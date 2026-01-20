Come da tradizione (mediamente vengono aggiunte una sessantina di nuove app all’anno), Amazfit amplia il proprio ecosistema con una nuova ondata di mini-app dedicate ad allenamento e benessere. L’annuncio arriva insieme al rilascio di circa venti nuove applicazioni che portano il totale delle mini-app disponibili nell’app Zepp a oltre quattrocento. Queste soluzioni, molte delle quali gratuite, possono essere installate sugli smartwatch Amazfit più recenti (Active Max, Balance 2 e T-Rex 3 Pro) così da avere un supporto sempre più preciso e personalizzato per la cura del benessere quotidiano e dell’allenamento, sia amatoriale che professionale.

GRun e Biometric Anomaly Detector

Tra le principali novità c’è GRun for Amazfit, una nuova app pensata per il monitoraggio avanzato delle performance durante la corsa. L’applicazione consente di visualizzare fino a nove metriche contemporaneamente e mette a disposizione oltre cinquanta parametri analitici, tra cui la stima del tempo di arrivo aggiornata in tempo reale. Il layout è completamente personalizzabile, offrendo maggiore controllo e leggibilità anche durante gli sforzi più intensi.

Un’altra novità molto interessante è quella legata a Biometric Anomaly Detector. Si tratta di un’applicazione che analizza i dati raccolti nel tempo per generare un parametro di riferimento (baseline) che rappresenta la propria condizione fisica “normale”, utile per capire se qualcosa non va o si sta andando incontro a un possibile sovraccarico.

Questo valore di riferimento viene utilizzato per segnalare in anticipo eventuali anomalie, come il rischio di sovrallenamento o i primi segnali di una possibile infezione. In combinazione con un sistema di allerta precoce chiamato Anomaly Index, lo strumento promette di migliorare la qualità del recupero e la prevenzione degli infortuni, aspetti fondamentali soprattutto nei periodi di preparazione alle gare.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Le mini-app per il benessere

Uno degli aspetti più rilevanti di questo aggiornamento è che le nuove mini-app non si rivolgono solamente agli utenti esperti. Molte di queste, infatti, sono pensate per chi si sta avvicinando per la prima volta al mondo del fitness, magari con l’intento di migliorare il proprio benessere generale. Tra queste si trovano programmi guidati di Pilates e Yoga, ma anche brevi sessioni di stretching focalizzate su collo e spalle, ideali per chi trascorre molte ore alla scrivania e per chi ha uno stile di vita sedentario.

Non mancano strumenti di valutazione come il Cooper VO₂Max Test, che stima il consumo massimo di ossigeno dopo una corsa di dodici minuti, oppure applicazioni come Golden Ratio Figure, che calcola le proporzioni corporee ideali in base all’altezza e al genere.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Gli strumenti per gli atleti

A completare l’offerta di Amazfit per gli utenti più avanzati ci sono app specifiche per l’allenamento in ambienti estremi o per l’organizzazione di attività complesse. Battery Assistant, per esempio, stima in modo dinamico l’autonomia residua dello smartwatch durante sessioni particolarmente lunghe. Mountaineering Oximetry, invece, è pensata per chi si allena in montagna e monitora in tempo reale parametri come altitudine, velocità di salita e livelli di ossigeno nel sangue. Infine, per gli atleti che viaggiano spesso, Jet Lag Manager permette di pianificare un adattamento progressivo al nuovo fuso orario fino a 72 ore prima della partenza, facilitando la sincronizzazione del ritmo circadiano con l’orario locale.