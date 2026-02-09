Da tempo si susseguono le indiscrezioni sulla possibile tempistica di lancio della nuova generazione di Apple MacBook Pro con processore di fascia alta e nelle scorse ore è arrivato un nuovo contributo.

Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, nella sua ultima newsletter si è soffermato tra le altre cose anche sui programmi del colosso di Cupertino per quanto riguarda i nuovi modelli di MacBook Pro, fornendo una data ben precisa relativa a quando potrebbero arrivare.

Gurman svela la data di lancio dei nuovi MacBook Pro

A dire del giornalista di Bloomberg, i nuovi MacBook Pro con processori Apple M5 Pro e M5 Max sono legati al ciclo di macOS 26.3, che durerà fino a marzo e il loro lancio sarebbe attualmente in programma per la settimana del 2 marzo.

E a confermare tale previsione, sempre secondo Gurman, vi sarebbe anche la scarsa disponibilità delle versioni con processori M4, che rappresenta un segnale dell’arrivo di nuovi modelli.

Dato che il colosso di Cupertino per tradizione tende ad annunciare i suoi prodotti di lunedì, martedì o mercoledì, la data di lancio dei nuovi MacBook Pro dovrebbe essere collocata tra il 2 e il 4 marzo.

Sempre secondo Gurman, Apple avrebbe in programma il lancio anche di altri prodotti, come un nuovo MacBook Air con processore M5, un nuovo Mac Studio (con chip M5 Max e M5 Ultra) e un nuovo Studio Display (che dovrebbe vantare il supporto HDR e un refresh rate a 90 o 120 Hz).

Nei mesi successivi dovrebbero arrivare anche un MacBook più economico con processore Apple A18 Pro, un nuovo Mac Mini e, nella parte finale del 2026, l’attesissimo MacBook Pro con display OLED e processore M6. Staremo a vedere.