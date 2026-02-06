Nel corso degli ultimi anni gli smartphone pieghevoli stanno conquistando sempre più terreno (e fette di mercato, come diretta conseguenza), con diverse compagnie come Samsung, HONOR e OnePlus alle prese con il lancio dei prossimi modelli. Presto anche Apple “salirà sul carro” degli smartphone pieghevoli con il suo iPhone Fold, che per l’occasione (e stando ai più recenti rumor) potrebbe presentare una speciale tecnologia in grado di proteggere maggiormente il display e le sue continue (e ovvie) sollecitazioni: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone Fold: protezione inedita per il display pieghevole?

Nonostante l’evidente salto in avanti dal punto di vista tecnologico, gli smartphone pieghevoli portano con sè alcuni limiti ancora da risolvere, primo tra tutti le criticità riconducibili alla piega del display (ultra-sottile per ovvie necessità strutturali) interno, nel momento in cui viene piegato, e la fragilità del meccanismo della cerniera nell’uso quotidiano.

Per sopperire a questo evidente problema e non ripetere gli stessi “errori” di Samsung, secondo un recente report del portale The Elec, Apple potrebbe introdurre un nuovo strato protettivo ultra-sottile composto in larga parte da poliimmide, un materiale plastico potenzialmente meno vulnerabile alle classiche criticità dei display pieghevoli, in grado di resistere ai graffi e agli urti. Tale soluzione si allonterebbe dunque dall’uso del polietilene tereftalato (PET, in acronimo), utilizzata da Samsung fino ad oggi per proteggere i suoi display pieghevoli. Vi ricordiamo che il lancio del primo modello di iPhone Fold è verosimilmente previsto entro la fine del 2026, probabilmente in concomitanza con il debutto della nuova serie iPhone 18.

È bene specificare come sempre che si tratta al momento di rumor, che dovranno necessariamente trovare una conferma ufficiale della compagnia di Cupertino. Attendiamo quindi ulteriori nuove direttamente da Apple, che siamo certi arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi mesi autunnali.