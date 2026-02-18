Pochi giorni addietro, era stata annunciata ufficialmente la data del prossimo evento speciale di presentazione targato Apple: l’appuntamento è per il prossimo 4 marzo tra New York e altre capitali del mondo e c’è grande curiosità per i prodotti in arrivo: dal chiacchierato iPhone 17e al MacBook Air in salsa Apple Silicon M5, senza dimenticare i nuovi iPad. Ebbene, nelle ultime ore sta circolando un’interessante indiscrezione che non riguarda i prodotti in arrivo, bensì l’evento stesso: a quanto si legge, Apple potrebbe accantonare il classico keynote, optando per un nuovo tipo di approccio.

Lanci Apple: non un keynote, ma un evento esperienziale

In sede di ufficializzazione della data, Apple aveva invitato la stampa a New York, Londra e Shanghai a non prendere impegni per il 4 marzo 2026 e a tenersi pronta per una special experience. Ciò ha portato tanti addetti ai lavori ad interrogarsi sul formato dell’esperienza preparata da Apple e John Gruber ha condiviso la sua interpretazione in un post su Daring Fireball, trovando l’immediato supporto di Mark Gurman di Bloomberg.

Nella fattispecie, Gruber parte dall’osservare come l’experience day scelto da Apple cada di mercoledì e prosegue ipotizzando che in quel di Cupertino abbiano scelto di discostarsi dal solito keynote, virando piuttosto su annunci tramite comunicati su Newsroom scaglionati su più giorni, seguiti dall’esperienza vera e propria, consistente in un contatto diretto con tutti i nuovi prodotti, senza alcuna introduzione formale da parte della casa madre. Ad esempio, il lunedì potrebbe essere pubblicato il comunicato di annuncio di iPhone 17e, il martedì quello relativo agli iPad e il mercoledì — prima dell’evento — potrebbe essere il turno dei MacBook. Così facendo, gli annunci arriverebbero cadenzati, mentre l’evento servirebbe per toccare con mano tutti i nuovi prodotti.

Ebbene, questa lettura dell’annuncio di Apple potrebbe essere corretta: a sostenerlo è anche il solito Mark Gurman, secondo il quale non ci sarà un vero e proprio keynote.

iPhone 17e, nuovi MacBook, iPad e non solo

La scelta di Apple potrebbe essere stata dettata non soltanto dalla volontà di proporre un evento meno ingessato e istituzionale rispetto al solito, ma anche dall’elevato numero di prodotti da annunciare. Secondo le ultime indiscrezioni, il primo della lista dovrebbe essere il nuovo iPhone economico: delle caratteristiche di iPhone 17e e delle sue principali novità tecniche abbiamo già parlato in tempi non sospetti. A seguire, dovrebbero esserci un nuovo iPad base con chip A18 e iPad Air aggiornato al chip M4; per quanto riguarda i notebook, c’è grande attesa per il MacBook Air con chip M5 e altre novità, ma anche per i MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max; dulcis in fundo, circolano già voci interessanti sul nuovo Apple Studio Display 2.

Insomma, pare proprio che l’inizio del mese di marzo sarà all’insegna di Apple.