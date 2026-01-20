La finlandese Polar, azienda nota per la produzione di tecnologia portiva e di monitoraggio dell’attività fisica, ha recentemente avviato il rilascio di Polar OS 5 per alcuni dei suoi sportwatch più popolari.

I modelli coinvolti sono Polar Grit X2, Polar Vantage M3, Polar Grit X2 Pro, Polar Vantage V3 e Polar Ignite 3. Di seguito andremo ad analizzare i dettagli sul nuovo firmware in distribuzione, tutte le novità che porta sui dispositivi coinvolti e come aggiornare gli sportwatch Polar.

Polar OS 5.0 è in rollout su cinque sportwatch Polar

Polar ha iniziato a distribuire il major update a Polar OS 5 per cinque dei suoi sportwatch tramite versioni del software leggermente diverse a seconda del modello (che elenchiamo in ordine di lancio sul mercato dal più recente):

Polar Grit X2 (2025) – versione 5.0.12

(2025) – versione 5.0.12 Polar Vantage M3 (2024) – versione 5.0.12

(2024) – versione 5.0.12 Polar Grit X2 Pro (2024) – versione 5.0.13

(2024) – versione 5.0.13 Polar Vantage V3 (2023) – versione 5.0.13

(2023) – versione 5.0.13 Polar Ignite 3 (2022) – versione 5.0.12

Prima di passare all’analisi delle novità è bene sottolineare che come di consueto, soprattutto in caso di major update (e Polar OS 5 è proprio uno di questi), la distribuzione può richiedere diversi giorni: pertanto, è possibile che l’aggiornamento non sia momentaneamente disponibile per voi.

Le novità dell’aggiornamento a Polar OS 5

Esauriti i dettagli sulle build in distribuzione, è bene andare a scoprire quali siano le novità dell’aggiornamento a Polar OS 5. Si tratta principalmente di novità che puntano a migliorare l’esperienza utente, così descritte direttamente da Polar sul proprio portale:

Novità di Polar OS 5 per tutti i modelli aggiornabili

Sveglie multiple: Imposta più di una sveglia sul tuo sportwatch per averla a diversi orari, promemoria o avvisi di allenamento.



Imposta più di una sveglia sul tuo sportwatch per averla a diversi orari, promemoria o avvisi di allenamento. Valutazione RPE dopo gli allenamenti: Dopo ogni allenamento, puoi valutare i tuoi sforzi direttamente sullo sportwatch usando la scala di percezione dello sforzo (RPE) da 0 a 10.

Dopo ogni allenamento, puoi valutare i tuoi sforzi direttamente sullo sportwatch usando la scala di percezione dello sforzo (RPE) da 0 a 10. Nuovi widget: Con le due nuove informazioni disponibili, Nightly Recharge e Riepilogo settimanale, accedi ai dati più rapidamente, puoi rivederli al volo sul quadrante principale.

Con le due nuove informazioni disponibili, Nightly Recharge e Riepilogo settimanale, accedi ai dati più rapidamente, puoi rivederli al volo sul quadrante principale. Ora attuale insieme alla ricarica: Adesso l’ora attuale appare sullo stesso schermo delle informazioni di ricarica, così puoi arrivare sempre puntuale.

Adesso l’ora attuale appare sullo stesso schermo delle informazioni di ricarica, così puoi arrivare sempre puntuale. Modalità notturna per i quadranti: Quando Non disturbare è attivato, lo schermo resta oscurato in modalità ambiente invece di illuminarsi non appena si preme un pulsante.

Novità di Polar OS 5 per tutti i modelli aggiornabili tranne Polar Ignite 3

Al netto delle novità disponibili su tutti e cinque i modelli aggiornati, ci sono tre novità di Polar OS 5 che non arrivano sul più datato del lotto, ovvero Polar Ignite 3.

Modalità scura per tutte le mappe (non disponibile per Polar Ignite 3): Ora puoi scegliere un nuovo tema scuro per tutte le visualizzazioni delle mappe da usare durante le corse notturne o in condizioni di scarsa visibilità.

Ora puoi scegliere un nuovo tema scuro per tutte le visualizzazioni delle mappe da usare durante le corse notturne o in condizioni di scarsa visibilità. Grafico del test SpO2 nel tempo (non disponibile per Polar Ignite 3): Visualizza gli ultimi sette risultati del test SpO₂ direttamente sul tuo sportwatch sotto forma di un semplice grafico con le letture più recenti.

Visualizza gli ultimi sette risultati del test SpO₂ direttamente sul tuo sportwatch sotto forma di un semplice grafico con le letture più recenti. Direzione del percorso nell’anteprima (non disponibile per Polar Ignite 3): Ora puoi vedere in che direzione inizia il percorso prima ancora di iniziare la sessione di allenamento, per partire subito con il piede giusto.

Miglioramenti e correzioni di Polar OS 5 per tutti i modelli aggiornabili

Zoom sulle mappe avvicinando le dita: Basta avvicinare le dita per ingrandire e ridurre le mappe sullo schermo.

Basta avvicinare le dita per ingrandire e ridurre le mappe sullo schermo. Zoom nelle mappe con pulsante di collegamento: Accedi più velocemente ai comandi di zoom nelle mappe con il pulsante di collegamento apposito.

Accedi più velocemente ai comandi di zoom nelle mappe con il pulsante di collegamento apposito. Visualizzazione di riepilogo in modalità Pausa: Adesso, quando un allenamento è in pausa, la visualizzazione di riepilogo conterrà molte più informazioni, tra cui durata, distanza, frequenza cardiaca media, frequenza cardiaca massima, consumo di calorie, velocità media e velocità massima.

Adesso, quando un allenamento è in pausa, la visualizzazione di riepilogo conterrà molte più informazioni, tra cui durata, distanza, frequenza cardiaca media, frequenza cardiaca massima, consumo di calorie, velocità media e velocità massima. Notifiche ricorrenti su iOS (corretto): È stato risolto un problema che causava notifiche doppie o ripetute in caso di associazione a dispositivi iOS.

È stato risolto un problema che causava notifiche doppie o ripetute in caso di associazione a dispositivi iOS. Calcolo della velocità 3D (corretto): Sono stati modificati i calcoli della velocità 3D, per garantire letture delle prestazioni più accurate su percorsi con cambi di altitudine.

Come aggiornare gli sportwatch Polar

Anche per passare al nuovo Polar OS 5, gli sportwatch Polar possono essere aggiornati tramite dispositivo mobile (smartphone o tablet) con l’app Polar Flow o tramite computer con l’app FlowSync.