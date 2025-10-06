MOVA si è ritagliata uno spazio definito nel mercato degli aspirapolvere robot, puntando a un’automazione quasi totale della pulizia domestica al miglior rapporto qualità prezzo. La sua gamma esplora soluzioni avanzate per ridurre al minimo l’intervento umano, ma al tempo stesso si colloca in una fascia di prezzo medio-alta, quindi leggermente più competitiva rispetto ai brand premium.

Il nuovo MOVA V50 Ultra Complete prosegue questa traiettoria, integrando tecnologie di lavaggio e navigazione che mirano a risolvere alcuni dei limiti storici di questi dispositivi. L’obiettivo è offrire una pulizia profonda e costante su superfici diverse, dai pavimenti duri ai tappeti, gestendo in autonomia anche la propria manutenzione. Ma queste innovazioni si traducono in un reale vantaggio nell’uso quotidiano? Scopriamolo all’interno di questa recensione di MOVA V50 Ultra Roller Complete dopo averlo provato e testato a fondo.

Design e dotazione del MOVA V50 Ultra Complete

Iniziamo dalle misure: con un profilo che si abbassa fino a 8,9 cm grazie alla sua torretta laser retrattile, MOVA V50 Ultra Complete si infila sotto divani e letti dove molti concorrenti dotati di LiDAR si fermano. Il corpo macchina ha poi un diametro di 35 cm, una misura standard che gli permette di muoversi agevolmente tra le gambe di sedie e tavoli senza troppe manovre. La scocca è in policarbonato opaco, resiste bene ai piccoli urti e nasconde meglio le impronte, mantenendo un aspetto pulito nel tempo. Sollevando il coperchio superiore si accede facilmente al cassetto della polvere e al filtro, la cui manutenzione risulta rapida ma la vera peculiarità costruttiva del robot risiede nel suo sistema di navigazione FlexiRise™, che permette alla torretta LiDAR DToF di ritrarsi per passare sotto ostacoli bassi: una soluzione tecnica poco comune in questa fascia, che amplia concretamente l’area di pulizia raggiungibile in una singola sessione.

Sotto la scocca lavora un motore da 24.000 Pa di potenza di aspirazione, abbinato a un triplo sistema anti-groviglio progettato per ridurre l’accumulo di peli e capelli attorno alle spazzole, combinate a setole e alette in gomma per sollevare lo sporco da fughe e tappeti. A bordo del robot è presente un serbatoio per l’acqua pulita, che viene riempito dalla stazione base prima di ogni ciclo di lavaggio, ma ha anche un secondo serbatoio, chiamato DuoSolution™, ovvero un doppio contenitore che permette di usare due diversi detergenti, ad esempio uno generico e uno specifico per gli odori degli animali domestici.

Terminato il ciclo di pulizia, il robot rientra alla stazione di ricarica, nonché di manutenzione. La base non solo svuota automaticamente la polvere raccolta, ma gestisce anche l’intero processo di lavaggio. In particolare, è la stazione a implementare la funzione Thermo Mopping™, riscaldando l’acqua nel suo serbatoio fino a 50 °C prima di trasferirla al robot, approccio che migliora l’efficacia contro lo sporco grasso. A fine lavoro, la base lava i mop e li asciuga con il ciclo OmniDry™, che utilizza aria a 60 °C per circa un’ora per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori, oltre alla presenza di una lampada a raggi UV per sterilizzare i mop, riducendo la carica batterica.

L’interazione tra robot e base è pensata per massimizzare l’autonomia: il robot gestisce in modo intelligente la ricarica, tornando alla base quando la batteria da 6.400 mAh scende sotto una soglia critica per poi riprendere il lavoro dal punto in cui si era interrotto. Una delle caratteristiche più innovative è il sistema StepMaster™, dotato di ruote retrattili che permettono al robot di superare soglie e dislivelli fino a 4 cm per singolo ostacolo; in sequenza può gestire due dislivelli contigui (4 cm + 2 cm), se lo spazio lo consente.

Dalla cucina al parquet: come pulisce il MOVA V50 Ultra Complete

Al di là delle specifiche, contano i risultati sul pavimento: ecco com’è andata nei nostri test. La prima sera abbiamo avviato una pulizia in cucina dopo cena: briciole a terra, qualche alone sul pavimento davanti ai fornelli, due passaggi incrociati programmati. In 18 minuti ha coperto l’area seguendo linee ordinate e il pavimento è risultato uniforme, senza striature. La sensazione non è quella del “colpo di scena”, ma di un risultato che si ripete uguale giorno dopo giorno.

Quando ci siamo spostati sulle macchie più impegnative, come una macchia di caffè e un residuo appiccicoso di sciroppo, il comportamento è stato coerente: tre passaggi consecutivi hanno eliminato alla perfezione il caffè, mentre un secondo giro mirato sullo sciroppo ha chiuso il lavoro senza patine. Il comportamento è coerente e ripetibile.

Sulle fughe del gres il valore aggiunto si nota a occhio nudo. La combinazione di aspirazione e azione meccanica riesce a “svuotare” la polvere intrappolata tra le piastrelle meglio della media: non sostituisce la pulizia straordinaria manuale, ma abbassa la soglia di sporco percepito tra un intervento e l’altro.

Lungo i bordi si comporta bene finché il profilo è regolare; negli angoli molto stretti una micro area può restare scoperta. In quelle stanze conviene aggiungere dall’app un passaggio dedicato al perimetro: bastano pochi minuti in più per rifinire.

Nella gestione dei tappeti, il robot dimostra intelligenza. Appena rileva un tappeto, solleva automaticamente i mop di 10,5 mm, disattiva la funzione di lavaggio e aumenta al massimo la potenza di aspirazione per una pulizia profonda delle fibre. Questo sollevamento è efficace per mantenere asciutti i tappeti a pelo corto e medio durante il passaggio del robot. Per i tappeti a pelo particolarmente alto o per una maggiore tranquillità, l’app consente comunque di impostare delle “zone no-mop” per escludere completamente l’area ed evitare ogni contatto.

Sul parquet abbiamo preferito un profilo “Legno” con flusso minimo: resta un velo d’acqua che asciuga in pochi minuti, niente aloni. Salvare questi parametri stanza per stanza fa davvero la differenza nella routine.

Rumorosità e tempi si inseriscono bene nella vita di casa: in modalità standard si conversa senza alzare la voce, la copertura è regolare e, se deve ricaricarsi a metà, riparte esattamente dal punto in cui aveva lasciato.

Anche la manutenzione percepita è bassa: autosvuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni alleggeriscono la gestione quotidiana. Nel corso della settimana di utilizzo intensivo non abbiamo rilevato odori residui dai mop.

In sintesi, più che stupire con una singola funzione, questo modello semplifica la routine: copertura ordinata, resa costante sulle superfici miste e pochi accorgimenti richiesti. I bordi estremi restano il margine di miglioramento.

Come si muove in casa: percorsi, oggetti e bordi

Il sistema di navigazione è uno dei punti di forza del V50 Ultra Complete. La combinazione di un LiDAR DToF retrattile, una fotocamera frontale con intelligenza artificiale e uno scanner 3D permette al robot di muoversi con precisione e sicurezza. La mappatura iniziale è rapida e accurata: in pochi minuti viene generata una planimetria dettagliata dell’abitazione, con le stanze già suddivise correttamente e senza creare isole o muri inesistenti.

Alle soglie, il sistema StepMaster™ mostra tutta la sua utilità. Il robot affronta dislivelli estendendo delle ruote supplementari che gli consentono di “scavalcare” l’ostacolo senza incastrarsi o danneggiare le superfici. Questa capacità risolve un problema comune in molte case con gradini tra una stanza e l’altra o con guide per porte finestre, garantendo una pulizia completa e senza interruzioni.

Sui cavi e piccoli oggetti, la fotocamera AI si dimostra efficace. Il robot riconosce e aggira oltre 200 tipi di ostacoli comuni, come ciabatte elettriche, calzini, giocattoli e cavi di ricarica, riducendo drasticamente il rischio di trascinarli o di bloccarsi. Durante i test ha evitato con costanza gli ostacoli posizionati sul suo percorso, rallentando in avvicinamento e ricalcolando la traiettoria per proseguire la pulizia senza interruzioni.

Lungo i bordi, il robot si muove con precisione, seguendo il perimetro delle stanze e pulendo a filo del battiscopa grazie al sensore laterale e al braccio estensibile. Dopo uno spostamento improvviso di un oggetto, come una sedia, il sistema ricalcola dinamicamente il percorso senza ripassare su aree già pulite, ottimizzando i tempi e la copertura.

Non è più un’innovazione esclusiva, ma resta un plus utile: il sistema FlexiRise™ permette al robot di abbassare la torretta laser per pulire sotto i mobili bassi, un’area che i modelli con torretta fissa raggiungono con più difficoltà.

App, mappe e routine: il controllo quotidiano

L’applicazione per smartphone (disponibile sia per Android che per iOS) è il centro di controllo del MOVA V50 Ultra Complete e offre un livello di personalizzazione molto profondo. Dalla mappa 3D generata dal robot è possibile gestire ogni aspetto della pulizia: si possono dividere o unire le stanze, rinominarle e impostare zone vietate (no-go) o aree in cui non lavare (no-mop). L’app permette di memorizzare mappe multi-piano, una funzione indispensabile per chi vive in case a più livelli. Per ogni stanza o zona puoi definire preferenze specifiche, regolando potenza di aspirazione, portata d’acqua e passaggi, e scegliendo il tipo di detergente da utilizzare grazie al sistema DuoSolution™.

È possibile scegliere tra diverse modalità di pulizia, come un percorso a Y (Y-path) che simula lo sfregamento manuale per uno sporco più intenso, oppure programmare routine personalizzate. Ad esempio, si può impostare una pulizia profonda della cucina ogni sera con acqua calda e massima potenza, e un lavaggio delicato del parquet in salotto a giorni alterni. La compatibilità futura con lo standard Matter promette un’integrazione ancora più fluida con l’ecosistema della smart home. Le funzioni basate sull’intelligenza artificiale non si limitano al riconoscimento degli ostacoli, ma contribuiscono a ottimizzare le strategie di pulizia in base al tipo di sporco rilevato.

L’applicazione inoltre invia notifiche quando è il momento di svuotare il serbatoio dell’acqua sporca o di sostituire il sacchetto della polvere, e il ciclo di asciugatura a 60 °C OmniDry™ assicura che il sistema rimanga igienico e privo di odori senza che l’utente debba fare nulla.

Prezzo, dove acquistarlo e conclusioni

MOVA V50 Ultra Complete è disponibile su Amazon.it a 949€ invece di 1399€ collocandosi di fatto nella fascia premium del mercato; grazie ai vari sconti però è sempre possibile acquistarlo a qualcosa in meno. Si tratta di un investimento importante ma il prodotto, come abbiamo visto, è concreto ed efficace. Non vuole sorprendere con qualche innovazione in particolare ma anzi cerca di soddisfare con tecnologie rodate e funzionanti, riuscendo perfettamente nel suo intento. Finisce di diritto tra i migliori robot Mova.

A chi è rivolto (e a chi no)

È un robot perfetto per chi vive in una casa medio-grande, con superfici diverse e magari un paio di soglie tra una stanza e l’altra. Mova V50 Ultra Complete è quel tipo di robot che fa dimenticare la pulizia quotidiana: entra in cucina la sera, passa sui corridoi la mattina, rientra da solo per sciacquare e asciugare i mop e riparte da dove aveva interrotto. Chi ha animali apprezzerà soprattutto l’aspirazione molto alta e la spazzola che non si riempie subito di peli; chi tiene al parquet può salvare un profilo “leggero” e ottenere pavimenti puliti senza aloni. È un compagno pensato per chi vuole premere “avvia” e occuparsi d’altro.

Non è invece la scelta più sensata per chi ha molti tappeti a pelo alto e preferisce passaggi manuali di rifinitura lungo i bordi: qui il V50 fa bene, ma non sostituisce il controllo umano millimetrico.

Pro: Prestazioni elevate con 24.000 Pa di aspirazione;



Sistema di pulizia e sterlizzazione automatici;



Kit accessori esteso incluso. Contro: Non collegabile a rete idrica (usa serbatoi interni);



Prezzo elevato rispetto a modelli standard.