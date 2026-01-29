Il più recente aggiornamento dell’app Garmin Connect per iOS sta causando grattacapi a diversi utenti. Smartwatch che funzionavano perfettamente risultano ora disconnessi, e i tentativi di sincronizzazione o di nuovo abbinamento falliscono in molti casi.

Nelle scorse ore, come spesso accade in questi casi, si sono moltiplicate le segnalazioni su Reddit e altri forum che indicano che qualcosa nell’ultima versione dell’app interferisce con il riconoscimento dei dispositivi già abbinati.

Alcuni utenti iPhone segnalano che il loro orologio è semplicemente sparito dall’app dopo l’aggiornamento. Altri vedono l’app caricarsi normalmente ma senza rilevare il dispositivo, nonostante il Bluetooth sia attivo e l’orologio si trovi a pochi centimetri di distanza. Facciamo chiarezza.

Cosa sta succedendo agli utenti Garmin su iOS

Per la precisione, l’aggiornamento in questione è quello legato alla versione 5.21.1 dell’app Garmin Connect che avrebbe riportato un bug il quale non sembra limitato a un modello specifico. Le segnalazioni, infatti, riguardano Forerunner 965, Enduro 3, la serie Fenix 7 e altri dispositivi della gamma Garmin. Alcuni utenti notano che l’orologio risulta ancora abbinato nelle impostazioni Bluetooth di iOS ma non compare nell’app Garmin Connect. Per altri invece il dispositivo scompare da entrambi i posti.

Il problema al momento colpisce esclusivamente gli utenti iOS. Nei thread dove si discute del bug non emergono lamentele consistenti da parte di chi usa Android, e non ci sono indicazioni che la causa sia legata al firmware degli orologi.

Soluzioni temporanee con risultati alterni

Gli utenti più smanettoni e intraprendenti sono partiti subito alla ricerca di un fix fai-da-te e la soluzione più condivisa in rete prevede un reset completo della connessione Bluetooth. In pratica bisogna rimuovere l’abbinamento dell’orologio dalle impostazioni iPhone, cancellare il dispositivo dall’account Garmin Connect tramite l’interfaccia web, reinstallare l’app e poi procedere con un nuovo abbinamento da zero. Alcuni utenti confermano che questo metodo funziona, ma non per tutti.

C’è chi dice che basta reinstallare Garmin Connect per ripristinare la comunicazione. Altri suggeriscono di avviare il processo di abbinamento direttamente dall’orologio, usando il menu impostazioni alla voce Connettività. Questo forza il dispositivo in modalità pairing e a volte spinge l’app a rilevarlo correttamente.

Ma esistono anche utenti che hanno provato tutte queste strade senza successo. L’app continua a cercare dispositivi all’infinito, oppure si connette per qualche istante prima di perdere di nuovo la sincronizzazione.

Nessuna comunicazione ufficiale da Garmin

L’aggiornamento 5.21.1 ha iniziato a diffondersi soltanto ieri, quindi chi non lo ha ancora installato potrebbe voler aspettare prima di procedere. Al momento Garmin non ha pubblicato nulla di ufficiale riguardo al problema, ma è probabile che intervenga nei prossimi giorni se le segnalazioni continueranno ad aumentare.

I problemi di Bluetooth tra iOS e dispositivi wearable non sono una novità assoluta. Le modifiche di Apple alla gestione dei permessi in background e delle connessioni Bluetooth a volte causano disconnessioni temporanee. In questo caso però il colpevole è chiaramente l’aggiornamento dell’app Connect.

Fino a quando non arriverà una correzione ufficiale, chi è stato colpito dal bug dovrà tentare la procedura completa di rimozione e nuovo abbinamento, oppure aspettare che Garmin rilasci un altro aggiornamento. Pertanto, se il vostro smartwatch Garmin è sparito improvvisamente dall’app e nessuna soluzione sembra funzionare, sappiate che non siete gli unici.