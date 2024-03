Polar ha presentato oggi, 20 marzo, un nuovo sportwatch di fascia alta: Polar Grit X2 Pro. È il più avanzato e costoso, il modello di punta della casa finlandese che prende il posto della prima generazione nata circa quattro anni fa, un dispositivo molto completo e robusto, equipaggiato con uno schermo AMOLED da 1,39″, con GPS a doppia frequenza, mappe integrate e una batteria capace di garantire una buona autonomia.

È disponibile anche la versione Polar Grit X2 Pro Titan, modello con cassa e ghiera in titanio, e per questo un po’ più leggero e costoso, di 120 euro. Per tutti i dettagli di questo nuovo orologio, che ha tutte le carte in regole per rivaleggiare con gli sportwatch di Garmin di fascia elevata, seguiteci.

Caratteristiche, funzioni e design di Polar Grit X2 Pro

Specifiche tecniche

Polar Grit X2 Pro (e la versione Titan, con cui condivide tutto, a parte i materiali), è uno sportwatch vero e proprio, specificatamente dedicato agli sportivi per ricchezza di funzioni e costruzione, di cui parleremo poi. Partiamo dallo schermo, un pannello AMOLED da 1,39″ touchscreen, con risoluzione di 454 x 454 pixel, sensore di luce ambientale annesso e funzione always-on display, schermo protetto da una superficie in vetro zaffiro a garanzia di una buona resistenza contro urti e impatti.

Il dispositivo è dotato di 37 MB di RAM e di 32 GB di spazio di archiviazione, sportwatch che supporta tutti i principali sistemi di geolocalizzazione, anche in doppia frequenza: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS. Per quanto riguarda invece la connettività, Polar Grit X2 Pro può contare sul Bluetooth, in versione 5.1, ma non su ANT e Wi-Fi, purtroppo.

Per il resto, lo smartwatch è equipaggiato con un ampio ventaglio di sensori, fra cui il cardiofrequenzimetro, l’altimetro barometrico, la bussola con magnetometro, l’accelerometro, il termometro per rilevare la temperatura cutanea e il necessario per rilevare stress, sonno e altre metriche utili per la salute.

La batteria di Polar Grit X2 Pro è da 488 mAh e garantisce un’autonomia di circa 10 ore in modalità smartwatch, di quasi 6 in modalità Eco training e di 43 ore in modalità Performance training, secondo i dati dichiarati dal produttore.

Funzioni software: al centro lo sport, ma anche la salute

È pensato per gli sportivi Polar Grit X2 Pro, un orologio particolarmente completo sul fronte delle funzionalità di monitoraggio degli sport, sia all’aperto che non. Si tratta di uno sportwatch cartografico, cioè con preinstallate delle mappe offline, è in grado di fornire le indicazioni di navigazione passo passo con Komoot, integra la funzione Track Back per tornare al punto di partenza, Hill Splitter per rilevare salite e discese e altre funzioni utili per orientarsi all’aperto.

A parte i diversi sport che consente di monitorare, questo nuovo smartwatch di Polar è particolarmente ricco di funzioni sportive utili per migliorarsi e per gestire al meglio i propri allenamenti. Si va dalle metriche relative ai carichi (Training Load Pro), alla potenza di corsa al polso, dai programmi di allenamento alle metriche di nuoto, dalle informazioni sul recupero alle fonti di energia utilizzate dal corpo durante gli allenamenti, dai consigli giornalieri di FitSpark ai livelli di energia indicati da FuelWise. Insomma, Polar Grit X2 Pro vanta un sacco di funzioni specifiche con cui analizzare e gestirsi al meglio, per evitare problemi e infortuni e, contestualmente, per migliorare.

Anche per chi piace monitorare alcuni parametri per la salute ci sono varie funzioni utili. In proposito spicca Polar Elixir, una nuova tecnologia di biosensing che permette di rilevare la saturazione dell’ossigeno e, soprattutto, di fare un ECG dal polso registrando il segnale ECG a riposo e parametri preziosi come la frequenza cardiaca media, gli intervalli tra battiti cardiaci successivi (intervalli RR) e la variabilità della frequenza cardiaca, dati che è possibile visualizzare sull’app Polar Flow e condividere con altre persone.

SleepWise è invece la funzione dedicata al monitoraggio del sonno, anche in fasi, funzione strettamente collegata a Nightly Recharge, che dà conto di quanto è stato efficace il recupero notturno in base agli stress accumulati durante la giornata. Polar Grit X2 Pro è dotato anche della funzione di rilevamento della temperatura cutanea notturna che ne monitora le fluttuazioni, e di Serene, una sorta di app di esercizi di respirazione per rilassarsi. Fra le altre funzioni di Polar Grit X2 Pro, vale la pena citare i controlli della musica, sia con dispositivi Android che iOS.

Design e immagini

Polar Grit X2 Pro è uno sportwatch con cassa e ghiera in acciaio inossidabile, entrambe in titanio nella versione Titan, orologi dotati di 5 tasti fisici incastonati in un corpo molto robusto e solido, tipico degli “smartwatch rugged”.

Le dimensioni sono importanti, ma non esagerate, considerando lo schermo di 1,39″: misura infatti 48,6 mm di diametro e 13,4 mm di spessore. La versione Pro pesa 79 grammi con cinturino (57 grammi senza), mentre il modello Pro Titan ne pesa 64, 48 grammi senza cinturino.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Polar Grit X2 Pro

Polar Grit X2 Pro è stato presentato sul mercato italiano oggi, 20 marzo 2024, ed è già acquistabile in preordine sul sito di Polar ai prezzi che seguono:

749,90 euro Polar Grit X2 Pro, nei colori Stone Gray e Night Black;

Polar Grit X2 Pro, nei colori Stone Gray e Night Black; 869,90 euro Polar Grit X2 Pro Titan (solo Titan come colore).

Le consegne inizieranno il 3 aprile 2024, giorno in cui è probabile che lo smartwatch sia acquistabile anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

