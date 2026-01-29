Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma: protagonisti di oggi sono i Forerunner 970 e 570, sportwatch presentati a maggio 2025, che ricevono un nuovo aggiornamento in beta, ennesimo passo del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update.

Un trattamento simile tocca a tutti i Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), a Instinct E, tutti disponibili in Italia dal gennaio dello scorso anno e a Instinct Crossover AMOLED. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento in beta per i Garmin Forerunner 970 e 570

Come anticipato in apertura, Garmin è tornata ad aggiornare in beta gli sportwatch Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570, portando avanti il ciclo di sviluppo seguente rispetto al corposo major update distribuito lo scorso novembre.

I due sportwatch passano dalla versione 16.14 beta, distribuita nella prima metà di gennaio, alla nuova versione 16.17 beta che è in distribuzione già dalla giornata di martedì.

Stando al changelog diffuso da Garmin, analogo per i due modelli, questa nuova versione in anteprima si concentra principalmente su miglioramenti e correzioni di bug per i due smartwatch, non disdegnando l’aggiunta di alcune novità.

Changelog – versione 16.17 beta (dalla 16.14 beta)

Prima di riportare il changelog (qui per il 970, qui per il 570), segnaliamo che, in una nota che riguarda esclusivamente Forerunner 970, Garmin fa sapere che la funzionalità ECG sarà disattivata sullo smartwatch quando gli utenti eseguono il software in beta.

Risolve un problema che poteva causare il ripristino del dispositivo quando si aggiungeva una squadra alla panoramica dei risultati sportivi.

Risolve un problema che poteva causare il ripristino del dispositivo quando si impostava una squadra preferita nella panoramica dei risultati sportivi.

Risolve un problema che poteva causare il ripristino del dispositivo durante la visualizzazione del grafico HRV.

Risolve un problema che poteva causare il ripristino del dispositivo durante il caricamento di un percorso per il ciclismo indoor.

Risolve un problema che poteva causare l’annullamento di un’attività quando si aggiungeva una schermata di dati di navigazione al ciclo di pagine.

Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione errata del tempo di sosta quando si seguiva un percorso con un punto di sosta.

Risolve un problema con la visualizzazione dei nomi dei punti dei percorsi lunghi.

Migliora il layout della pagina dei dettagli del corso.

Risolve un problema per cui il green del campo da golf non veniva visualizzato correttamente.

Aggiunge il supporto per ulteriori complicazioni vocali del quadrante dell’orologio.

Aggiunge il supporto per la visualizzazione dei tempi di recupero nei punteggi sportivi.

Migliora il prompt audio per gli intervalli di distanza per segnalare il tempo per quell’intervallo.

Risolve altri problemi minori.

Garmin aggiorna in beta tutti i modelli della gamma Instinct 3

A una settimana esatta dal rilascio della precedente versione in anteprima, Garmin ha già rilasciato una nuova beta per tantissimi dei suoi smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Tutti questi modelli stanno ricevendo la nuova versione 13.18 beta (prende il posto della precedente 13.15 beta). Di seguito riportiamo il changelog che è piuttosto scarno e racconta della risoluzione di un paio di bug e dell’aggiunta di una funzionalità per un modello in particolare.

Changelog – Versione 13.15 beta (dalla versione 13.14 beta) Varie correzioni di bug e miglioramenti Modifiche per il solo modello Crossover: Aggiunto un design aggiuntivo per il quadrante dell’orologio.

Risolto il problema relativo all’impostazione del peso nell’attività Forza.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.