrada”, progettati dal brand per offrire prestazioni off-road senza compromessi. Si tratta di dispositivi dotati di NRTK, doppia visione con telecamere+IA e LiDAR ad alta precisione, per garantire un posizionamento preciso al centimetro e un’eccezionale efficienza operativa (1,5 acri di copertura in un giorno).

Robot pulitore per piscine MOVA Rover X10

MOVA Rover X10 è un robot pulitore per piscine che è in grado di adattarsi ad ogni superficie grazie alla tecnologia intelligente 7-in-1 OMNI Clean. Con una potenza di aspirazione di 10.000 GPH grazie alla tecnologia Precision FloatDrive e, sfruttando la mappatura completa della piscina con 360° AquaScan, il robot naviga su superfici complesse grazie all’intelligenza adattiva PoolNav.

Le spazzole EdgeDrive fanno sì che i detriti dai bordi e dagli angoli siano un lontano ricordo. Abbiamo poi il sistema di rilevamento AquaSonar che garantisce una copertura completa e trasforma la procedura di pulizia e manutenzione della piscina in un’esperienza automatizzata e sicura, grazie a una soluzione che è in grado di pulire dalla linea di galleggiamento fino al fondo in un unico ciclo.

Robot lavavetri MOVA N1

L’ultima soluzione per esterni è MOVA N1, un robot lavavetri che punta a ridefinire la cura delle superfici esterne con un design compatto e in grado di raggiungere punti inaccessibili ad altri dispositivi. Questo dispositivo integra un sistema di pulizia a doppia ala nebulizzata per far sì che le superfici siano brillanti e senza aloni. Un sistema di pianificazione intelligente del percorso assicura un funzionamento reattivo ed efficiente.

MOVA N1 dispone di modalità intelligenti selezionabili con un semplice tocco e altri accorgimenti come la protezione di sicurezza completa e la capacità di adattamento multi-superficie in un unico dispositivo. La pulizie delle finestre di livello professionale è alla portata di tutti.

Stampante 3D a colori MOVA Palette 300

L’ultimo dispositivo lanciato dall’azienda al CES 2026 è MOVA Palette 300. Si tratta di una stampante 3D rivoluzionaria che vuole ridefinire la produzione a livello “consumer” con una soluzione che integra 12 ugelli intelligenti, funzionalità multimateriale avanzata e sostituzioni rapidissime che riducono gli sprechi fino al 90%.

La stampante combina fino a 36 colori e 12 materiali in una singola stampa con una precisione di ±0,02 mm, sfrutta il sistema di sostituzione automatica degli ugelli OmniElement e la tecnologia ReadyPrint per offrire velocità di livello industriale di 800 mm/s e un’accelerazione di 25.000 mm/s² in un pacchetto pronto all’uso. A bordo troviamo oltre 50 sensori intelligenti e 4 telecamere potenziate dall’IA che eseguono il monitoraggio e abilitano la calibrazione automatica in tempo reale.

MOVA Palette 300 funziona in modo silenzioso (≤ 48 dB) e integra un sistema di purificazione dell’aria, elemento che la rende ideale per studi casalinghi, aule e uffici. La stampante si integra perfettamente con un massimo di sei scatole di filamenti RFD-6 (36 bobine in totale) dotate di tecnologia di essiccazione indipendente, creando un ecosistema completo per creatori, designer, ingegneri ed educatori che potranno così produrre creazioni multimateriale di livello professionale senza sacrificare la velocità o il livello di dettaglio.