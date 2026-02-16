Ci siamo, dopo mesi e mesi di indiscrezioni, nel corso delle ultime ore Apple ha annunciato ufficialmente un nuovo evento speciale di presentazione che si terrà a marzo tra New York e altre capitali del mondo, portando (potenzialmente) con sè diversi annunci interessanti per la sua futura lineup di dispositivi in arrivo sul mercato tra iPhone, MacBook e iPad: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nuovo evento Apple: cosa sappiamo finora

Il nuovo evento Apple si terrà per la precisione il prossimo 4 marzo, tra New York, Londra, Shangai, e l’invito è stato esteso a tutta la stampa internazionale. Non si tratterà di un keynote tradizionale come quelli che abbiamo imparato a conoscere, bensì di una vera e propria “Apple Experience“, così come l’ha definita la stessa compagnia nel comunicato.

Protagonisti, in questo caso, potrebbero essere i nuovi dispositivi che si affacceranno sul mercato nel corso (probabilmente) dei mesi primaverili. A finire maggiormente nel mirino è in particolare la presunta versione “low-cost” del MacBook (dotato al suo interno di chip A18 Pro, lo stesso visto su iPhone per intenderci), così come iPhone 17e, la variante “economica” della recente lineup di smartphone lanciata lo scorso settembre.

Nello specifico, il nuovo modello economico di MacBook dovrebbe presentare un prezzo di lancio pari indicativamente a 700 dollari, fattore questo che lo collocherebbe nettamente al di sotto dei più recenti modelli di MacBook Air, che si avvicinano alla soglia dei 1000 dollari. Tale scelta potrebbe in un certo senso “cannibalizzare” le vendite stesse di MacBook Air, puntando allo stesso target di utenti che non necessitano di chissà quali prestazioni (per attività quotidiane come per esempio la semplice navigazione in rete o la scrittura), un po’ come accaduto in passato con iBook e PowerBook, lanciati tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000.

Attesi all’evento anche i nuovi modelli di iPad “standard” con chip proprietario A18, oltre che iPad Air con chip proprietario M4 e MacBook Air con chip proprietario M5. Oltre al lancio dei nuovi dispositivi, Apple dovrebbe introdurre anche la prima beta di iOS 26.4, che porterà con sè diverse funzionalità inedite dell’assistente vocale Siri frutto della collaborazione con Gemini, il modello d’intelligenza artificiale proprietario di Google.

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici supposizioni sulla base di precedenti rumor e voci di corridoio, che dovranno giocoforza trovare una conferma (o smentita ufficiale che dir si voglia) dalla stessa compagnia di Cupertino. Attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti direttamente da Apple, certi del loro arrivo nel corso delle prossime settimane.