Ieri Garmin con il suo Instinct Crossover e oggi Polar con Ignite 3 a smuovere un po’ il settore degli orologi sportivi, piuttosto calmo in questo mese di novembre in cui l’attenzione è tutta rivolta alle offerte del Black Friday in arrivo.

A differenza del succitato, Polar Ignite 3 è un orologio molto più elegante e più prossimo al mondo degli smartwatch, fatto che lo pone a una certa distanza dagli sportwatch nudi e crudi. Le funzioni dedicate al benessere e al fitness non mancano, ma c’è da dire che sono sullo stesso piano delle funzioni smart, il tutto all’interno di un orologio che si presenta moderno, elegante e ben fatto, con un display AMOLED niente male.

Caratteristiche e funzioni di Polar Ignite 3

Specifiche tecniche

Polar Ignite 3 si presenta con uno schermo AMOLED da 1,28″, tondo, curvo e touchscreen, con risoluzione 416 x 416 pixel, protezione Gorilla Glass 3 e sensore di luce ambientale per regolarne la luminosità. Sotto la scocca c’è un processore migliorato rispetto al modello precedente, corredato di 5 MB di memoria RAM e da 32 MB di spazio d’archiviazione.

Discorso sensori e sistemi di geolocalizzazione, la dotazione è abbastanza completa: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, accelerometro e il cardiofrequenzimetro Precision Prime. Da segnalare la mancanza dell’altimetro barometrico e di una bussola con magnetometro, ma la presenza del GPS a doppia frequenza. Lato connettività, è presente il Bluetooth 5.1.

Polar Ignite 3 è dotato di una batteria da 220 mAh che promette fino a 30 ore di autonomia in modalità allenamento (fino a 100 ore con risparmio energetico attivo) e un massimo di 120 ore in modalità orologio, cioè 5 giorni.

Funzioni

Partiamo da quelle sportive e relative alla salute, visto il marchio. Polar Ignite 3 integra oltre 150 attività sportive e “meno sportive”, corredate di vari dati specifici e funzioni secondarie che rendono l’allenamento più comprensibile e gestibile. Da segnalare ad esempio i test Fitness che servono per calcolare la capacità aerobica, completabile sia con una camminata che con una corsa (utile per la stima del VO2max), gli allenamenti suggeriti giornalmente in base a condizione e livello dell’utente, la guida vocale e altro ancora.

Polar Ignite 3 tiene il conto anche delle fonti di energia spese durante l’esercizio: oltre alle calorie stima la percentuale di grassi, proteine e carboidrati utilizzati, col supporto del cardiofrequenzimetro (dotato di 10 LED e di 4 diodi per una lettura accurata). Utili anche le funzioni di respirazione guidata o le tante chicche dedicate al monitoraggio del sonno fra cui lo sleep gate (la finestra ideale per andare a dormire), le fasi avanzate, o la Nighly Recharge che dà un’idea di quanto è stato rigenerante il sonno.

Lato smart, questo nuovo smartwatch di Polar, offre poi widget personalizzabili per un accesso immediato ai dati che contano, l’opzione back to start per tornare al punto di partenza in caso di problemi durante un’attività all’aperto, la possibilità di controllare la musica dello smartphone e di connettere l’orologio alle proprie app di allenamento preferite, grazie all’app companion Polar Flow, che permette di approfondire tutti i dati letti da Ignite 3.

Design e immagini

Discorso dimensioni e peso, Polar Ignite 3 è largo e alto 43 mm e spesso 9,5 mm, un orologio abbastanza piccolo, che anche grazie al peso irrisorio 35 grammi con il cinturino da 20 mm in silicone (21 senza), al polso non dovrebbe sentirsi poi molto.

La curvatura del display, la ghiera lucida in acciaio in tinta con il pulsante laterale e con la scocca posteriore in plastica lo rendono uno smartwatch moderno e curato. Come intuibile non ci sono standard militari che ne attestino la resistenza, ma di buono c’è che è resistente alle immersioni in acqua fino a 30 metri di profondità.

Previous Next Fullscreen

Polar Ignite 3: prezzi e disponibilità in Italia

Polar Ignite 3 è stato ufficializzato oggi, 9 novembre, ed è già disponibile sul mercato italiano al prezzo di 329,90 euro, nei colori Purple Dusk, Greige Sand, Night Black e Brown Copper. Potete acquistarlo da subito sul sito web ufficiale di Polar, ma non escludiamo arrivi presto anche su Amazon.

