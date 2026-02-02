Arrivano buone notizie per gli utenti Amazfit più orientati alla corsa strutturata, Runna, una delle app di allenamento più apprezzate per i piani di running personalizzati, ha infatti avviato il supporto ufficiale per gli smartwatch Amazfit, con un primo rilascio che coinvolge due modelli ben precisi: Amazfit Balance 2 e Amazfit T-Rex 3 Pro.

Si tratta di un’integrazione attesa da tempo e che, come spesso accade in questi casi, parte in modo graduale, ma con una base già piuttosto solida.

Runna annuncia il supporto ufficiale per alcuni smartwatch Amazfit

Il punto centrale dell’aggiornamento è la sincronizzazione bidirezionale tra Runna e l’ecosistema Amazfit; in pratica, una volta collegati i due servizi:

gli allenamenti strutturati creati su Runna vengono inviati automaticamente all’app Zepp

gli allenamenti programmati compaiono direttamente su Balance 2 o T-Rex 3 Pro, pronti per essere avviati dall'orologio

al termine della corsa i dati registrati vengono sincronizzati di nuovo su Runna, dove l’app fornisce analisi dettagliate, feedback sul ritmo e valutazioni rispetto al piano di allenamento.

La sincronizzazione avviene in background, una volta completata la configurazione iniziale, senza richiedere interventi manuali da parte dell’utente. Per utilizzare la nuova funzione è necessario aggiornare Runna alla versione 8.21.0 o successive.

Al momento, come anticipato, il supporto diretto è limitato a due modelli Amazfit; Runna ha spiegato di aver preferito anticipare il rilascio piuttosto che attendere una compatibilità più ampia, altri smartwatch Amazfit potrebbero comunque sincronizzare in modo parziale tramite Zepp, ma l’integrazione diretta viene abilitata dispositivo per dispositivo.

L’elenco completo degli orologi supportati può essere consultato nell’app Zepp, all’interno della sezione Impostazioni del piano di allenamento.

Runna consiglia alcune modifiche alle impostazioni predefinite degli smartwatch Amazfit per evitare problemi durante le sessioni strutturate:

disattivare l’auto-lap , soprattutto negli allenamenti a intervalli lunghi, per evitare spezzature indesiderate dei parziali

, soprattutto negli allenamenti a intervalli lunghi, per evitare spezzature indesiderate dei parziali disattivare la pausa automatica che potrebbe interferire con le fasi di recupero previste dal piano

Se l’orologio lo consente, è possibile attivare anche i comandi vocali, utili per ricevere avvisi su ritmo e variazioni di intensità; in alternativa, restano disponibili le notifiche tramite vibrazione.

È bene sottolinearlo, al momento vengono sincronizzati solo gli allenamenti di corsa; sessioni di forza o altri tipi di workout non vengono trasferiti sull’orologio, anche se restano visibili nel calendario di Runna. Non è ancora chiaro quando verrà esteso il supporto ad altre attività.

Interessante anche il riferimento alla roadmap futura, Runna ha confermato che è in corso lo sviluppo dell’integrazione con Polar, ma la sincronizzazione completa degli allenamenti arriverà solo più avanti nel corso dell’anno.

In caso di problemi di sincronizzazione, Runna suggerisce di verificare che l’allenamento sia correttamente presente in Zepp e, se necessario, disconnettere e ricollegare l’account Amazfit dall’app Runna. Va inoltre ricordato che eliminare un allenamento da Zepp o dall’orologio non lo rimuove da Runna una volta sincronizzato.

Secondo quanto dichiarato da Runna, questo è solo l’inizio di una collaborazione più ampia con Amazfit; per chi possiede un T-Rex 3 Pro o un Balance 2, le nuove funzionalità sono già disponibili tramite Runna Labs, mentre per tutti gli altri modelli gli utenti dovranno attendere ancora un po’.