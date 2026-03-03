Quando abbiamo ricevuto MOVA X4 Pro per testarlo, eravamo curiosi di scoprire se l’acqua calda a 80°C potesse davvero fare la differenza nella pulizia quotidiana dei pavimenti. Dopo più di un mese di utilizzo intensivo in una casa con pavimenti eterogenei, tra macchie di caffè, schizzi di sugo e lo sporco che inevitabilmente si accumula ogni giorno, possiamo dirvi che la tecnologia SpotHeat cambia concretamente il modo di affrontare le macchie ostinate. Con 20.000 Pa di potenza aspirante e un sistema di autopulizia a 100°C, questa lavapavimenti top di gamma di MOVA si posiziona tra i migliori della categoria.

La rivoluzione dell’acqua calda a 80°C

Qui sta l’innovazione principale di X4 Pro: una caldaia interna riscalda l’acqua fino a 80°C, temperatura certificata TÜV. Durante la pulizia normale, l’acqua arriva al rullo a circa 40-45°C attraverso 16 ugelli dedicati, sufficiente per sciogliere lo sporco quotidiano senza danneggiare nemmeno i pavimenti più delicati come il parquet che abbiamo nelle camere. E nemmeno dopo un mese, con pulizie quotidiane, ci sono segni di danneggiamento.

E quando incontrate una macchia secca o particolarmente ostinata, premete il grilletto sul manico e attivate la tecnologia SpotHeat: un getto d’acqua a 80°C viene spruzzato direttamente sulla macchia da un ugello frontale posto sopra il rullo. Abbiamo testato questa funzione su macchie di caffè secco, sugo lasciato troppo a lungo, olio caduto in cucina. In due passaggi, uno per spruzzare l’acqua calda e sciogliere la macchia, uno per aspirarla, il pavimento torna pulito. Senza alcuna difficoltà, basta giusto attendere un paio di secondi, tempo che l’acqua calda ammorbidisca la macchia.

La differenza rispetto alle lavapavimenti tradizionali con acqua fredda è evidente soprattutto su sporco grasso o incrostato. Quello che normalmente richiederebbe insistenza e fatica, con MOVA X4 Pro si risolve rapidamente grazie al calore che ammorbidisce e scioglie lo sporco prima ancora che il rullo lo raccolga. A questo poi si aggiunge il detergente, da inserire manualmente nel serbatoio dell’acqua pulita, che igienizza il pavimento senza lasciare fastidiosi aloni.

Potenza di aspirazione da 20.000 Pa

Con 20.000 Pa di potenza aspirante e un rullo che ruota a 450 giri al minuto, X4 Pro gestisce senza problemi sia sporco secco che liquidi. Nei nostri test abbiamo raccolto briciole, polvere, capelli, peli, e persino sassolini piccoli finiti in casa dopo una giornata di pioggia. Tutto viene aspirato e convogliato nel serbatoio dell’acqua sporca da 680 ml senza intasamenti e senza che sul pavimento rimanga alcun residuo.

Il sistema anti-groviglio Tangle-Free funziona davvero: un raschietto dentellato posto dietro il rullo rimuove capelli e peli prima che si attorciglino, espellendoli direttamente nel raccoglitore dello sporco. Dopo diverse settimane di utilizzo quotidiano, non abbiamo mai dovuto tagliare manualmente grovigli dalla spazzola. Per chi ha animali domestici o capelli lunghi in casa, questa è una caratteristica che fa davvero la differenza.

MOVA X4 Pro ha uno snodo che permette di inclinarla completamente fino a 180°, riducendo l’altezza da terra a soli 13-14 cm. Sotto il divano, sotto il letto, sotto i mobili bassi: ovunque una scopa tradizionale solitamente fatica ad arrivare, X4 Pro si infila senza problemi mantenendo piena potenza di aspirazione e lavaggio.

Le luci LED verdi frontali si attivano automaticamente e illuminano con un angolo ampio la superficie davanti al rullo. Inizialmente pensavamo che non avesse lo stesso vantaggio già visto sugli aspirapolvere tradizionali, ma dopo averle usate in corridoi poco illuminati e sotto i mobili, abbiamo cambiato idea. Rivelano polvere, peli e sporco che a occhio nudo non vedreste, soprattutto su pavimenti scuri o sotto luce naturale. È una di quelle funzioni che non sappiamo di volere finché non le proviamo.

Quattro modalità di pulizia personalizzabili

MOVA X4 Pro offre quattro modalità selezionabili da un pratico display sull’impugnatura:

Smart Mode : la modalità intelligente che regola automaticamente potenza di aspirazione e quantità d’acqua in base allo sporco rilevato dai sensori. È quella che abbiamo usato più spesso per la pulizia quotidiana

: la modalità intelligente che regola automaticamente potenza di aspirazione e quantità d’acqua in base allo sporco rilevato dai sensori. È quella che abbiamo usato più spesso per la pulizia quotidiana Ultra Mode : massima potenza di aspirazione e maggiore quantità d’acqua per sporco pesante o pavimenti molto sporchi

: massima potenza di aspirazione e maggiore quantità d’acqua per sporco pesante o pavimenti molto sporchi Dry Mode : solo aspirazione, senza rilascio di acqua. Utile per raccogliere liquidi rovesciati o per passare rapidamente su pavimenti già lavati

: solo aspirazione, senza rilascio di acqua. Utile per raccogliere liquidi rovesciati o per passare rapidamente su pavimenti già lavati Hot Water Mode: attiva il riscaldamento dell’acqua a 80°C per macchie ostinate. Consumato più batteria ma è necessario per lo sporco difficile

Il passaggio tra modalità è immediato, e l’assistente vocale (in italiano, anche se con accento non perfetto) comunica chiaramente quale modalità è attiva.

La batteria da 6×5000 mAh garantisce fino a 45 minuti di autonomia in modalità Smart, sufficienti per pulire superfici fino a 350 mq secondo i dati dichiarati da MOVA. Nei nostri test reali su un appartamento di 85 mq, abbiamo sempre completato la pulizia con ancora il 30-40% di batteria residua.

In modalità Ultra l’autonomia scende a circa 25-30 minuti, mentre in Hot Water Mode, che richiede energia per riscaldare l’acqua, siamo intorno ai 20-25 minuti effettivi. Per appartamenti standard è più che sufficiente, ma per case molto grandi o pulizie particolarmente approfondite potrebbe essere necessario ricaricare a metà sessione. La ricarica completa richiede circa 4 ore, nella norma per questa categoria. Durante la ricarica, potete avviare anche il ciclo di autopulizia, ottimizzando i tempi di inattività, a patto però di avere almeno un 20% residuo.

Autopulizia a 100°C e asciugatura a 90°C

Terminata la pulizia, è sufficiente riportare MOVA X4 Pro sulla base per attivare automaticamente il ciclo di autopulizia. La caldaia spruzza acqua a 100°C sulla spazzola per sciogliere grasso, sporco e batteri, ruotandola in entrambe le direzioni per una pulizia profonda. Se rimangono residui, il sistema rilava automaticamente una seconda volta fino a quando la spazzola non è perfettamente pulita.

Segue un’asciugatura ad aria calda a 90°C che elimina il 99,99% dei batteri e previene la formazione di muffe e cattivi odori. Potete scegliere tra due modalità: Rapid Drying da 5 minuti (più rumorosa) o Smart Quiet Drying da 15-30 minuti (silenziosa, ideale per la notte). Noi abbiamo sempre preferito la seconda, perché in modalità rapida il rumore è decisamente elevato.

Dopo più di un mese di utilizzo quotidiano, il rullo si mantiene pulito e igienizzato senza interventi manuali. Non abbiamo mai avvertito cattivi odori dal serbatoio dell’acqua sporca o dalla spazzola, segno che il sistema di autopulizia funziona efficacemente.

Una delle innovazioni più apprezzate è la base con rampa integrata. Non dovete sollevare X4 Pro per riporla, a differenza di quanto accade con la quasi totalità delle lavapavimenti: basta spingere delicatamente e scivola sulla rampa, posizionandosi automaticamente. Per chi ha poca forza nelle braccia, per anziani o semplicemente per chi non vuole faticare inutilmente, questo dettaglio fa davvero la differenza.

Anche i serbatoi sono studiati bene: quello dell’acqua pulita da 760 ml è posizionato in basso per migliorare l’equilibrio e renderlo più leggero da manovrare. Si riempie velocemente in verticale, senza dover smontare nulla. Lo svuotamento del serbatoio dell’acqua sporca è facilitato da un filtro separatore che trattiene peli e briciole, permettendo di versare solo il liquido.

Durante l’utilizzo, MOVA X4 Pro è leggera come una piuma, grazie all’assistenza motorizzata del rullo che la spinge avanti. La sensazione è di guidare un dispositivo molto più leggero di quanto sia realmente. Le due mini-ruote posteriori e l’angolo di rotazione di 60° permettono movimenti fluidi attorno alle gambe delle sedie e negli angoli.

Il peso reale si sente solo quando dovete trasportare l’aspirapolvere da una stanza all’altra o quando lo riponete sulla base (anche se qui la rampa aiuta molto). Non è un problema grave, ma vale la pena saperlo.

Considerazioni finali

MOVA X4 Pro non è una lavapavimenti economica, ma giustifica il prezzo con tecnologie che fanno davvero la differenza nell’uso quotidiano. L’acqua calda a 80°C scioglie macchie ostinate che con acqua fredda richiederebbero fatica e insistenza, l’autopulizia a 100°C garantisce igiene senza pensieri, e la base senza sollevamento rende tutto più comodo.

Certo, l’autonomia di 45 minuti non è la più lunga della categoria e l’asciugatura rapida è rumorosa, ma per appartamenti standard e pulizie quotidiane X4 Pro offre prestazioni da top di gamma con 3 anni di garanzia che testimoniano la fiducia di MOVA nel proprio prodotto.

Noi continuiamo a usarlo quotidianamente e difficilmente ce ne separeremo. E ogni volta che premiamo il grilletto per spruzzare acqua calda su una macchia difficile, apprezziamo questa innovazione che cambia concretamente il modo di pulire casa.

Il prezzo di listino è 599 euro, ma X4 Pro è disponibile frequentemente in offerta sotto ai 400 euro. Per le Offerte di Primavera poi scende sotto i 300 euro e a questo prezzo, con acqua calda a 80°C, autopulizia a 100°C, 20.000 Pa di aspirazione, luci LED e 3 anni di garanzia, rappresenta uno dei migliori rapporti qualità-prezzo nella fascia premium delle lavapavimenti.

Pro: acqua calda a 80 gradi



autopulizia eccellente



LED frontali



base senza sollevamento Contro: non ha funzioni smart



manca il braccio robotico frontale



asciugatura rapida rumorosa



manca un dispenser automatico per il detergente