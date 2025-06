Si chiama Grit X2 l’ultimo sportwatch di Polar, azienda finlandese che più di un anno fa presentò Grit X2 Pro, un orologio di fascia alta di cui questo nuovo modello rappresenta una variante più economica. Tra i due ballano infatti quasi 300 euro di listino, cifra che posiziona il nuovo Polar Grit X2 su una fascia di mercato molto più affollata e più popolare, perché rivolta anche agli sportivi meno smaliziati ed esigenti.

Una differenza di prezzo importante, giustificata sostanzialmente dai materiali meno nobili con cui è fatto e dagli ingombri inferiori, che potrebbero tuttavia rappresentare per molti un aspetto positivo. Per il resto, non cambia quasi nulla. Eccone una panoramica.

Caratteristiche, funzioni e design di Polar Grit X2

Specifiche tecniche

Polar Grit X2 è uno sportwatch di fascia media realizzato con una cassa in plastica e una ghiera in acciaio inossidabile che ospita uno schermo AMOLED touchscreen da 1,28 pollici di diametro con risoluzione di 416 x 416 pixel, schermo protetto da una lente in vetro zaffiro. È largo 44,7 mm di diametro e spesso 12,5 mm e pesa 62 grammi con il cinturino, 39 senza.

Come anticipato, sono quasi tutte qui le differenze con la versione Pro accennata, che ha uno schermo sempre AMOLED ma più grande (1,39 pollici), è quindi più ingombrante (48,6 x 13,4 mm), più pesante (79 grammi con cinturino, 57 senza) e realizzata con materiali più pregiati: acciaio inossidabile sia per la ghiera che per la cassa anteriore e plastica a base biologica per la cassa posteriore. È anche un po’ più resistente alle immersioni in acqua: Polar Grit X2 è certificato WR50, WR100 Grit X2 Pro, ovvero resistono alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 e 100 metri rispettivamente.

Le prestazioni sono identiche, almeno sulla carta: hanno entrambi un processore da 275 MHz con 37 MB di memoria, 32 GB di spazio di archiviazione. Ci sono anche su Polar Grit X2 il Bluetooth 5.1, il barometro, la bussola con accelerometro, il giroscopio, l’accelerometro, il sensore della temperatura cutanea, il cardiofrequenzimetro OHR Gen4 e anche il sensore Elixir, una tecnologia di biosensing che permette di rilevare la saturazione dell’ossigeno e di fare un ECG dal polso registrando l’ECG a riposo e altri parametri come la frequenza cardiaca media, gli intervalli tra i battiti cardiaci e la variabilità della frequenza cardiaca. Completa anche la dotazione di sistemi di localizzazione satellitare: ci sono GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e anche il GPS a doppia frequenza (qui per saperne di più).

Da segnalare qualche rinuncia (rispetto alla versione Pro) per quel che riguarda l’autonomia. Essendo più piccolo ne monta una parecchio più piccola (310 mAh contro 488 mAh), batteria che promette 30 ore di autonomia in “modalità completa per allenamento” (profilo sportivo Corsa con monitoraggio FC a lettura ottica attivo e GPS a doppia frequenza attivo con registrazione ogni secondo), 90 ore in “modalità eco per allenamento” (profilo sportivo Ciclismo con monitoraggio frequenza cardiaca ottica spento, GPS frequenza singola attivo con registrazione ogni due minuti) e 7 giorni in “modalità smartwatch” (nessun allenamento, notifiche del telefono attive e modalità non disturbare attiva per 8 ore a notte).

Le funzioni

Specifiche a parte, sono molte le funzioni sportive incluse in Polar Grit X2. Essendo uno sportwatch ce ne sono anche di approfondite e particolari (per esempio la potenza di corsa direttamente al polso, il training Load Pro, FuelWise, FitSpark, le metriche di nuoto, e altro), adatte a monitorare per bene lo sport, la risposta del proprio fisico agli allenamenti e agli stress quotidiani, con varie opzioni per allenarsi, per testarsi, per stilare dei programmi di allenamento e pianificare la stagione per tenere d’occhio i progressi e puntare meglio sui propri obiettivi. Per motivi di spazio, suggeriamo di visitare la pagina dedicata del sito di Polar in cui ci sono tutti i dettagli di ogni singola funzione sportiva.

Sono presenti anche le mappe, con le funzioni di navigazione che permettono di orientarsi e di seguire delle tracce caricate sull’orologio. Non mancano nemmeno le funzionalità di monitoraggio della salute, per il riposo notturno, lo stress, la saturazione dell’ossigeno, la frequenza cardiaca con anche le funzioni ECG dal polso. Non è altrettanto ricca la dotazione di funzioni smart, ma essendo uno sportwatch non sorprende. Non c’è nessun assistente vocale da invocare, né opzioni per effettuare chiamate dal polso o simili, ma Polar Grit X2 permette comunque di ricevere e interagire con le notifiche del telefono, di consultare il meteo o di controllare la riproduzione musicale sia con dispositivi Android che iOS.

Galleria immagini

Prezzo e disponibilità di Polar Grit X2

Polar Grit X2 è disponibile sul mercato italiano in due colori, Night Black e Brown Copper, sportwatch in vendita al prezzo di 479,90 euro (Grit X2 Pro costa 749,90 euro di listino, per inciso) sul sito del produttore, ma che presto sarà probabilmente acquistabile anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.