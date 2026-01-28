Garmin ha recentemente avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software in forma stabile per risolvere alcuni problemi presenti su due dei suoi smartwatch dedicati ai golfisti: Approach S70 (lanciato a maggio 2023) e Approach S12 (lanciato a marzo 2021).

Parallelamente, sull’app store dell’azienda elvetico-statunitense è stata pubblicata una nuova app di terze parti chiamata Caffeine Tracker, strumento gratuito (anche se alcune funzioni sono a pagamento) che monitora l’assunzione di caffeina e ne stima anche il livello attuale nel sangue. Scopriamo tutti i dettagli.

Garmin aggiorna due smartwatch dedicati ai golfisti

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato nuovi aggiornamenti software per due dei suoi smartphone dedicati ai golfisti. Si tratta di due modelli non proprio recentissimi e ciò testimonia l’impegno che l’azienda elvetico-statunitense metta nel supporto dei propri dispositivi, con il rilascio di nuovi aggiornamenti (in forma stabile o in beta che siano).

Tornando al presente, Approach S70 riceve la nuova versione 25.11 del software (sostituisce la precedente versione 23.20 risalente a circa quattro mesi fa) che si preoccupa di correggere alcuni bug, come segnalato dal changelog ufficiale.

Garmin Approach S70 – Changelog della versione 25.11 Risolto il problema per cui gli aggiornamenti delle mappe potevano non essere installati se si utilizzava Map Manager.

Risolto il problema per cui il dispositivo poteva bloccarsi al termine di una partita di golf.

Risolto il problema con i pesi modificati nell’attività Forza.

Risolto il problema con il titolo del menu delle impostazioni della modalità sospensione.

Risolto il problema per cui la frequenza cardiaca al polso poteva non attivarsi durante un’attività se era stata precedentemente disattivata.

Oltre all’Approach S70, Garmin ha aggiornato anche il più datato e basilare (rappresenta il modello più economico della gamma ancora oggi) Approach S12 che riceve la nuova versione 5.10 del software, utile per correggere alcuni bug evidenziati nel changelog ufficiale.

Garmin Approach S12 – Changelog della versione 5.10 Risolto il problema per garantire l’utilizzo dei dati di teebox, par e handicap dai file di aggiornamento automatico del percorso scaricati.

Risolto il problema per cui i punti anteriori/posteriori non venivano visualizzati sul Green nella pagina principale del golf.

Come installare gli aggiornamenti su questi smartwatch

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Sull’app store di Garmin arriva “Caffeine Tracker”

Al netto degli aggiornamenti per i sopra-citati smartwatch dedicati ai golfisti, nel panorama Garmin arriva una nuova applicazione, chiamata Caffeine Tracker, che in realtà non è stata sviluppata dall’azienda (ma dallo sviluppatore Ondřej Božek).

Quest’app, dotata di un widget e compatibile con un’ampia gamma di smartwatch, offre l’accesso a un’ampia gamma di funzioni già nella sua versione gratuita. Tra le principali funzioni gratuite rientrano:

Livello di caffeina in tempo reale in base al peso corporeo

Aggiornamenti automatici in background ogni 5 minuti

Registrazione rapida delle bevande sull’orologio Bevande supportate: Espresso (64 mg), Double Espresso (128 mg), Brewed Coffee (240 ml / 95 mg), Black Tea (45 mg), Green Tea (30 mg), Energy Drink (80 mg), Coca-Cola (330 ml / 32 mg)

Visualizzazione rapida e complicazioni del quadrante dell’orologio

Nonostante l’app sia assolutamente utilizzabile nella sua forma gratuita, è disponibile una versione premium, proposta come acquisto singolo a 4,90 euro (sul sito ufficiale dell’app), che sblocca ulteriori funzionalità: