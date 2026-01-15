Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma, lavorando per affinare il software che rappresenterà il prossimo major update per tutti i modelli supportati.

Di seguito andremo a scoprire quindi tutti i dettagli delle nuove beta in distribuzione per tutti i Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), per Instinct E, tutti disponibili in Italia dal gennaio dello scorso anno e per Instinct Crossover AMOLED, oltre che per i modelli di punta della non più recentissima serie Fenix 7 (annunciata a partire da gennaio 2022).

Garmin aggiorna in beta per tutti i modelli della gamma Instinct 3

A nemmeno una settimana dal rilascio della precedente versione in anteprima, Garmin ha avviato il rilascio di una nuova beta per tantissimi dei suoi smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Per tutti questi modelli arriva la nuova versione 13.14 beta che prende il posto della precedente 13.12 beta. Di seguito riportiamo il changelog che è piuttosto scarno e parla esclusivamente di due bug risolti rispetto alla precedente beta.

Changelog – Versione 13.14 beta (dalla versione 13.12 beta) Risolto il problema per cui l’opzione Calibra e salva poteva risultare mancante per la camminata sul tapis roulant. Modifiche per il solo modello Crossover: Corrette le animazioni degli allenamenti.

Nuovo aggiornamento in beta per i Garmin Fenix 7 e tutti i modelli simili

Garmin ha potrato avanti l’attuale ciclo di sviluppo anche per tutti gli smartwatch di fascia alta un po’ più datati: parliamo di Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Epix e Epix Pro, Enduro 2 e Quatix 7.

Tutti questi modelli, che hanno ricevuto l’ultimo aggiornamento in forma stabile nella prima metà di dicembre (versione 23.48), hanno già ricevuto nell’ultimo periodo due beta (versione 25.03 beta a dicembre e versione 25.08 beta qualche giorno fa), e ora passano alla nuova versione 25.10 beta, accompagnata da un changelog super scarno che parla di una sola problematica risolta rispetto alla precedente versione in anteprima.

Changelog – Versione 25.10 beta (dalla versione 25.08 beta) Risolto un problema per cui a volte il dispositivo non riusciva a riconnettersi alle reti protette da password.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.