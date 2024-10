Ieri, 23 ottobre, Polar ha presentato un nuovo smartwatch sportivo di fascia media, Polar Vantage M3, un dispositivo dotato di uno schermo AMOLED, di GPS a doppia frequenza, di molte funzioni per lo sport e delle mappe cartografiche. Per essere uno sportwatch, e considerando la dotazione tecnica di cui dispone, il prezzo è abbastanza contenuto, nonostante sia più costoso rispetto alla generazione precedente, da cui si distingue su vari fronti. Eccone una panoramica.

Caratteristiche, funzioni e design di Polar Vantage M3

Specifiche tecniche e design

Polar Vantage M3 è un orologio dotato di un display touch AMOLED da 1,28″ con risoluzione di 416 x 416 pixel e un vetro Gorilla Glass a sua protezione, uno schermo che, almeno sulla carta, dovrebbe garantire una resa migliore dello schermo LCD di tipo MiP (Memory in Pixel) di Vantage M2, tipologia di display che usa la luce ambientale e solare come fonte di luce, risultando di conseguenza sempre visibile in condizioni di buona illuminazione.

Rispetto a quest’ultimo il nuovo modello è più piccolo: Vantage M3 misura 44,7 cm di diametro ed è spesso 12,2 mm, ma un po’ più pesante (complice la presenza di una batteria più grande), 53 grammi con cinturino incluso (in silicone, con passo da 22 mm), 35 grammi senza. Cambia molto esteticamente, aspetto in cui il nuovo modello risulta più elegante e raffinato, con una ghiera zigrinata in acciaio inossidabile e cinque tasti fisici per gestirlo durante le attività sportive, dove il touch può risultare meno comodo da usare. Da segnalare la resistenza alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri.

Sotto alla scocca, in plastica, c’è un nuovo sensore cardiofrequenzimetro alimentato da Polar Elixir, la tecnologia proprietaria per la lettura e l’analisi dei dati fisiologici e dei marcatori biologici per il monitoraggio della frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e la temperatura cutanea. È infatti buona la dotazione di sensori di Polar Vantage M3, che, oltre ai citati, è equipaggiato con barometro, accelerometro, bussola con magnetometro e sensore di luce ambientale.

Completo anche l’arsenale di sistemi di geolocalizzazione, con GPS a doppia frequenza (qui per maggiori dettagli), GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS. Per il resto, Polar Vantage M3 ha un chip Bluetooth 5.1, 32 GB di spazio di archiviazione, 37 MB di memoria, un processore da 275 MHz e una batteria da 310 mAh, il modello precedente ne montava una da 230 mAh. Per questo, nonostante la presenza di uno schermo AMOLED, che richiede più risorse rispetto al MIP dell’antenato, è comunque buona l’autonomia dichiarata dal produttore:

30 ore in modalità allenamento: con schermo “sempre attivo” spento e monitoraggio della frequenza cardiaca e GPS a doppia frequenza (ogni secondo) attivi durante la registrazione di una sessione di allenamento (come la corsa);

70 ore di allenamento in modalità risparmio energetico: con monitoraggio della frequenza cardiaca e schermo “sempre attivo” disattivati e GPS a frequenza singola con registrazione ogni due minuti di una sessione di allenamento;

7 giorni in modalità smartwatch: schermo “sempre attivo” spento e attivi il monitoraggio della frequenza cardiaca, le notifiche e la modalità non disturbare (8 ore a notte).

Le funzioni

Come molti sportwatch di fascia media, anche Polar Vantage M3 ha molte funzioni, la maggior parte delle quali dedicate agli allenamenti e agli sport. Conta più di 150 profili sportivi, vari strumenti per gestire i carichi degli allenamenti entro intervalli di tempo diversi, i programmi di allenamento per la corsa, l’opzione per impostare gli obiettivi e quella per pianificare la stagione. Da segnalare anche la funzione che stima la potenza di corsa, i livelli di carica energetica durante la giornata, le opzioni per gestire il recupero fra gli allenamenti e fra altre situazioni stressanti, o ancora, i test, di vario genere, sia per la corsa che per il ciclismo e le passeggiate. Per motivi di spazio vi invitiamo a consultare la pagina dedicata del sito web di Polar dove sono disponibili maggiori informazioni relative a ogni sua singola funzione sportiva.

Come anticipato, Polar Vantage M3 è uno sportwatch cartografico, con le mappe integrate (di serie ci sono quelle europee e dell’America del Nord, ma se ne possono scaricare altre gratuitamente dall’app Polar Flow) e diverse funzioni di navigazione che permettono di orientarsi e di seguire percorsi pianificati in precedenza, anche con app di terze parti come Komoot.

Presenti anche varie funzioni per la salute, dal monitoraggio della frequenza cardiaca ai livelli di saturazione di ossigeno nel sangue, passando per il sonno, la temperatura cutanea e altro. Da segnalare anche la funzione ECG da polso che fornisce informazioni sull’attività elettrica e sul ritmo del cuore. Le funzioni smart sono poche, ma ci sono: con l’orologio è possibile controllare la riproduzione musicale dello smartphone connesso, impostare dei quadranti personalizzati, consultare le condizioni meteo e ricevere avvisi di chiamata, messaggi e notifiche, sia con telefoni Android che con iOS.

Prezzo e disponibilità di Polar Vantage M3

Polar Vantage M3 arriva sul mercato italiano in due colori, grigio sabbia e nero notte, ed è in vendita al prezzo di 399,90 euro, 100 euro in più rispetto al modello precedente, tuttavia tecnicamente inferiore su vari aspetti, come anticipato. Si può già comprare sul sito web di Polar, ma è anche disponibile su Amazon e presso altri rivenditori terzi.