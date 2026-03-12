ECOVACS ha costruito la sua reputazione sui modelli di punta della serie X, e con la linea T porta quelle stesse tecnologie su robot che costano sensibilmente meno, a distanza di qualche mese dalla loro introduzione sui top di gamma. Il T90 PRO OMNI eredita dal predecessore T80 l’architettura di pulizia basata sul rullo continuo che si autopulisce durante il ciclo, e la perfeziona con specifiche hardware più spinte: potenza di aspirazione che raggiunge i 30.000 Pa, rullo mop più largo di 27 centimetri e sistema di lavaggio termico fino a 75°C. La stazione abbina lavaggio ad acqua calda del rullo, asciugatura ad aria calda e svuotamento automatico della polvere, portando la manutenzione manuale a qualcosa che si misura in settimane, non in giorni. È un’architettura che fino a poco fa era prerogativa dei modelli più costosi della serie X, e che ora si consolida nella fascia più accessibile con miglioramenti incrementali ma concreti rispetto alla generazione precedente.

Design, costruzione e caratteristiche

Il profilo da 95 millimetri, reso possibile dall’integrazione del radar di navigazione direttamente nel corpo macchina anziché in una torretta sporgente, è il primo dato che conta in un test reale: il robot si infila sotto mobili con apertura ridotta senza rallentare o deviare, coprendo le zone dove la polvere si accumula per settimane indisturbata, una soluzione poco comune in fascia che si traduce in una mappa domestica davvero completa senza esclusioni forzate.

La scocca circolare misura 353 × 351 mm e pesa 5,3 kg, con una distribuzione del peso studiata per mantenere la pressione del rullo uniforme lungo tutta la larghezza del passaggio. Il sistema di trazione a quattro ruote motrici, con due ruote ausiliarie in gomma morbida che si attivano meccanicamente al contatto con i dislivelli, permette di superare soglie singole fino a 24mm, un vantaggio concreto in abitazioni con porte rialzate o guarnizioni spesse sul percorso. Guardando il fondo del robot si nota una striscia di setole corte lungo il bordo della sede della ruota anteriore centrale, dettaglio che lascia intuire un’attenzione costruttiva al problema della ri-contaminazione da detriti trascinati dalle ruote. La spazzola principale adotta la tecnologia ZeroTangle 4.0, sistema anti-groviglio con canali d’aria laterali, che guida capelli e peli animali direttamente nel condotto di aspirazione senza avvolgerli attorno all’asse, con una potenza di aspirazione che raggiunge i 30.000 Pa.

Il corpo ospita il rullo mop OZMO Roller 3.0, sistema di lavaggio a rullo continuo in microfibra: con i suoi 27 centimetri di lunghezza copre una fascia di pavimento sensibilmente più ampia rispetto al rullo della generazione precedente, riducendo il numero di passaggi necessari per stanza. Il rullo ruota fino a 200 giri al minuto mentre 32 ugelli pressurizzati lo bagnano in continuo con acqua pulita. Un doppio raschietto raccoglie l’acqua sporca prima che venga ridistribuita sul pavimento, convogliandola in un piccolo serbatoio interno scaricato alla stazione a ogni sosta. Il sistema TruEdge 3.0 di pulizia dei bordi estende lateralmente il rullo di 15mm oltre il profilo del robot, con una striscia di feltro morbido che scorre lungo i battiscopa senza graffiare mobili e pareti.

La stazione, a cui il robot torna a intervalli programmati durante il ciclo, occupa 338mm di larghezza per 460mm di profondità e sale a 500mm di altezza, con un peso di circa 7,9 kg che la rende stabile ma richiede uno spazio dedicato in un angolo della stanza. Il serbatoio dell’acqua pulita raggiunge i 4 litri, mentre il serbatoio dell’acqua sporca da 2,2 litri va svuotato con frequenza che dipende dall’uso. Il sacchetto raccoglipolvere, da 2,5 litri, può arrivare fino a 90 giorni senza sostituzione in condizioni di utilizzo tipico.

Quando il robot torna alla stazione per il ciclo di autopulizia, il sistema riscalda l’acqua fino a 75°C per sciogliere residui grassi e disinfettare la microfibra, poi asciuga il rullo con aria calda su un ciclo selezionabile tra 2, 3 o 4 ore. Durante questa sosta, una ricarica rapida integrata recupera circa il 10% di batteria in 3 minuti, permettendo al robot di ripartire senza lunghe attese e mantenere il ciclo fluido anche in abitazioni superiori ai 100 metri quadrati.

Come pulisce il DEEBOT T90 PRO OMNI

In uso quotidiano, il robot trasmette un’impressione di pulizia calibrata piuttosto che aggressiva: la potenza di aspirazione entra in gioco dove serve, ma sul pavimento duro il sistema lavora in modo coordinato tra rullo e aspirazione, senza eccedere nell’acqua depositata. Il rullo, che mantiene una pressione di 10 Newton verso il basso, simula lo sfregamento del lavaggio manuale e distribuisce l’umidità in modo omogeneo su tutta la larghezza del passaggio, così che il grès porcellanato si asciuga in pochi minuti senza striature residue. Sul parquet in camera da letto, dove la gestione dell’acqua è critica, il bagnato è visibilmente più contenuto grazie alla regolazione del flusso per zona impostabile dall’app, e le doghe non mostrano segni di ristagno dopo il ciclo, il che è il test pratico più diretto per valutare la delicatezza di un robot su legno.

Quando affronta lo sporco leggero, come quello che si accumula nella zona cottura, il rullo porta a termine la rimozione in un singolo passaggio, con lo sfregamento continuo della microfibra che attacca lo sporco senza richiedere pre-trattamento manuale, e il pavimento risulta asciutto e privo di aloni dopo pochi minuti. Sul fronte aspirazione, le briciole lasciate in prossimità del tavolo della cucina sono state raccolte al primo passaggio senza residui visibili, con la spazzola principale che convoglia i detriti nel condotto senza disperderli ai lati. La combinazione di pressione meccanica costante sul rullo e potenza di aspirazione calibrata rende questo robot efficace su entrambi i fronti già al primo giro, senza richiedere un secondo ciclo per completare il lavoro.

A quel punto, su una macchia di latte versato, il sistema di rilevamento visivo ha dimostrato il suo funzionamento più concreto: con le opzioni di pulizia strategica delle macchie e rimozione particolato strategica attive nell’app, il sensore ha individuato la zona sporca, eseguito un lavaggio mirato sul punto esatto e riportato il robot alla stazione per la pulizia del rullo prima di riprendere automaticamente il ciclo dal punto in cui si era interrotto. Il risultato sul pavimento era impeccabile al termine del passaggio, senza residui visibili e senza che fosse necessario intervenire manualmente. Entrambe le opzioni non sono attive per impostazione predefinita, ma vale la pena abilitarle durante la prima configurazione nell’app perché cambiano sensibilmente la qualità del lavaggio sulle macchie localizzate.

La striscia di feltro morbido sull’estremità del rullo, pensata soprattutto per chi ha i battiscopa in legno, permette al robot di scorrere lungo il profilo senza graffiare la superficie, ed è uno degli elementi che si nota di più nella pulizia dei bordi. Quando serve, il sistema estende lateralmente il rullo portandolo a filo della parete per coprire la fascia di pavimento più difficile da raggiungere, mentre la spazzola laterale convoglia lo sporco accumulato lungo il bordo verso il percorso del rullo prima che il robot si allontani, eliminando la striscia di polvere che i mop fissi lasciano sistematicamente. Sugli angoli rientranti la copertura non è totale nei punti più stretti, ma il margine residuo si riduce a pochi millimetri e non richiede intervento manuale frequente.

Navigazione e riconoscimento ostacoli

Nella pratica quotidiana, il robot impara la casa in fretta: al primo passaggio costruisce una mappa che riflette la planimetria reale con una precisione che raramente richiede correzioni manuali, suddivide gli ambienti in autonomia e li rende subito selezionabili dall’app per pulizie mirate. Il profilo da 95mm, reso possibile dal radar integrato nel corpo invece che in una torretta sporgente, non è solo un dato estetico: significa che il robot entra sotto letti e divani a bassa apertura senza esitare, coprendo le zone che la maggior parte dei robot in fascia tende a escludere dalla mappa. La gestione multi-piano è supportata nativamente, con profili separati per ogni livello dell’abitazione accessibili senza configurazioni aggiuntive.

Il riconoscimento degli ostacoli lavora su due livelli distinti, e la differenza si percepisce nell’uso reale. Gli ostacoli stabili come le basi dei mobili vengono avvicinati al massimo per non lasciare margini non puliti, mentre elementi a rischio come cavi, calzini o piccoli giocattoli vengono evitati con una distanza di sicurezza calcolata in tempo reale, riducendo i falsi positivi che su robot meno sofisticati portano a deviazioni inutili attorno a oggetti innocui. Il LED frontale si attiva autonomamente in condizioni di scarsa luminosità, mantenendo la capacità di riconoscimento anche di sera o con le tapparelle abbassate, senza richiedere che la stanza sia illuminata prima di avviare il ciclo.

Quando il percorso viene bloccato, il robot aggira l’ostacolo e torna automaticamente alla zona non completata senza interrompere il ciclo. Le zone vietate e i muri virtuali, configurabili dall’app con precisione al centimetro sulla mappa, permettono di escludere aree con oggetti fragili o di limitare il mop bagnato in zone sensibili senza dover spostare fisicamente nulla prima di ogni pulizia.

App e funzioni smart

L’app Ecovacs Home gestisce l’intero ciclo con un livello di personalizzazione che raramente si trova completo in questa fascia: la potenza di aspirazione e il flusso dell’acqua si regolano stanza per stanza, così da usare una maggiore intensità in cucina e una portata d’acqua ridotta sul parquet senza dover intervenire manualmente tra un ambiente e l’altro. La connettività usa il Wi-Fi a 2,4GHz e garantisce un’interazione stabile anche in appartamenti di medie dimensioni, senza latenze percettibili tra il comando inviato e la risposta del robot. Il robot supporta il protocollo Matter tramite QR code di abbinamento: chi ha già un ecosistema domotico strutturato può aggiungerlo direttamente ad Apple Home senza passare obbligatoriamente dall’app Ecovacs, con controllo nativo dalla piattaforma e compatibilità con le automazioni già configurate in casa.

Le modalità operative coprono solo aspirazione, aspirazione e lavaggio combinati e la sequenza in due fasi dove il robot aspira prima l’intera superficie e poi torna a lavare, opzione particolarmente indicata su grès con molto sporco fine. A queste si aggiunge la modalità AI Smart Hosting, che permette al robot di decidere autonomamente il piano di pulizia: analizza il layout della casa, riconosce il tipo di pavimento e le zone di maggiore attività, regola aspirazione, flusso d’acqua e percorso in tempo reale e avvia il ciclo senza che l’utente debba impostare nulla. È la modalità che si avvicina di più all’idea di un robot che pulisce davvero in autonomia, ed è consultabile nel log dell’app al termine di ogni sessione per verificare le scelte effettuate. La programmazione oraria permette infine di avviare cicli notturni con la modalità silenziosa attiva, che abbassa il rumore sia durante il funzionamento che durante le soste alla stazione.

L’assistente vocale integrato è AGENT YIKO, sistema AI con capacità di linguaggio naturale contestuale che permette di impartire comandi senza aprire l’app: avviare una pulizia, selezionare una stanza specifica per nome, regolare la potenza o inviare il robot alla stazione sono operazioni che si gestiscono con la voce in modo diretto. Il supporto per i principali assistenti vocali di terze parti è disponibile via app, per chi preferisce integrare il robot in un ecosistema domotico esistente.

Sul fronte base, l’app mostra in tempo reale il livello dei serbatoi con una stima dei giorni rimanenti prima del prossimo intervento, eliminando la necessità di controllare fisicamente la stazione ogni giorno e riducendo gli interventi manuali a qualche minuto ogni settimane, o anche meno, che è il valore più concreto dell’intera automazione.

Previous Next Fullscreen

Prezzo, dove acquistarlo e conclusioni

ECOVACS Deebot T90 PRO OMNI è disponibile su Amazon.it al prezzo di 799 euro, un posizionamento che colloca questo robot come top della linea T senza raggiungere le cifre dei modelli di punta della serie superiore, e che di fatto lo decreta in questo momento come il robot più potente (in termini di aspirazione) più economico sul mercato.

In definitiva è la scelta più indicata per chi vuole un prodotto completo quasi quanto un robot premium ma alla metà del prezzo, in grado quindi di offrire un ciclo di pulizia efficace che non richieda supervisione quotidiana, grazie allastazione che gestisce in autonomia lavaggio, asciugatura e raccolta della polvere. I differenziali che pesano di più nella scelta sono il rullo a lavaggio istantaneo con acqua calda fino a 75°C, che impedisce la ridistribuzione dello sporco tra le stanze, la ricarica rapida integrata nelle soste di autopulizia che mantiene fluido il ciclo su superfici ampie, e il profilo da 95mm con radar nel corpo che copre le zone sotto i mobili bassi senza la limitazione della torretta.

A questi si aggiunge il supporto Matter, che lo rende una scelta solida per chi ha già un ecosistema domotico basato su Apple Home, e la modalità AI Smart Hosting per chi vuole delegare completamente la gestione del ciclo senza configurare nulla. Chi vive in appartamenti con prevalenza di tappeti e poca superficie dura trarrà meno beneficio dal sistema di lavaggio, mentre chi ha animali domestici troverà nella combinazione rullo continuo e alta potenza di aspirazione una risposta concreta ai limiti dei mop rotanti tradizionali.

Meriterà sicuramente un posto fra i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Pro: Potenza di aspirazione 30000 Pa;



Rullo mop con autopulizia a 75°C;



Ricarica rapida durante le soste di autopulizia del rullo;



Supporto Matter. Contro: La stazione è più compatta della media e quindi il serbatoio dell'acqua sporca è ''solo'' da 2,2 litri.