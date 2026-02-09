Secondo le ultime indiscrezioni e i rumor delle scorse settimane, sembrerebbe ormai imminente l’annuncio di iPhone 17e, il modello “economico” dell’ultima serie di smartphone della compagnia di Cupertino. Le novità in tal senso, sebbene ridotte di numero, potrebbero essere piuttosto importanti e significative, dal punto di vista delle specifiche tecniche almeno: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 17e: stesso prezzo, ma importanti novità

Partiamo prima di tutto dal processore implementato al suo interno: stando a quanto dichiarato dal giornalista Mark Gurman di Blomberg nel corso della sua newsletter Power On, infatti, iPhone 17e dovrebbe infatti adottare il chip A19, garantendo così un buon salto in avanti nelle prestazioni rispetto al precedente iPhone 16e, che montava dalla sua il processore A18. Oltre a questo, il nuovo modello “low cost” della compagnia dovrebbe introdurre il modello di ricarica MagSafe, garantendo così una ricarica del dispositivo più sicura e veloce.

I cambiamenti potrebbero includere anche alcuni salti in avanti nella connettività: il nuovo iPhone 17e potrebbe infatti montare il recente chip proprietario N1 e il modem C1X (che ha fatto il suo debutto giusto qualche mese fa, in occasione del lancio dell’inedito iPhone Air e dell’intera lineup di iPhone 17), assicurando così una velocità maggiore.

Un punto positivo sarà indubbiamente rappresentato dal prezzo, che dovrebbe rimanere fondamentalmente lo stesso del precedente iPhone 16e, aggirandosi dunque sui 729 euro come costo di partenza per la configurazione di base. Resta da vedere, in tal senso, se la configurazione di base vedrà un aumento della memoria interna (da 128 a 256 GB come avvenuto su ogni modello di iPhone 17, tanto per intenderci) o meno. Nessuna novità significativa o degna di nota per quanto riguarda il design, invece, che potrebbe sostanzialmente conservare quanto già fatto col modello precedente, senza nessuno stravolgimento particolare.

Come al solito vi raccomandiamo di prendere tali informazioni con le dovute pinze, dal momento che si tratta di indiscrezioni e speculazioni che dovranno conoscere una conferma (o smentita che dir si voglia) ufficiale direttamente dalla compagnia di Cupertino. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da Apple, ricordandovi infine che l’annuncio di iPhone 17e è verosimilmente previsto nel corso dei prossimi giorni o settimane, forse il 19 febbraio.