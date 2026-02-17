Torniamo quest’oggi a parlare di Amazfit T-Rex Ultra 2 perché sono spuntate enormi anticipazioni: un rivenditore italiano ha infatti “spoilerato” il nuovo smartwatch, rendendolo addirittura disponibile all’acquisto (su ordinazione) ancora prima dell’annuncio ufficiale. Andiamo a dargli un’occhiata da vicino tra specifiche tecniche, funzionalità e design.

Questo è Amazfit T-Rex Ultra 2, tra design, specifiche e funzionalità

Nelle ultime settimane sono arrivate diverse anticipazioni riguardanti Amazfit T-Rex Ultra 2: lo smartwatch è prima spuntato all’interno dell’app Zepp, e poi è stato protagonista di indiscrezioni riguardanti specifiche, funzionalità e persino prezzi. Quest’oggi il rivenditore online Epto ha reso disponibile all’acquisto il nuovo orologio nella versione Black Magma al prezzo di 512,90 euro (probabile non sia il prezzo consigliato, ma non dovremmo discostarci molto), mettendo diverse immagini e specifiche a disposizione.

A livello generale, T-Rex Ultra 2 mantiene un design robusto, a tratti molto simile a quello del predecessore: la principale differenza che si può subito notare è nella lunetta dalle forme più squadrate, che circonda un quadrante comunque dalla forma rotonda. Secondo quanto riferito all’interno della pagina, il nuovo smartwatch Amazfit offre un corpo in titanio Grado 5 da 51 mm e uno schermo in vetro zaffiro, pensati per resistere al freddo intenso, al caldo torrido, alle rocce, al ghiaccio e ai rapidi cambiamenti climatici.

Troviamo un display AMOLED da 1,5 pollici (più grande rispetto al predecessore), con resistenza all’acqua fino a 10 ATM (per immersioni fino a 45 metri). Per quanto riguarda la connettività, oltre al Bluetooth troviamo sei sistemi satellitari e supporto dual-band: l’orologio è l’ideale per le escursioni, e offre mappe a colori (da installare nella sezione Mappe dell’app Zepp, con la possibilità di creare percorsi), mappatura di Piste da sci e attività alpine, reindirizzamento automatico (se ci si allontana dal percorso pianificato), ricerca dei punti di interesse, possibilità di contrassegnare i punti utili (come rifugi o fonti d’acqua) e monitoraggio dei cambiamenti meteorologici improvvisi (sfrutta il barometro per gli avvisi sui temporali).

In base a quanto riportato sul sito, Amazfit T-Rex Ultra 2 offre fino a 30 giorni di autonomia ed è progettato per rimanere operativo anche nelle condizioni più difficili: grazie alla Modalità Bassa Temperatura può mantenere le funzioni essenziali anche quando le temperature scendono fino a -30°C. Lo smartwatch permette di rispondere alle chiamate attraverso il Bluetooth e di utilizzare Zepp Flow per rispondere ai messaggi, ascoltare i comandi di allenamento o gli avvisi di navigazione sfruttando lo speaker integrato. Naturalmente non manca la compatibilità con l’app Zepp, all’interno della quale si possono controllare alimentazione, progressi dell’attività fisica, recupero del sonno e tanto altro, e con Zepp Pay, che sfrutta l’integrazione della tecnologia NFC per i pagamenti contactless in mobilità.

Interessante inoltre la presenza di una piccola torcia bicolore: “scegli il verde per una bassa interferenza con un campo visivo più ampio e dettagliato , il bianco brillante per una maggiore chiarezza, oppure passa alla modalità Boost per una visibilità più potente quando necessario“, possiamo leggere sul sito.

Le anticipazioni sulle specifiche di Amazfit T-Rex Ultra 2 display AMOLED da 1,5 pollici a risoluzione 480 x 480

cassa da 51 mm e cinturino in silicone

connettività Bluetooth 5.2, Wi-Fi, GPS, NFC

microfono, altoparlante

compatibilità con 187 modalità sportive

resistenza fino a 10 ATM e a 45 metri di profondità

batteria da 870 mAh con autonomia fino a 30 giorni

compatibilità con dispositivi con almeno Android 7.0 Nougat o iOS 15

dimensioni e peso: 51 x 51 x 143 mm, 89,2 g

Nonostante tutto questo, Amazfit T-Rex Ultra 2 non è ancora stato presentato ufficialmente: è probabile che l’annuncio possa arrivare durante il Mobile World Congress di Barcellona, in programma dal 2 al 5 marzo 2026.