Dopo i monitor di ultima generazione, il CES 2026 di MSI continua con tantissime novità che riguardano il mondo dei PC e dei componenti, un segmento di mercato che vede il produttore asiatico tra le aziende leader, con un catalogo che ormai copre praticamente tutto quello che ci può servire per mettere in piedi un PC su qualsiasi fascia di prezzo.

Possiamo dirlo senza problemi, al Las Vegas MSI ha portato praticamente di tutto, dalle schede madri serie MAX, PRO MAX ed EVO, passando per i nuovi dissipatori a liquido AiO MEG ed MPG, alimentatori di fascia alta e chi ne ha più ne metta.

Curiosando in una delle tante zone messe in piedi dal produttore, abbiamo anche dato uno sguardo ai sistemi completi che si possono assemblare con i vari componenti serie MEG, MPG, MAG e PRO MAX. Ma vediamo tutto nel dettaglio, cercando come sempre di non dilungarci troppo dove possibile.

Le nuove schede madri MSI serie MEG, MAG, MPG e PRO MAX

MSI è tra i leader nel settore delle schede madri consumer, un mercato in continua evoluzione che quest’anno non delude e cerca di alzare ulteriormente l’asticella prestazionale, soprattutto se guardiamo alla piattaforma desktop AMD AM5.

I modelli sono davvero tanti e approfondirli tutti richiederebbe troppo tempo, quindi cercheremo di riassumere al massimo provando a non omettere nulla. Iniziamo dicendo che MSI porta alla fiera di Las Vegas sia nuovi modelli che prodotti già a listino che già hanno riscosso consensi e recensioni sparse per il web.

Partendo dalla fascia alta, MSI propone la MEG X870E Unify-X MAX, una vera top di gamma che guarda non solo a qualità e prestazioni, ma anche a un design originale e curato.

Si tratta di un modello per le build AMD di fascia enthusiast, magari con Ryzen 9 9950X3D, dotata di un VRM a 18+2+1 fasi (110A SPS), dissipazione ad altissimo profilo con EZ M.2 Sield FROZR II, EZ PCI-E Release per rimuovere velocemente la GPU e una spiccata propensione per CPU e memorie grazie al design che prevede solo due slot DDR5 (unico modello al mondo a supportare i nuovi moduli 4 Rank da 128 GB).

Anche la connettività non scherza, oltre al PCI-E 5.0 a bordo c’è USB4 40 Gbps, WiFi 7, LAN 5 Gbps e tutto quello che ricerchiamo suuna scheda madre senza compromessi, incluso un telecomando che ci permette di controllare i parametri.

Altro modello da segnalare è la MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI, sempre su piattaforma AMD X870 AM5, ma in questo caso con una proposta per le build ultracompatte che guardano anche all’estetica.

Caratterizzata da un PCB completamente in bianco, questa scheda cerca di racchiudere tutte le features di ultima generazione nel minor spazio possibile. Nonostante questo, non manca il supporto per SSD M.2 Gen 5.0, connettività di ultima generazione, design EZ che semplifica l’assemblaggio, chiudendo con una scheda PCI-E esterna che espande la capacità I/O.

I modelli MSI MAG serie MAX con chipset AMD B850

Ci sono novità anche per la serie MSI MAG, questa volta con tre proposte di fascia media basate su chipset AMD B850. I prodotti in questione sono MAG B850M MORTAR MAX WIFI, MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II e MAG B850 PLUS MAX WIFI, molto simili per caratteristiche con una piccola eccezione per MAG B850M MORTAR MAX WIFI che si propone con un form-factor M-ATX.

Anche il design rimane molto simile, soprattutto per MAG MORTAR e MAG TOMAHAWK, con la versione GAMING PLUS invece dotata di PCB bianco e una dissipazione meno vistosa.

Al pari dei modelli visti sopra, anche queste schede madri utilizzano le più recenti novità di casa MSI, dal BIOS 64 MB, passando per l’OC Engine con tanto di aggiustamento manuale del BCLOCK tramite Direct OC Jumper, connettore PCI-E 8pin aggiuntivo per gli standard ATX 3.1 e PCI-E 5.1, connettore EZ Conn per i sistemi AiO MSI a singolo cavo, design EZ con PCI-E Release, EZ WiFi Antenna e molto altro ancora.

Il resto delle caratteristiche si allinea al livello delle altre proposte MSI con chipset AMD B850, ricordiamo su DDR5, con supporto esteso agli SSD M.2, dissipazione ad alto profilo e compatibilità assicurata per tutti i più recenti processori AMD con socket AM5.

Dissipatori CPU di nuova generazione

MSI mantiene alto il livello anche quando passiamo ai dissipatori CPU, ambito dove ultimamente ci aveva convinto su diverse fasce di prezzo con prodotti All In One come MSI MPG CORELIQUID P13, MAG CORELIQUID A13 360 e il MAG CoreLiquid I360 White.

caio e sempronio. Al CES 2026 ci sono in mostra i migliori modelli del produttore taiwanese, partendo dal bellissimo MEG Core Liquid E15 360, curatissimo nel design ma con prestazioni altrettanto importanti.

Notevole il display OLED 6,67″ 2K a 110°, con grafica ovviamente personalizzabile, mentre MSI ci dice che sono stati rivisitati elementi come il radiatore (da 360 mm), la rotazione delle ventole (alternata), puntando tra l’altro su una soluzione single-frame ARGB con tanto di connettore proprietario EZ Conn.

Per chi invece punta a una soluzione ad aria, arrivano due modelli altrettanto imponenti ed avanzati, parliamo di MSI MPG COREFROZR AP17 e di MSI MPG COREFROZR AP15.

Siamo davanti a due veri e propri colossi, il primo è un dual-tower con 8 heatpipe dotato di una cover con display LCD da 6 pollici (e software), il secondo mantiene più o meno lo stesso design ma con “sole” 6 heatpipe in rame e un Digi-Display per monitorare temperature, velocità delle ventole e altro.

Case e alimentatori top di gamma per tutte le esigenze

Se parliamo di case, tra i modelli in esposizione allo stand MSI ci ha colpito il MEG MAESTRO 900R, secondo noi uno dei più completi e versatili a cui un utente PC enthusiast può ambire.

Siamo di fronte a un case panoramico curato nei minimi dettagli, versatilissimo per quanto concerne la compatibilità dei componenti, ma anche capace di trasformarsi in una test bench.

Dotato di un triplo vetro panoramico temperato, il MEG MAESTRO 900R può ospitare schede madri E-ATX con quattro orientamenti, GPU fino a 40 cm, installazione della scheda video in verticale con tanto di PCI-E Riser Gen 5.0, chiudendo con un doppio pannello I/O che amplia ulteriormente la capacità di espansione del sistema.

Alimentatori PC e sicurezza: la risposta di MSI

La diatriba sull’implementazione del connettore PCI-E 12V-2×6 pin come saprete va avanti. Lo scarica barile è ormai una prassi: sarà colpa dello standard, della GPU o dell’alimentatore?

La cosa certa è che, quando si verificano episodi di fusione di cavi e componenti, il danno può essere più o meno elevato, se non è la GPU e l’alimentatore, o viceversa. Nel frattempo, MSI ha ben pensato che la cosa migliore in questo caso è cercare di prevenire o comunque di salvaguardare tutto il sistema e l’unità di alimentazione a priori.

Per questo motivo, a CES 2026 debutta la nuova tecnologia MSI GPU SafeGuard+, evoluzione di GPU SafeGuard che in sostanza garantisce monitoraggio e protezione in tempo reale sul connettore PCI-E 12V-2×6 pin, controllando il bilanciamento della corrente o sovracorrente istantanea di qualsiasi natura.

Oltre a fornire prestazioni, qualità e una cavetteria impeccabile, i nuovi alimentatori MSI che supportano SafeGuard+ offrono ora allarmi software e acustici che ci permettono di individuare una problematica sulla scheda video e il tanto famigerato connettore.

I modelli che supportano la nuova funzionalità di sicurezza sono MSI MPG Ai1600TS PCIE5 ed MPG Ai1300TS PCIE5, rispettivamente da 1.500 e 1.300 watt; si tratta di alimentatori 100% modulari ad altissima efficienza (80 Plus Titanium) che supportano le varie opzioni di monitoring con allarmi software (MSI Center) e acustici (buzzer), rilevamento e protezione su due connettori PCI-E 12V-2×6.

Per chi mira a qualcosa di meno estremo, soprattutto in fatto di potenza, ci sono invece i modelli MAG A1200PLS PCIE5 e MAG A1000PLS PCIE5 certificati 80Plus Platinum, sempre con design modulare e supporto GPU SafeGuard che permette invece il monitoraggio su un singolo connettore 12V-2×6 pin e allarme acustico via buzzer.

Build complete con i componenti MSI serie MEG, MPG, MAG e la nuova PRO MAX

Nel contesto dello stand MSI riservato ai componenti PC, c’è un ampio spazio per le build gaming custom e non realizzate con i prodotti delle relative serie MSI MEG, MPG e MAG, nonché della neonata MSI PRO MAX.

Si parte dalla build MSI MEG, a dir poco bella ma al tempo stesso potente grazie alla piattaforma AMD AM5 X870E, rappresentata dalla scheda madre MEG X870E ACE MAX. A questa si può abbinare un bel Ryzen 9 9950X3D raffreddato da un MEG CoreLiquid E15 360, scheda video GeForce RTX 5080 SUPRIM OC 16 GB, PSU MEG Ai1600T PCIE5 e, non per ultimo, il MEG MAESTRO 900R che abbiamo visto sopra.

La build MSI MPG punta sempre su AMD X870E, proponendo una MSI MPG X870E Carbon MAX WiFi, dissipatore MPG COREFROZR AP15, GeForce RTX 5080 SUPRIM OC e alimentatore MPG Ai1600TS PCIE5 con supporto GPU SafeGuard+.

Per chi mira alle build da gaming originali e soprattutto con un ottimo rapporto qualità / prezzo, MSI propone la build M-ATX MAG, con un occhio all’estetica e agli RGB messi “in mostra” dal nuovo case finestrato MAG PANO M100R.

Sul versante scheda madre, MSI punta ancora su piattaforma AMD, questa volta con una MAG B850M MORTAR MAX WiFi, scheda video GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC e dissipatore ad aria MAG COREFROZR AA13 (adatto per CPU fino a 8 core aggiungiamo); il tutto è alimentato da un alimentatore MAG A1000PLS PCIE5.

Al CES 2026 debuttano anche i componenti della serie PRO MAX, collocati a detta dell’azienda nella gamma business del proprio catalogo. La build MSI PRO MAX, adatta per lavorare ma anche e soprattutto per giocare, prevede la nuovissima scheda madre PRO MAX X870E-A WiFi (top di gamma quindi), dissipatore PRO MAX M15 360 AiO con case PRO MAX 030 e alimentatore PRO MAX 1000PL.

Una build tutta in bianco che viene arricchita da una scheda grafica GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X PC OC, capace di gestire senza problemi il gaming a 1440P e 4K con ray-tracing.