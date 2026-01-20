Alcuni dei più importanti produttori di smartwatch a livello globale potrebbero trovarsi ad affrontare un problema decisamente serio legato a una controversia legale che, al momento, è ancora nelle fasi iniziali. La U.S. International Trade Commission (USITC) ha infatti avviato un’indagine ufficiale che riguarda una funzionalità ormai piuttosto comune nei dispositivi indossabili moderni e, come spesso accade in questi casi, le possibili conseguenze nono sono affatto trascurabili; stiamo parlando del rilevamento delle cadute.

Nel mirino dell’indagine finiscono nomi di primo piano come Apple, Garmin, Google e Samsung, tutti produttori che integrano questa funzionalità nei propri smartwatch, consentendo (a seconda del modello e delle impostazioni) di avvisare automaticamente un contatto di emergenza qualora venga rilevata una caduta e l’utente non risponda entro un certo intervallo di tempo.

L’USITC punta la lente di ingrandimento sui produttori di wearable per una presunta violazione di brevetto

Alla base dell’indagine c’è una denuncia presentata da UnaliWear, un’azienda poco conosciuta al grande pubblico ma titolare, secondo quanto dichiarato, di una tecnologia brevettata per il rilevamento delle cadute; l’azienda sostiene che diversi produttori di smartwatch avrebbero utilizzato questa tecnologia senza autorizzazione, violando i propri diritti di proprietà intellettuale.

Proprio sulla base di queste accuse, l’USITC ha deciso di avviare una procedura formale, citando esplicitamente Apple, Garmin, Google e Samsung come aziende oggetto dell’indagine. È bene chiarirlo fin da subito: non si tratta di una decisione, ma soltanto dell’inizio di un percorso istruttorio che servirà a valutare se vi siano effettivamente violazioni di brevetto.

L’USITC ha sottolineato in modo piuttosto chiaro che non è prevista alcuna decisione definitiva nelle prossime settimane, le indagini di questo tipo richiedono tempo e, almeno per ora, non comportano automaticamente restrizioni alla vendita o all’importazione dei prodotti coinvolti.

Tuttavia, come molti di voi ricorderanno, le violazioni di brevetto negli Stati Uniti possono avere conseguenze molto pesanti. Non è la prima volta che un colosso tecnologico si trova ad affrontare questo tipo di scenario, recentemente ad esempio Apple è stata coinvolta in una lunga controversia legale che ha portato a un divieto di importazione per alcuni prodotti sul mercato statunitense.

Ed è proprio questo il punto che preoccupa maggiormente, qualora l’USITC dovesse esprimersi a favore di UnaliWear, le misure correttive potrebbero includere anche limitazioni o divieti di vendita negli Stati Uniti per gli smartwatch interessati.

Al momento, lo ribadiamo, non cambia nulla per i consumatori, gli smartwatch continuano a essere venduti regolarmente e la funzione di rilevamento delle cadute resta pienamente operativa; tuttavia, l’indagine apre interrogativi interessanti sul futuro di una funzionalità che viene spesso presentata come un elemento chiave per la sicurezza, soprattutto per anziani e utenti più vulnerabili.

Resta inoltre da capire se un’eventuale decisione dell’USITC avrebbe effetti anche al di fuori degli Stati Uniti o se le conseguenze si limiterebbero al solo mercato americano, lasciando invariata la disponibilità dei dispositivi nel resto del mondo.

Siamo dunque solo all’inizio di una vicenda che potrebbe protrarsi a lungo e che, come spesso accade nel settore tecnologico, mette in luce il delicato equilibrio tra innovazione, brevetti e concorrenza. Bisognerà attendere per scoprire se l’indagine dell’USITC si tradurrà in un semplice nulla di fatto, o in un nuovo caso emblematico capace di influenzare profondamente il mercato degli smartwatch.