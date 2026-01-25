Come ogni settimana torniamo dai nostri lettori con la nostra rubrica sulle migliori schede video da acquistare su Amazon, probabilmente in un periodo non molto semplice per gli utenti che, a causa della crisi innescata dallo shortage delle memorie (e non solo), si ritrovano e si ritroveranno purtroppo a dover pagare un “prezzo aggiuntivo”, o se vogliamo dirla in termini giusti, un incremento dei prezzi di listino.
Non è la prima volta che ci ritroviamo in questo tipo di situazione, inoltre c’è sempre chi per lavoro o altre esigenze personali deve o dovrà acquistare un nuovo PC e una nuova GPU. Il nostro compito in questi casi è quello di segnalarvi le migliori offerte, o forse sarebbe il caso di dire, i prodotti più convenienti e validi che si possono reperire in base alla fascia di prezzo.
Indice:
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Per l’occasione quindi, e possiamo dire senza problemi, anche con più fatica, abbiamo preparato per voi una selezione delle migliori offerte Amazon destinate alle schede video per il gaming. Ribadiamo ancora una volta che nella lista troverete non solo modelli in offerta, ma anche al minimo storico o a un prezzo particolarmente vantaggioso in rapporto alle prestazioni; purtroppo la situazione nella fascia alta comincia a impattare in modo importante, basta guardare alle top di gamma della serie GeForce RTX 50, quasi introvabili e con costi a dir poco lievitati.
Schede video fascia bassa
- ASUS DUAL GeForce RTX 3050 OC 6 GB, disponibile a 204.50 euro invece di 239,93 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 CORE 8 GB, disponibile a 259 euro invece di 299 euro
- MSI GeForce RTX 5050 SHADOW 2X OC 8 GB, disponibile a 269 euro
- Intel Arc B580 Limited Edition 12 GB, disponibile a 310 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8 GB, disponibile a 341,78 euro
Schede video fascia media
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC White Gaming Edition 16 GB, disponibile a 449 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC Black Gaming Edition 16 GB, disponibile a 449 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC 16 GB, disponibile a 529 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16 GB, disponibile a 549,99 euro
Schede video fascia medio-alta
- ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5070 OC Edition 12 GB, disponibile a 655,49 euro
- MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC 12 GB, disponibile a 656,70 euro invece di 739 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 693,28 euro
- ASUS PRIME RX 9070 EVO OC Edition 16 GB, disponibile a 697,29 euro invece di 763,60 euro
- Gigabyte AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16 GB, disponibile a 749 euro invece di 829,50 euro
- XFX Quicksilver Radeon RX 9070 XT Gaming Edition 16 GB, disponibile a 756,94 euro
Schede video fascia alta
- ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC Edition 16 GB, disponibile a 1.054,06 euro invece di 1.172,17 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.064,56 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16 GB, disponibile a 1.292 euro invece di 1.337,80 euro
- MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS 16 GB, disponibile a 1.308,82 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING OC 32 GB, disponibile a 3.837,37 euro
