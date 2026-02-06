Alcuni rumor delle ultime ore suggerirebbero l’arrivo (ormai) imminente di un nuovo modello di iPhone. Si parlerebbe nello specifico di iPhone 17e, la variante “economica” dell’intera lineup di smartphone della compagnia di Cupertino, che potrebbe addirittura debuttare nei prossimi giorni, portando con sè diverse migliorie dal punto di viste delle specifiche tecniche: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 17e: lancio a febbraio?

Stando a quanto riferito da un report del portale tedesco Macwelt (secondo cui circolerebbero indiscrezioni a tal proposito tra i produttori di case e custodie), iPhone 17e potrebbe essere lanciato il prossimo 19 febbraio, ad un anno preciso dal lancio di iPhone 16e, il precedente modello della stessa serie.

Il nuovo modello in questione potrebbe portare con sè importanti novità, in termini di specifiche tecniche e conseguenti prestazioni: in particolare si parlerebbe del chip proprietario A19 e dell’implementazione del modem proprietario C1X, in grado di assicurare una connettività migliore (quasi raddoppiata in termini di velocità, conti alla mano) rispetto all’originale modem C1, che abbiamo visto un anno fa montato su iPhone 16e.

Non aspettatevi nessun particolare cambiamento per quanto riguarda il design, invece, che dovrebbe mantenersi del tutto simile a quanto già visto in precedenza su iPhoen 16e, andando a includere il notch in sostituzione della Dynamic Island, così come un sensore singolo per la fotocamera posteriore. A questi si aggiungerebbe poi il supporto alla ricarica wireless MagSafe, considerata negli scorsi mesi una delle principali mancanze di iPhone 16e.

Il nuovo iPhone 17e farebbe dunque “compagnia” a Google Pixel 10a, il cui lancio è attualmente previsto nello stesso periodo, più precisamente il 18 febbraio. Quanto al prezzo, nulla è dato ancora a sapere: considerando il lancio del modello precedente a 729 euro per la sua configurazione di base con 128 GB di memoria interna, è auspicabile aspettarsi una cifra di partenza del tutto simile o di poco superiore.

Come al solito vi raccomandiamo di prendere tutte queste informazioni con le dovute pinze, dal momento che si tratta (per il momento) di puri e semplici rumor che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) ufficiale direttamente dalla compagnia di Cupertino. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti ufficiali precisi da Apple, che arriveranno verosimilmente nel corso dei prossimi giorni o settimane.