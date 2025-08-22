Negli ultimi anni il mercato dei robot aspirapolvere è cresciuto rapidamente, trasformandosi da segmento di nicchia a settore in forte espansione. Se fino a qualche tempo fa si trattava di prodotti costosi e con funzionalità limitate, oggi sempre più famiglie scelgono di affidarsi a soluzioni automatizzate per la pulizia quotidiana della casa. In questo scenario si è inserito il marchio Mova, realtà emergente che sta guadagnando visibilità grazie a un approccio preciso: unire tecnologie avanzate a prezzi competitivi, mantenendo un livello di affidabilità che cerca di differenziarsi dai competitor.

A differenza di altri brand più noti, Mova non si è limitata a lanciare pochi modelli di punta, ma ha costruito un catalogo piuttosto articolato. Attualmente le serie principali comprendono robot progettati per esigenze diverse, che spaziano dall’uso in appartamenti di piccole dimensioni fino alle soluzioni per case ampie e con necessità di gestione dello sporco più complessa. Questa varietà di prodotti permette agli utenti di scegliere un dispositivo calibrato sulle proprie priorità, senza dover necessariamente salire di fascia di prezzo per ottenere caratteristiche avanzate.

Un brand giovane con solide radici tecnologiche

Sebbene il nome Mova possa risultare nuovo a molti, il marchio è collegato a Dreame Technology, realtà affermata nel settore degli elettrodomestici smart e della robotica per la pulizia. Questo legame consente a Mova di attingere a piattaforme tecniche e processi produttivi già collaudati, accelerando l’introduzione di funzioni oggi chiave come la mappatura LiDAR avanzata, le stazioni di ricarica con autosvuotamento e il lavaggio dei mop.

Dal punto di vista della strategia di prodotto, l’azienda sembra aver puntato sull’equilibrio tra innovazione e affidabilità. Da un lato, troviamo funzioni che un tempo erano riservate a modelli premium di fascia molto alta (ad esempio la possibilità di lavare i mop con acqua calda o la gestione intelligente del detersivo). Dall’altro, emerge una particolare attenzione agli aspetti di assistenza post-vendita, elemento spesso trascurato dai marchi emergenti.

Il valore della garanzia di 3 anni

Un aspetto distintivo di Mova, e che merita di essere sottolineato in una guida all’acquisto, è la scelta di offrire una garanzia di 3 anni su alcuni dei suoi modelli di punta. Nel mercato della robotica per la casa questa è una caratteristica tutt’altro che scontata: la maggior parte dei competitor si limita infatti a due anni, in linea con le normative europee. Sapere di poter contare su una copertura prolungata è un elemento che può ridurre le incertezze. In pratica, è un modo per dare maggiore tranquillità a chi acquista sulla durabilità del dispositivo e sull’impegno dell’azienda a supportarne l’utilizzo nel medio/lungo periodo.

Le serie di robot aspirapolvere Mova: E, P, V e Z

Uno dei punti di forza di Mova è l’aver costruito una gamma ordinata in serie, pensate per coprire esigenze e fasce di prezzo differenti. Questa suddivisione permette di orientarsi con più facilità, senza doversi perdere tra decine di modelli dai nomi simili. Analizziamo nel dettaglio le principali linee disponibili sul mercato italiano.

Serie E: l’ingresso al mondo Mova

La serie E rappresenta la porta d’ingresso all’ecosistema Mova.

Questi modelli sono progettati per chi desidera un robot affidabile a un prezzo contenuto, senza rinunciare a funzionalità oggi considerate importanti, come la navigazione precisa e la possibilità di lavare i pavimenti.

A chi si rivolge: appartamenti di piccole e medie dimensioni, utenti al primo acquisto.

appartamenti di piccole e medie dimensioni, utenti al primo acquisto. Caratteristiche tipiche: base di ricarica con auto-svuotamento inclusa (non comune nella fascia entry-level), mop riscaldato per un lavaggio più efficace, gestione semplice tramite app.

base di ricarica con auto-svuotamento inclusa (non comune nella fascia entry-level), mop riscaldato per un lavaggio più efficace, gestione semplice tramite app. Perché sceglierla: è la serie ideale per chi vuole testare un robot aspirapolvere Mova senza un investimento troppo alto, beneficiando comunque di soluzioni avanzate normalmente riservate a prodotti più costosi.

Serie P: equilibrio tra potenza e precisione

La serie P è pensata per chi cerca qualcosa in più in termini di potenza e completezza.

Rispetto alla serie E, qui troviamo robot con capacità di aspirazione maggiore e un sistema di navigazione basato su mappatura LiDAR, utile per gestire spazi ampi o case disposte su più piani.

A chi si rivolge: famiglie con metrature medio-grandi, utenti che hanno animali domestici.

famiglie con metrature medio-grandi, utenti che hanno animali domestici. Caratteristiche tipiche: maggiore potenza di aspirazione, funzioni di lavaggio più raffinate, riconoscimento intelligente degli ostacoli.

maggiore potenza di aspirazione, funzioni di lavaggio più raffinate, riconoscimento intelligente degli ostacoli. Perché sceglierla: la serie P rappresenta il punto di equilibrio tra prezzo e prestazioni. È adatta a chi vuole un robot versatile, in grado di gestire con costanza anche sporco più ostinato o la presenza di peli di animali.

Serie V: le funzioni di fascia alta

Con la serie V, Mova entra nel territorio dei robot di fascia alta.

Qui troviamo modelli che non si limitano a eseguire le attività di base, ma che integrano soluzioni progettate per ridurre al minimo la manutenzione da parte dell’utente.

A chi si rivolge: case di grandi dimensioni, utenti che desiderano la massima automazione.

case di grandi dimensioni, utenti che desiderano la massima automazione. Caratteristiche tipiche: potenza di aspirazione superiore alla media, stazioni multifunzione complete (ricarica, autosvuotamento, lavaggio e asciugatura mop), funzioni software più avanzate come il riconoscimento delle stanze e la personalizzazione delle routine di pulizia.

potenza di aspirazione superiore alla media, stazioni multifunzione complete (ricarica, autosvuotamento, lavaggio e asciugatura mop), funzioni software più avanzate come il riconoscimento delle stanze e la personalizzazione delle routine di pulizia. Perché sceglierla: è la scelta indicata per chi vuole ridurre al minimo gli interventi manuali, affidando al robot la gestione quasi completa della pulizia domestica.

Serie Z: il vertice della gamma

La serie Z rappresenta la punta di diamante di Mova, con modelli che riassumono tutte le tecnologie sviluppate dal marchio e ne introducono di nuove. Si tratta di robot progettati per chi non vuole compromessi e cerca il massimo livello di automazione e precisione.

A chi si rivolge: utenti esigenti, abitazioni molto grandi o con esigenze particolari (animali, sporco difficile, superfici diverse).

utenti esigenti, abitazioni molto grandi o con esigenze particolari (animali, sporco difficile, superfici diverse). Caratteristiche tipiche: sistemi di lavaggio più sofisticati (come mop a rullo attivi), potenze di aspirazione molto elevate, intelligenza artificiale per il riconoscimento accurato degli oggetti, stazioni ancora più complete e automatizzate.

sistemi di lavaggio più sofisticati (come mop a rullo attivi), potenze di aspirazione molto elevate, intelligenza artificiale per il riconoscimento accurato degli oggetti, stazioni ancora più complete e automatizzate. Perché sceglierla: è la soluzione ideale per chi desidera investire in un dispositivo di fascia premium, capace di unire innovazione tecnologica e facilità d’uso.

Nei prossimi capitoli analizzeremo nel dettaglio le serie principali e i modelli più rappresentativi, così da offrire un quadro completo a chi sta valutando l’acquisto di un robot aspirapolvere Mova.

I migliori robot aspirapolvere Mova: la nostra selezione

La gamma di robot aspirapolvere Mova copre esigenze domestiche differenti. Di seguito trovate una panoramica dei modelli che riteniamo più rappresentativi dell’offerta attuale, caratterizzati da dotazioni aggiornate e prestazioni affidabili nell’uso quotidiano. La sezione sarà aggiornata periodicamente in base all’evoluzione della gamma e alla disponibilità dei prodotti.

Mova E30 Ultra

Mova E30 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione automatica, progettato per una gestione completamente autonoma della pulizia. Integra una potente aspirazione da 7 000 Pa e una batteria da 5 200 mAh, che consente un’autonomia fino a 260 minuti su superfici fino a 220 m².

La base svuota automaticamente il serbatoio polvere e gestisce lavaggio e asciugatura dei mop, grazie a serbatoi da 4,5 L (acqua pulita) e 4 L (acqua sporca). I mop rotanti DuoScrub rimuovono lo sporco più ostinato, mentre il sistema RoboSwing ottimizza la pulizia dei bordi. Il sollevamento dei mop di 10,5 mm evita il contatto con tappeti, attivando al contempo un’aspirazione potenziata sulle superfici morbide.

Pro: Aspirazione elevata e lunga autonomia (7 000 Pa, 260 min)



Base automatica con lavaggio e asciugatura mop



Sollevamento mop per protezione tappeti Contro: Gestione ostacoli piccoli non sempre precisa



Può faticare su soglie alte

Mova P50 Pro Ultra

Mova P50 Pro Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che unisce aspirazione da 19.000 Pa e mop rotanti con acqua calda fino a 75 °C. È progettato per garantire una pulizia profonda e ridurre al minimo l’intervento manuale, grazie a una stazione base che gestisce più funzioni in autonomia.

La navigazione LiDAR 3D con telecamera RGB permette di mappare gli ambienti con precisione, riconoscendo ostacoli e sporco. Il sistema di manutenzione automatizzata svuota il contenitore della polvere, lava e asciuga i mop e ricarica serbatoio e detergente, assicurando fino a 75 giorni di utilizzo continuo. Con questa combinazione di potenza e automazione, il modello si posiziona nella fascia alta dei robot domestici.

Pro: Aspirazione molto potente (19.000 Pa)



Mop con acqua calda fino a 75 °C



Autonomia fino a 75 giorni senza manutenzione Contro: Prezzo elevato rispetto ad altri modelli



Altezza che limita l’accesso sotto mobili bassi

Mova Z50 Ultra

Mova Z50 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per la pulizia automatizzata di superfici dure. Il sistema a rullo riscaldato con tecnologia HydroSync combina temperatura (circa 36 °C) e pressione costante (18 N), migliorando la rimozione delle macchie rispetto ai sistemi a panno statico.

Il motore offre una potenza aspirante di 19 000 Pa, sufficiente per raccogliere polvere sottile e residui più pesanti. La base intelligente esegue lavaggio, asciugatura e autosvuotamento del serbatoio, limitando al minimo la manutenzione manuale. L’autonomia varia tra 110-150 minuti a seconda della modalità selezionata.

Pro: Aspirazione fino a 19 000 Pa



Rullo attivo con calore e pressione



Base con lavaggio e autosvuotamento Contro: Ingombro elevato della base



Rumore percepibile durante lo svuotamento

Mova P50s Ultra

Mova P50s Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con design sottile da 8,2 cm, capace di raggiungere facilmente spazi sotto i mobili. Utilizza un sistema di navigazione avanzato FlashPulse 3D ToF che individua ostacoli e animali con alta precisione. Il motore brushless da 110.000 RPM genera una potenza aspirante fino a 24.000 Pa, regolabile su più livelli per diversi tipi di superficie.

Le spazzole TroboWave Duo riducono i grovigli di capelli, mentre la tecnologia StepMaster consente di superare soglie e gradini fino a 6 cm. La batteria da 6.400 mAh assicura un’autonomia di circa 2,5 ore. La base di ricarica all-in-one gestisce svuotamento della polvere, ricambio acqua e pulizia dei moci con asciugatura ad acqua calda fino a 80 °C.

Pro: Aspirazione potente fino a 24.000 Pa



Soglie superabili fino a 6 cm



Base all-in-one completa e automatizzata Contro: Prezzo elevato rispetto alla media



Mappatura senza LiDAR meno accurata in spazi complessi

Mova V50 Ultra Complete

Mova V50 Ultra Complete è un robot aspirapolvere e lavapavimenti pensato per chi desidera un supporto completo nella pulizia quotidiana. Unisce elevata potenza di aspirazione a funzioni di lavaggio avanzate, riducendo al minimo gli interventi manuali. Grazie alla torretta retrattile, può muoversi agilmente anche sotto mobili bassi, offrendo maggiore copertura rispetto a modelli tradizionali.

Il motore TurboForce raggiunge fino a 24.000 Pa, con filtro HEPA autopulente e sistema anti-groviglio. Per il lavaggio adotta la tecnologia DuoSolution, che utilizza acqua calda fino a 50 °C e doppio serbatoio detergente. La stazione base gestisce svuotamento automatico e asciugatura dei panni con aria calda a circa 60 °C, garantendo igiene costante. La batteria da 6.400 mAh assicura più cicli di pulizia con una sola ricarica.