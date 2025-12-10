Polar si prepara a un cambiamento importante per la sua piattaforma Flow, il servizio web che consente agli utenti di analizzare i propri allenamenti e monitorare i progressi nel tempo grazie a grafici e statistiche avanzate integrate.

A partire dai primi mesi del 2026, l’azienda finlandese dismetterà definitivamente la visuale classica dell’analisi delle sessioni di allenamento, lasciando spazio esclusivamente al nuovo layout rinnovato, già attivo per la maggior parte degli utenti. Facciamo chiarezza.

Polar Flow si rinnova e accoglie una visuale più pulita e ricca di dettagli

Il nuovo layout di Flow non è soltanto un aggiornamento estetico: introduce maggior controllo, più dati e strumenti di analisi avanzati. L’interfaccia appare più chiara e modulare, consentendo di personalizzare la visualizzazione dei dati, ad esempio, modificando i colori delle zone di allenamento o scegliendo quali curve mostrare nei grafici.

Un’altra funzione apprezzata è lo zoom dinamico grazie al quale, trascinando i cursori lungo la barra rossa della timeline, è possibile isolare un segmento specifico dell’allenamento e visualizzarne statistiche dettagliate, come potenza media, cadenza o passo.

Tra le novità più significative, troviamo anche la possibilità di visualizzare le fonti energetiche, carboidrati e grassi, se l’orologio è compatibile, e una nuova curva della temperatura corporea, utile per monitorare le variazioni durante l’attività fisica.

Per chi ama allenarsi all’aperto, può invece contare su una nuova mappa 3D interattiva, ora espandibile a schermo intero o consultabile accanto ai grafici, per un’analisi più completa del percorso.

Con questo aggiornamento, Polar porta sul web alcune funzioni che finora erano esclusive dell’app mobile. Tra queste, la possibilità di inserire la percezione dello sforzo (RPE) direttamente dal riepilogo della sessione e una maggiore integrazione con il rapporto Cardio Load, ora accessibile con un solo clic.

Anche i runner beneficiano del nuovo sistema, grazie ai collegamenti diretti all’indice Running Index e a un riepilogo più dettagliato delle prestazioni. Gli appassionati di nuoto e multisport noteranno statistiche più approfondite e un nuovo spazio dedicato alle note di coaching, ideale per chi segue piani di allenamento personalizzati.

Resta disponibile anche il filtro di smussamento dei dati, utile a rendere più leggibili i grafici di potenza o velocità su lunghe distanze. Inoltre, la nuova interfaccia consente di collassare le sezioni meno rilevanti con un semplice tasto “Mostra meno”.

Il passaggio definitivo al nuovo Flow fa parte di una trasformazione più ampia dell’intero ecosistema Polar con l’obiettivo di creare una piattaforma unificata tra versione web e app mobile, con un’interfaccia più flessibile, nuove opzioni di personalizzazione e una gestione dei dati più moderna. Nelle fasi successive dello sviluppo, l’azienda ha promesso un rinnovo completo del diario e del riepilogo sull’app, con un nuovo design e la possibilità di sincronizzarlo con la versione desktop.

Tempistiche di lancio

Sebbene Polar non abbia ancora indicato una data precisa, il ritiro della vecchia interfaccia avverrà nei primi mesi del 2026. Dunque, chi utilizza ancora la visuale classica dovrà abituarsi al nuovo layout che raggiungerà tutti gli account, con un rilascio graduale, fa sapere l’azienda, nel corso delle prossime settimane.