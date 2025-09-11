Torniamo sull’argomento dissipatori CPU per la prova di uno dei prodotti più interessanti annunciati nell’ultimo periodo, parliamo dell’MSI MPG CORELIQUID P13, un sistema AiO a liquido che non solo si presenta come una delle migliori opzioni nel catalogo MSI, ma al contempo vuole competere con i brand specializzati nel settore in quella che possiamo definire “fascia media”.

Nella nostra guida dedicata ai migliori dissipatori AiO, la proposta MSI si collocherebbe proprio nella segmento di mercato più battuto, ovvero la fascia media o medio-alta (fino a 250 euro circa, per intenderci), scontrandosi inevitabilmente con aziende che operano nel settore da decenni.

Come discusso in altre occasioni, anche di recente con la recensione del MAG CORELIQUID A13 360, MSI sembra non volersi accontentare del classico prodotto “buttato” nella mischia, mentre è evidente la volontà di creare un ecosistema hardware competitivo in tutte le fasce di prezzo e, cosa altrettanto rilevante, su tutti i versanti del panorama delle componentistica e delle periferiche.

Detto questo, vediamo come si comporta nella pratica MSI MPG CORELIQUID P13, un impianto AiO da 360 mm che cerca di curare molto l’estetica, garantendo al contempo prestazioni di livello grazie all’implementazione di nuove componenti e un certa cura anche nel reparto software.

Recensione MSI MPG CORELIQUID P13: design e caratteristiche

A differenza dei modelli più economici, quelli che per intenderci devono tagliare i costi per rimanere competitivi, MSI MPG CORELIQUID P13 cerca di soddisfare l’utente sia dal punto di vista prestazionale che dell’estetica, elemento sempre più ricercato dai gamer e più in generale dai PC Builder esigenti.

Le linee ovviamente non vengono stravolte rispetto ad altri modelli MSI con radiatore da 360 mm, soprattutto per quest’ultimo e l’approccio a tripla ventola di raffreddamento. Le novità comunque non mancano, partendo da un altro elemento tra i più apprezzati su questa tipologia di dissipatore AiO, ovvero un display integrato sulla testa del waterblock che permette di visualizzare dati in tempo reale e al contempo un’ampia personalizzazione da parte dell’utente con la riproduzione di gif o altre immagini.

MSI MPG CORELIQUID P13 è disponibile sia in nero che in bianco; l’azienda ci fa notare che il nuovo arrivato sposa il design MSI Streamline che mira a eliminare i cavi dalla vista in modo intelligente, a tutto vantaggio dell’ordine e del risultato estetico finale. Il concept MSI Streamline prevede che tutti i cavi (di ventole, pompa ed RGB) siano inglobati all’interno della guina che avvolge i tubi col liquido refrigerante, un approccio originale e funzionale che avevano già visto proporre da altri brand ma che secondo noi MSI ha fatto benissimo a utilizzare.

La vera chicca “estetica” di questo dissipatore, in tandem ovviamente col tris di ventole ARGB (che vedremo a breve), risulta però la parte superiore del waterblock che, non solo integra un display IPS da 2,1″, ma è coperto da un vetro curvo che richiama all’effetto di una goccia d’acqua.

Il blocco pompa-waterblock è abbastanza generoso in dimensioni, inoltre cerca di nascondere il più possibile il sistema di ritenzione grazie a un accessorio che MSI chiama EZ CAP, ovvero un vero e proprio “tappo” magnetico da collocare tra la testa tonda del waterblock e gli angoli della zona socket, in modo da ottenere un design più pulito. Questa non è l’unica funzionalità aggiuntiva di MSI MPG CORELIQUID P13, ci sono altri accorgimenti degni di nota che però vedremo insieme nel prossimo paragrafo.

Riguardo la pompa invece, al momento non conosciamo l’azienda produttrice, mentre MSI ci dice che si tratta di un modello ad alta portata che può spingersi fino a 3.400 RPM con una rumorosità media di 20 dBA. La generosa base in rame, al pari di altri modelli a marchio MSI, è completamente liscia senza alcun foro per viti, integrando al suo interno un sistema di microcanali da 0,1 mm che aiuta a estrarre calore dalla CPU in modo veloce ed efficiente, nonché aiutata da un liquido refrigerante che scorre attraverso tubi in EPDM ricoperti in nylon.

MSI MPG CORELIQUID P13: ventole, gestione software e personalizzazione

Un altro elemento importante (quasi decisivo) su un impianto di questo tipo sono senza dubbio le ventole che, da una parte impattano direttamente su prestazioni e rumorosità, dall’altra incidono sull’estetica e sul risultato finale della nostra build. Per l’occasione MSI ci propone il meglio che ha a disposizione, ovvero tre ventole Cycloblade 9 con design ibrido, pale riviste per incrementare la pressione statica e un sistema di illuminazione ARGB 2 che permette da una parte la massima compatibilità con le schede madri, dall’altra una completa personalizzazione degli effetti luce.

Se volete qualche dato sulle ventole, possiamo dirvi che a bordo sono presenti cuscinetti Rifle e la velocità di rotazione arriva a 2.050 RPM a fronte di un airflow di circa 65 CFM (vedremo la rumorosità visto che l’azienda non la dichiara). Nel contesto non manca comunque il supporto EZ CONN Design, per l’integrazione con connettore ed ecosistema proprietario MSI, cercando quindi di ridurre ulteriormente gli ingombri dei cavi e semplificando la vita all’utente.

Nel contesto del design MSI Streamline, ricordiamo infine che le tre ventole non solo sono preinstallate, ma sono anche collegate in cascata con cavi invisibili alla vista che passano all’interno della cornice; di conseguenza in uscita troviamo solo due cavi (PWM + ARGB) che MSI può per questo “integrare” nella guaina dei tubi del liquido.

Abbiamo parlato di EZ CAP per l’estetica, EZ CONN per la connettività semplificata, chiudiamo con UNI Bracket, ovvero il sistema di ritenzione con staffa preinstallata universale, compatibile sia con sistemi AMD e Intel (per LGA 1700 c’è un bracket apposito). MSI UNI Bracket, che è una nostra vecchia conoscenza, ci viene incontro per praticità e velocità di installazione; su piattaforma Intel supporta i socket LGA 1700 ed LGA 1851, su AMD sia i più datati processori AM4 che i più recenti AM5 fino ai Ryzen serie 9000 Zen 5.

MSI Center

Mai come in questo caso, l’utility MSI Center ci sarà utile per personalizzare al massimo il nostro dissipatore MPG CORELIQUID P13. Come anticipato sopra, il pannello IPS da 2,1″ può riprodurre immagini statiche e gif, ma anche e soprattutto le metriche di sistema.

La sezione Hardware Monitor ci permette di scegliere quali dati mostrare sul display, mentre su Video e System Clock possiamo decidere contenuti da riprodurre o un particolare formato per ora e data. Quello che però caratterizza questo nuovo modello MSI, è sicuramente la modalità Extended Display che, come facilmente intuibile, permette di sfruttare il piccolo schermo come display secondario per app, messaggi o animazioni personalizzate.

Scheda tecnica MSI MPG CORELIQUID P13

Tipologia: dissipatore a liquido AiO per CPU

Radiatore 360 mm

Dimensioni radiatore 394 x 119,6 x 27,2 mm

Materiale alluminio

Tubi realizzati in EPDM

Numero ventole 3 Dimensioni ventole 120 x 120 x 25 mm Airflow 64.898 CFM Cuscinetto Rifle Bearing Rotazione 500~2050 ± 150 RPM Corrente / Consumo 0.14 A ±0.028 A / 1.68 W ±0.336 W Supporto PWM

Connettori ventole 5V ARGB + 3pin header

Supporto ARGB Gen 2

Connettore EZ CONN (con adattatore PWM/ARGB 2)

Velocità pompa 3400 RPM ± 340 RPM Rumore medio pompa 20 dBA Corrente / Consumo 0.21 A ±0.042 A / 2.52 W ±0.504 W

Dimensioni display 2,1″ Tipologia IPS Risoluzione 480 x 480 pixel Luminosità 600 nit

Socket supportati AMD AM4 e AM5, Intel LGA 1700 / 1851

Software MSI Center

Recensione MSI MPG CORELIQUID P13: installazione e configurazione di test

Grazie a UNI BRACKET la procedura di installazione di MSI MPG CORELIQUID P13 risulta semplice e intuitiva, sia su schede madri con socket AMD che Intel; nel nostro caso abbiamo utilizzato un sistema AMD AM5 con processore Ryzen 7 9800X3D, ma una veloce prova su scheda madre Intel Z890 LGA 1851 ha dato esiti simili.

Volendo essere pignoli, e su questa fascia di prezzo potremmo esserlo, l’idea delle viti con molla risulta leggermente meno pratica dei classici dati tondi, sicuramente più intuitivi e rapidi da gestire. Il dissipatore AiO MPG (con tanto di EZ CAP) sarà integrato sul una build MSI realizzata ad hoc, la stessa per intenderci che abbiamo visto di recente nella recensione del case MSI MAG PANO.

A seguire la piattaforma hardware che abbiamo utilizzato nella sessione di test:

Processore: AMD Ryzen 7 9800X3D – Stock + PBO Enabled (5,45 GHz All-Core)

Dissipatore: MSI MPG CORELIQUID P13 360 mm

Scheda madre: MSI B650M Project Zero

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Scheda video: MSI GeForce RTX 5070 Ti VANGUARD SOC

Storage SSD: Corsair LPX PRO 2 TB – PCI-E 4.0

Alimentatore: MSI MPG A850G PCIE5 850 watt

Case: MSI MAG PANO M100 PZ Bianco + Bench Test Tuttotech 2025

MSI MPG CORELIQUID P13: la nostra prova

Passando alla pratica, gli scenari di test proposti saranno più o meno quelli utilizzati nei nostri precedenti articoli e approfondimenti. Ci saranno diverse sessioni, sia con processore a default, ventole gestite in automatico dal BIOS e successivamente settate al 100%, replicano gli stessi scenari anche con processore overcloccato.

Avendo provato di recente il MAG CORELIQUID A13 360, sappiamo a priori che il nuovo MSI MPG CORELIQUID P13 è ampiamente in grado di tenere a bada un Ryzen 7 9800X3D; quello che invece vogliamo capire a questo punto, è quanto migliora la gestione termica rispetto al suo fratello minore.

Gli scenari di test, rimasti immutati, ci dicono che utilizzando MPG CORELIQUID P13 riusciamo a guadagnare anche oltre 3 °C rispetto al modello più economico; magari non è tutto merito dell’impianto, ma anche considerando l’incognita pasta termica (applicazione più o meno efficace), possiamo dire senza dubbio che 2 °C si sono tutti.

Questo miglioramento, sicuramente gradito, impatta come da prassi sulla rumorosità; le tre ventole MSI a pieno regime si fanno sentire e sforano i 51 dBA, valore importante ma che si allinea ad altri modelli di ventole con design a nove pale. In una configurazione simile alla nostra, viste le temperature registrate sotto stress, potremmo anche optare per un regime di rotazione personalizzato con una curva che si ferma al 70-75%; in questo range la rumorosità scende anche di 7-8 dBA, senza perdere troppo sul versante prestazioni.

Quanto costa e dove acquistare MSI MPG CORELIQUID P13

MSI MPG CORELIQUID P13 entra di diritto nella fascia media dei dissipatori AiO di livello; il costo è leggermente più alto rispetto agli ultimi modelli recensiti recentemente, posizionandosi a circa 200 euro (più o meno dipende dal negozio).

La disponibilità è abbastanza buona, sia per la variante nera in prova che per quella bianca; come al solito vi lasciamo un paio di link all’acquisto per comodità:

Considerazioni

Quando qualche settimana fa MSI presentò il dissipatore MPG CORELIQUID P13, avevamo intuito subito che l’azienda avesse alzato nettamente l’asticella prestazionale, oltre a una cura più meticolosa del design e delle cosiddette funzionalità aggiuntive, elementi questi ultimi che iniziano a fare la differenza quando siamo pronti a investire oltre 150 euro per un buon dissipatore CPU.

Partendo dall’elemento probabilmente più soggettivo, ovvero l’estetica, in linea di massima MSI non stravolge ma apporta quei cambiamenti necessari a catturare l’interesse dell’utente che mira a una build curata anche sotto il profilo del design. Sicuramente il vetro curvo sopra il waterblock che richiama a una goccia d’acqua è d’effetto, ma come spesso conveniamo in queste occasioni, qui entra in campo il gusto dell’utente.

Non si può obiettare sul versante qualità e prestazioni, ambiti dove MSI continua ad affinare grazie a un ecosistema hardware sempre più esteso che garantisce uno sviluppo costante (vedi ad esempio le ventole Cycloblade 9). Pratico e versatile, MPG CORELIQUID P13 non trascura gli effetti aRGB e garantisce un buon grado di personalizzazione (oltre che opzioni di monitoraggio) grazie al software MSI Center (non proprio fluidissimo nell’ultima versione, attendiamo un aggiornamento).

La proposta MSI, come anticipato sopra, si vuole far strada in una fascia di mercato abbastanza difficile, dove le opzioni sono a dir poco tante, ma il prezzo potrebbe essere un buon alleato. Considerando poi la classica politica MSI, pensiamo che non mancheranno aggiustamenti, senza considerare le frequenti offerte e campagne promozionali messe in campo dal produttore stesso.