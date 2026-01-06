MOVA presenta oggi nuovi prodotti robotici basati sull’intelligenza artificiale che puntano a definire un nuovo standard per la vita all’aperto di tutti i giorni: si tratta dei nuovi robot tosaerba delle serie LiDAX Ultra e ViAX, che promuovono al CES 2026 un ecosistema smart per l’outdoor. Scopriamoli insieme da vicino.

MOVA lancia i nuovi tosaerba robotizzati delle serie LiDAX Ultra e ViAX

La serie LiDAX Ultra combina il LiDAR 3D a 360 gradi con l’intelligenza artificiale per gestire prati complessi di medie e grandi dimensioni, mentre la serie ViAX offre la tecnologia avanzata UltraEyes AI dual-vision per giardini più piccoli, andando a combinare navigazione intelligente,

rilevamento ottico preciso e praticità, ovviamente senza fili.

“Le nostre soluzioni per prati sono progettate per rendere la cura del giardino semplice, offrendo ai proprietari di case la libertà di godersi i propri spazi esterni senza dover ricorrere alla manutenzione manuale“, ha dichiarato Kurt Wang, Head of Sales, West Europe di MOVA. “Con le serie LiDAX Ultra e ViAX, stiamo introducendo la tecnologia AI più avanzata per prati di diverse dimensioni e fasce di prezzo. Questi prodotti combinano navigazione accurata, automazione intelligente e prestazioni superiori, riflettendo il nostro impegno a guidare il mercato della cura intelligente del prato e offrire un ecosistema completo che soddisfi le diverse esigenze degli utenti“.

MOVA LiDAX Ultra: cinque modelli per ogni esigenza

La serie LiDAX Ultra di MOVA vuole mettere a disposizione tutto quello che serve e che ci si aspetta da un robot tosaerba, combinando facilità di utilizzo, funzionalità complete e un tocco di design. La serie comprende cinque modelli in tutto, ossia LiDAX Ultra 800, LiDAX Ultra 1000, LiDAX Ultra 1200, LiDAX Ultra 1600 e LiDAX Ultra 2000, con numeri che vanno a indicare la superficie consigliata del prato in metri quadrati.

Tutti e cinque condividono la stessa piattaforma tecnologica, con supporto alla mappatura di diverse dimensioni. I modelli da 1600 e 2000 metri quadrati sono anche dotati di un modulo 4G per una connettività più stabile, e naturalmente la capacità della batteria dipende dalla superficie da coprire.

I nuovi robot offrono il sistema di rilevamento ambientale UltraView 2.0, che combina un LiDAR ad alta precisione a 360 gradi a una telecamera HDR a 1080p potenziata dall’intelligenza artificiale capace di rilevare oggetti a 70 metri di distanza. La soluzione proprietaria di MOVA si distingue per la sua capacità di offrire una prospettiva operativa ampia e accurata, con un campo visivo orizzontale completo a 360 gradi, superamento omnidirezionale degli ostacoli e regolazione dinamica del percorso. I robot LiDAX funzionano senza necessità di configurazione RTK e promettono precisione al centimetro e oltre 300 tipi di sistemi di superamento degli ostacoli, con prestazioni inalterate anche in ambienti complessi, di notte o in condizioni di illuminazione difficili.

Per quanto riguarda il taglio, i nuovi modelli offrono lo speciale sistema UltraTrim 1.0, con un taglio dei bordi ad alta precisione e l’estensione automatica del disco inferiore nelle zone vicine a muri, siepi e altri confini rialzati. Le ruote da fuoristrada offrono una trazione che non teme prati irregolari, pendenze fino al 45% e piccoli ostacoli o buche. In più, le dimensioni compatte consentono ai LiDAX Ultra di passare da spazi stretti (fino a circa 60 cm).

Non manca il supporto dell’app MOVA, con la quale è possibile regolare l’altezza del taglio e l’efficienza della falciatura, ma anche gestire le mappe e il prato impostando fino a oltre 150 zone, comprese zone vietate e canali. Propone pure modalità di taglio multiple, impostazioni a prova di animale, protezione antifurto, e programmi e modelli di taglio personalizzati.

MOVA ViAX con AI Dual-Vision

La serie MOVA ViAX è studiata per giardini compresi tra i 250 e i 500 metri quadrati ed è composta da tre modelli, ViAX 250, ViAX 300 e ViAX 500. Tutti e tre i modelli offrono mappatura, navigazione, impostazione dei confini ed evitamento degli ostacoli senza bisogno di interventi da parte dell’utente. ViAX 250 e 300 sono dotati del sistema a doppia visione UltraEyes 1.0, mentre ViAX 500 dispone di UltraEyes 2.0, che integra la doppia visione con LiDAR a 360° per una maggiore precisione e prestazioni affidabili anche in notturna.

UltraEyes 1.0 AI Dual-Vision sfrutta il rilevamento 3D con doppia telecamera Ultra-HDR alimentato dall’intelligenza artificiale per rilevare confini del prato e per la mappatura, senza bisogno di cavi perimetrali o configurazioni manuali. Il sistema offre un raggio di rilevamento fino a 50 metri e un campo visivo di 120 x 70 gradi, ed è in grado di distinguere con precisione le aree erbose da quelle non erbose, oltre a identificare gli oggetti presenti. Promette una percezione e un posizionamento millimetrici in ogni direzione. La visione basata sull’IA permette al robot di rilevare ed evitare oltre 300 ostacoli comuni, tra i quali animali domestici, giocattoli, irrigatori e i piccoli animali (come i ricci, ad esempio).

La serie ViAX propone un sistema di pianificazione del percorso di taglio a forma di “U”, per una copertura completa e ottimale. Non manca naturalmente la compatibilità con la sopra citata app MOVA, che semplifica la gestione attraverso controllo remoto e personalizzazione; gli utenti possono scegliere tra cinque modalità di falciatura, gestire mappe doppie, impostare zone multiple, programmare le attività e regolare le impostazioni di taglio con pochi clic.

Prezzi e uscita dei nuovi robot tosaerba MOVA

Le serie LiDAX Ultra e ViAX di MOVA saranno disponibili all’acquisto a partire dal 27 gennaio 2026. Come detto, la prima comprende diversi modelli progettati per adattarsi a prati di diverse dimensioni: per quanto riguarda i prezzi, si parte dai 949 euro per il LiDAX Ultra 800, si sale a 999 euro per il LiDAX Ultra 1000, a 1099 euro per il LiDAX Ultra 1200, a 1499 euro per il LiDAX Ultra 1600 e si arriva a 1699 euro con il modello per prati più grandi, il LiDAX Ultra 2000.

La serie ViAX è composta da tre modelli: due (ViAX 250 e ViAX 300) arriveranno il 27 gennaio 2026 al prezzo consigliato di rispettivamente 579 euro e 599 euro, mentre il terzo (ViAX 500) sarà proposto a partire da marzo 2026 al prezzo consigliato di 749 euro.

I primi a registrarsi tramite la pagina teaser di MOVA possono assicurarsi un kit di lame gratuito. Tutta la gamma di novità sarà acquistabile sia sul sito ufficiale MOVA, sia presso altri rivenditori autorizzati, tra cui Amazon, OBI, Brico io e Agrieuro.