Risale al marzo del 2022 il lancio di Apple Studio Display, dispositivo che fino a questo momento non è stato sostituito da un nuovo modello.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, pare che il colosso di Cupertino sia finalmente pronto a lanciare una seconda generazione e ciò potrebbe avvenire nel giro di qualche settimana.

Cosa possiamo aspettarci da Studio Display 2

Sulla base di quanto è stato rivelato nella sua ultima newsletter da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, sarebbero almeno quattro le novità importanti che Studio Display 2 dovrebbe portare con sé, sebbene dal punto di vista del design pare che Apple non abbia in programma di apportare rivoluzioni.

Le modifiche principali dovrebbero riguardare il display, a partire dal refresh rate, che dovrebbe passare dal limite massimo di 60 Hz del primo modello a 90 Hz o 120 Hz (le indiscrezioni al riguardo sono contrastanti).

Altre due novità attese sono l’utilizzo di un pannello con tecnologia mini-LED (come MacBook Pro) al posto del sistema di retroilluminazione a LED usato da Studio Display di prima generazione e il supporto HDR.

Infine, la quarta novità principale dovrebbe essere rappresentata dal processore e dall’Apple A13 Bionic si dovrebbe passare all’Apple A19, così da avere la necessaria potenza per supportare la fotocamera, gli altoparlanti e le altre funzionalità più importanti.

Sempre secondo le indiscrezioni, Studio Display 2 dovrebbe essere lanciato nel corso della prima metà del 2026 e sarà interessante scoprire quali opzioni offrirà agli utenti per quanto riguarda la connettività e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più, basta avere un po’ di pazienza.