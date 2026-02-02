Apple ha aspettato parecchio prima di salire sul treno degli smartphone pieghevoli, al punto tale che dovrà faticare parecchio per far percepire il primo iPhone Fold come un prodotto rivoluzionario. In queste sede analizziamo insieme le ultime indiscrezioni sul design del primo iPhone pieghevole, che potrebbe essere l’interessante connubio di elementi ripresi da diversi prodotti della mela morsicata e di scelte tanto tecniche quanto stilistiche.

Design e pecularità di Apple iPhone Fold

È inutile girarci intorno: l’attesa per il primo iPhone con display pieghevole è tanta e al contempo le aspettative sono elevatissime: Apple ha aspettato che il segmento raggiungesse una certa maturità tecnica prima di farvi il proprio ingresso, ma sul finire dello scorso anno le previsioni parlavano già di un successo annunciato.

Nelle ultime ore, abbiamo assistito ad una proliferazione di nuove indiscrezioni sull’argomento: non più tardi di questa mattina vi avevamo riportato le interessanti voci secondo cui iPhone Fold avrà la batteria più grande mai implementata da Apple in un proprio smartphone.

Questa volta, invece, affrontiamo un argomento centrale come il design, che rifletterà le scelte di Apple non soltanto in merito alla componente estetica, ma anche in relazione all’esperienza d’uso. Stanto a quanto riportato da un noto leaker su Weibo, innanzitutto iPhone Fold presenterà i tasti per la regolazione del volume non sul lato sinistro, bensì su quello superiore e spostati verso destra, in maniera non dissimile dall’iPad mini. Questa scelta richiederà un periodo di adattamento da parte degli utenti.

Sul lato destro, invece, troveranno posto il tasto power con tanto di Touch ID integrato e il “Controllo Fotocamera” (Camera Control), utilizzabile anche per richiamare Apple Intelligence. Il leaker spiega che le scelte di Apple in merito al posizionamento dei tasti sono state guidate dal fatto che la scheda madre è a sua volta spostata verso destra. Per effetto di ciò, il lato sinistro di iPhone Fold sarà del tutto libero da tasti fisici e tutto lo spazio disponibile verrà sfruttato per la struttura interna dello schermo e per la batteria.

Per quanto riguarda i sistemi di riconoscimento biometrico, iPhone Fold punterà tutto sul Touch ID, rinunciando al Face ID, pertanto la fotocamera anteriore sarà integrata in un singolo foro anziché nel solito ritaglio della Dynamic Island.

La fonte non manca di passare in rassegna le scelte di Apple per quanto riguarda le fotocamere posteriori: lo stile dovrebbe essere un po’ quello di iPhone Air, ma con delle novità importanti: nel caso di iPhone Fold si parla di una doppia fotocamera posteriore che, insieme al flash LED e al microfono, sarà disposta orizzontalmente e inserita in un modulo unico di colore nero. Si tratta di una scelta indubbiamente particolare, ancora di più alla luce del fatto che, secondo il leaker, al momento Apple avrebbe previsto iPhone Fold nella sola colorazione bianca, ma una variante di colore nero viene ritenuta probabile.

Nel complesso, dunque, il primo iPhone Fold dovrebbe presentare alcune reminiscenze di iPad Mini e di iPhone Air, ma anche rappresentare un prodotto nuovo e pronto a conquistare il mercato.