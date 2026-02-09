A circa un anno dal debutto di iPhone 16e, Apple sembra pronta a rilanciare la propria proposta entry level con un nuovo modello che, almeno sulla carta, potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. Secondo quanto riportato da Mark Gurman, l’azienda di Cupertino starebbe infatti lavorando al lancio di iPhone 17e, previsto indicativamente per l’inizio di marzo, periodo in cui dovrebbero arrivare anche nuovi iPad e iPad Air aggiornati.
Come spesso accade con i prodotti di questa fascia, non parliamo di una rivoluzione, ma di un aggiornamento mirato che punta a consolidare l’offerta e a intercettare specifici segmenti di mercato.
Indice:
iPhone 17e: chip A19, MagSafe e prezzo invariato
Entrando nel dettaglio, iPhone 17e dovrebbe essere equipaggiato con il chip A19, lo stesso presente sulla gamma iPhone 17, segnando così un passo in avanti importante rispetto alla generazione precedente. Tra le novità più rilevanti troviamo anche il ritorno della ricarica MagSafe, oltre all’adozione dei chip cellulari interni sviluppati da Apple, elemento che conferma la strategia dell’azienda di ridurre progressivamente la dipendenza da fornitori esterni.
Un aspetto tutt’altro che secondario riguarda il prezzo, che Apple sembrerebbe intenzionata a mantenere fissato a 599 dollari, nonostante l’aumento dei costi legati a RAM e storage; una scelta che renderebbe iPhone 17e particolarmente competitivo, soprattutto in un contesto di mercato sempre più sensibile ai rincari.
Secondo Gurman, Apple avrebbe in programma di spingere in modo aggressivo questo modello nei mercati emergenti e nel settore enterprise, sfruttando anche il momento di relativa stasi della concorrenza (Pixel 10a non dovrebbe introdurre grandi novità, mentre Samsung appare sempre più concentrata sulla fascia alta del mercato).
Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo
Nuovi Apple iPad e iPad Air in arrivo con aggiornamenti mirati
Parallelamente al lancio di iPhone 17e, Apple starebbe preparando anche un rinnovo della gamma iPad, con due modelli destinati a ricevere principalmente un aggiornamento hardware.
Il nuovo iPad base dovrebbe passare dal chip A16 al chip A18, una mossa che avrebbe una conseguenza particolarmente rilevante: il supporto ad Apple Intelligence per la prima volta su questo modello. Un dettaglio che potrebbe acquisire maggiore importanza con l’arrivo di Apple Intelligence Siri, atteso con iOS 26.4.
L’iPad Air invece, dovrebbe compiere un salto più consistente dal punto di vista tecnico, passando dal chip M3 al chip M4 e adottando un display OLED, allineandosi così a soluzioni più avanzate dal punto di vista qualitativo.
Nonostante i nuovi chipset, chi si aspetta un rinnovamento estetico potrebbe restare deluso; secondo le indiscrezioni, non sono previste riprogettazioni significative: l’iPad Air manterrà il design introdotto nel 2020, e l’iPad base resterà ancorato all’impostazione vista nel 2022.
Di conseguenza, non dovrebbero arrivare funzioni come Face ID e ProMotion su iPad Air, né un display completamente laminato sull’iPad base, almeno per il momento; entrambi i modelli dovrebbero comunque integrare il chip N1, ormai comune a molti dispositivi Apple, dettaglio che appare piuttosto scontato.
Alla luce di quanto emerso, per la maggior parte delle persone, soprattutto per chi guarda all’iPad Air, l’aggiornamento al chip M4 potrebbe non fare una differenza tangibile nell’utilizzo quotidiano; discorso leggermente diverso per l’iPad base, dove il supporto per Apple Intelligence potrebbe rappresentare un motivo valido per attendere, se l’intelligenza artificiale è una priorità.
In ogni caso, se le indiscrezioni venissero confermate, l’inizio di marzo si preannuncia come un periodo piuttosto intenso per Apple, con una serie di aggiornamenti che puntano più a raffinare l’offerta che a stravolgerla. Come sempre, per certezze definitive bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali dell’azienda.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Octopus Energy dopo 2 anni: pro e contro
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo