Dovrebbe essere lanciato entro la fine di febbraio iPhone 17e, nuovo modello pensato da Apple per chi desidera entrare nel suo ecosistema contenendo entro i limiti i costi.

E dato che tutto sommato iPhone 16e ha fatto registrare numeri positivi, il colosso di Cupertino si aspetta che la stessa cosa possa avvenire anche con la nuova generazione.

Cosa possiamo aspettarci da iPhone 17e

Mark Gurman, il popolare giornalista di Bloomberg esperto di Apple, ha dichiarato di attendersi il lancio del nuovo modello di fascia media “a breve” e ciò sembra confermare le recenti indiscrezioni secondo cui la data scelta dal colosso di Cupertino sarebbe il 19 febbraio 2026.

Per quanto riguarda le caratteristiche di iPhone 17e, non ci si attende una rivoluzione rispetto al modello dello scorso anno anche se è lecito aspettarsi dei miglioramenti che possano invogliare gli utenti ad acquistarlo, giustificando l’esborso economico che sarà richiesto per portarlo a casa.

Stando alle principali indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, tra le caratteristiche dello smartphone non dovrebbero mancare un display OLED Super Retina da 6,1 pollici con refresh rate a 60 Hz, un processore Apple A19, 8 GB di RAM e il nuovo modem C1X (dovrebbe essere fino a due volte più veloce del modem C1).

Ed ancora, iPhone 17e dovrebbe poter contare anche su una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel, una fotocamera frontale da 12 megapixel, un chip N1 per le connettività Bluetooth, Wi-Fi e Thread e una batteria da 4.005 mAh con il supporto MagSafe.

Per quanto riguarda il prezzo, infine, il nuovo melafonino dovrebbe arrivare sul mercato a 599 dollari, che in Europa potrebbero trasformarsi in 599 euro. Staremo a vedere.