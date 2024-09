Oggi torniamo sull’argomento componentistica e dissipazione CPU per sottoporvi la nostra prova del nuovo MSI MAG CoreLiquid I360 White, una delle ultime novità nel catalogo dissipatori AiO di MSI che non è passata inosservata sulla nostra bench test in quanto soddisfa diversi requisiti che ricerchiamo in questa tipologia di prodotti, ovvero estetica curata, qualità, prestazioni e, cosa altrettanto importante, praticità/semplicità nella fase di installazione.

Non vogliamo anticipare tutto sul nuovo AiO di MSI, brand che non necessita di presentazioni e che vanta ormai diverse soluzioni in campo dissipatori AiO a liquido per CPU, canalizzando sul MAG CoreLiquid I360 anche l’esperienza dei precedenti modelli e, perché no, guardando a quello che “fanno” e che “non fanno” i competitor di settore.

Rispetto a qualche anno fa infatti, il mercato degli impianti a liquido AiO è decisamente più affollato, soprattutto nella fascia media del segmento consumer (sotto quota 200 euro per intenderci), con molte aziende attive che nella maggior parte dei casi si affidano a OEM per la produzione dei propri sistemi, successivamente rimarchiati. Essendo ormai prassi consolidata, visto che le aziende che producono AiO, pompe e radiatori sono alla fine sempre le solite, la differenza la fanno le idee e i dettagli aggiuntivi in rapporto al prezzo, una peculiarità che ritroviamo proprio sull’MSI MAG CoreLiquid I360 White; ma vediamone insieme le peculiarità.

Recensione MSI MAG CoreLiquid I360 White: design e caratteristiche

Chi bazzica il catalogo MSI saprà che la gamma di prodotti MAG (o MSI Arsenal Gaming) è indirizzata soprattutto ai gamer e agli appassionati che ricercano prestazioni e qualità; tuttavia MAG è anche un approccio ben preciso al design, con un’estetica mai fine a se stessa ma pensata per essere comunque funzionale e trasmettere all’utente solidità e affidabilità. Il MAG CoreLiquid I360 White quindi deve rientrare in questa categoria di prodotti e, almeno dalle prime immagini, sembra essere così.

Iniziamo sottolineando che MSI MAG CoreLiquid I360 White è un dissipatore AiO a liquido da 360 millimetri, ovvero con un radiatore esteso che viene raffreddato da tre ventole da 120 millimetri; l’azienda prevede anche una versione nera e un ulteriore modello da 240 mm, tuttavia possiamo dire senza problemi che la versione bianca in prova è quella più allettante dell’intera gamma.

Tolto dalla confezione ben curata, al pari degli accessori che ora vedremo, oltre alla colorazione il dissipatore mostra subito una delle sue peculiarità estetiche, ovvero il blocco pompa-waterblock arricchito da un disegno che riprende i tagli di un diamante e un doppio specchio su due lati, o infinty mirror come lo chiama MSI; all’interno inoltre è integrato il logo aziendale che conferisce ulteriore tridimensionalità in coppia con i led ARGB 2a gen, mentre bisogna sottolineare che non è previsto alcun display per il monitoraggio.

Rimanendo su questa sezione, mettiamo un attimo da parte il sistema di ritenzione (altrettanto interessante) per parlare della base con raccordi a 90°, ovviamente in rame lavorata ad alta precisione e, stando al produttore, ottimizzata nel design interno dei micro-canali (da 0,1 mm) oltre che ulteriormente estesa e più spessa dei modelli di precedente generazione.

Il posizionamento della pompa in basso nel blocco waterblock offre secondo MSI i migliori risultati in termini di prestazioni e rumorosità (e sembra così); il radiatore in alluminio da 360 mm e 27 mm di spessore, presenta invece un fitto disegno di alette con i due tubi (in EPDM ricoperti da guaina intrecciata in nylon per ridurre l’evaporazione) posizionati verso il centro e quindi non molto flessibili. Al momento non sappiamo se la pompa utilizzata sia proprietaria (o una Asetek ad esempio), mentre le ventole dovrebbero essere prodotte da Cooler Master, sinonimo quindi di qualità e prestazioni.

Prima di passare al trittico di ventole però, parliamo un attimo di un’altra caratteristica di rilievo dell’MSI MAG CoreLiquid I360 White, ovvero il sistema di ritenzione con staffa UNI preinstallata, ovvero universale, compatibile sia con sistemi AMD e Intel e per questo molto utile in fase di installazione se guardiamo a praticità e velocità di assemblaggio. Con Intel, supportata fino ai più recenti processori LGA 1700 (ma anche la next gen Arrow Lake LGA 1851) ci sarà bisogno come da prassi del backplate (ovviamente in dotazione), mentre con le CPU AMD l’installazione è ancora più rapida una volta rimosso il sistema AM4/AM5 con le due staffe sui bordi del socket della scheda madre.

Passiamo alle tre ventole da 120 millimetri, come detto marchiate CoolerMaster e dotate di tecnologia LBD che aiuta a ridurre l’attrito, la vita utile della ventola e ovviamente la rumorosità; anche qui troviamo un sistema a led ARGB Gen 2 e, cosa più importante, un collegamento a cascata che riduce i cavi e spiega anche il motivo del perché arrivano preinstallate di fabbrica. Riguardo le prestazioni, MSI dichiara un picco di 70,7 CFM a pieno regime, senza alcun dato su RPM e rumorosità (lo scopriremo), mentre per la pompa PWM (4pin) viene segnalato un picco di 3.400 RPM, che non sono pochi.

Oltre a quanto visto finora ci sono ancora almeno tre caratteristiche quantomeno da segnalare; la prima è il copricavi bianco da posizionare sul bordo in fase di installazione per nascondere il cablaggio delle ventole, la seconda invece la ricca dotazione di accessori, non solo completa, ma anche ben organizzata e ordinata con tanto di QR code per la guida d’installazione e una gestione semplice e veloce.

L’ultimo elemento da segnalare è quello relativo al software, o meglio alla mancanza (o rinuncia) di un applicativo proprietario per gestire funzionalità, prestazioni ed effetti luce. A nostro avviso, questa scelta rende il MAG CoreLiquid I360 White ancora più semplice da utilizzare e gestire; l’impianto si collega direttamente alla scheda madre con connettori PWM 4pin e ARGB 5V 3pin (ottimo lo sdoppiatore in dotazione), quindi gestibile dal BIOS della scheda madre e/o dal software di gestione per Windows che solitamente accompagna la motherboard.

Scheda tecnica MSI MAG CoreLiquid I360 White

Viste le caratteristiche e le peculiarità del nuovo MSI MAG CoreLiquid I360 White, non ci resta ora che integrarlo sulla nostra bench test per le prove di rito; prima però come di consueto uno sguardo alla scheda tecnica nel dettaglio, utile anche per tenere a mente la compatibilità e il supporto con i vari socket AMD e Intel.

Tipologia dissipatore: a liquido AiO per CPU

Pompa: PWM ad alte prestazioni (proprietaria?), max 3.400 RPM, 20 dBA

Top waterblock: Doppio infinity mirror con effetti ARGB e logo MSI

Base: in rame estesa

Radiatore: in alluminio da 360 mm

Tubi: in EPDM

Dimensioni radiatore: 394 x 120 x 27 mm

Ventole: tecnologia LDB da 120 mm, ARGB Gen 2 e PWM (Cooler Master)

Caratteristiche Ventole: 120×25 mm, mx 2.300 RPM, 70 CFM

Socket Intel supportati: LGA 1700, 1200, 115x, 20xx (LGA 1851 Arrow Lake)

Socket AMD supportati: AM5 e AM4

Supporto ARGB Gen 2 5V

Garanzia 3 anni

MSI MAG CoreLiquid I360 White: installazione e configurazione di test

Passiamo ora ai fatti e partiamo con l’installazione del dissipatore MSI che, come anticipato, risulta davvero semplice e veloce da montare. Per l’occasione abbiamo voluto testare il MAG CoreLiquid I360 White su piattaforma AMD e socket AM5, ambito dove, possiamo anticiparlo, troviamo piena compatibilità con le nuove schede madri AMD X870/E. Rimosso il sistema di ritenzione della scheda madre, basterà posizionare le quattro viti per socket AMD, applicare la pasta termica (in dotazione) e adagiare la testa del waterblock sull’IHS della CPU.

Fatto questo avvitiamo le quattro viti a pomello e successivamente colleghiamo i due connettori PWM di pompa e ventole oltre al cavo ARGB Gen 2 direttamente sulla scheda madre. Il tutto ci ha preso circa 10 minuti o anche meno. Installato il MAG CoreLiquid I360 White, vediamo il resto della configurazione hardware prima di passare ai test sul campo.

Configurazione di test

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Processore: AMD Ryzen 5 9600X – Overclock a 5,7 GHz

Schede madre: ASUS ROG Strix socket AM5

Memorie: 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB 6.400 MT/s C32

Scheda grafica: Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

Storage SSD: Corsair MP600 ELITE 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000 watt

Sistema Operativo Windows 11 PRO

MSI MAG CoreLiquid I360 White: la nostra prova

L’AMD Ryzen 5 9600X non è un processore molto esigente in termini termici, per questo motivo abbiamo proceduto alla modifica del TDP da 65 a 105 watt, impostando successivamente un overclock manuale con Precision Boost Overdrive (PBO) e una frequenza di picco a 5,7 GHz.

La CPU AMD è stata poi sottoposta a stress test con Cinebench R24 per 10 minuti, il tutto monitorando temperature e ovviamente rumorosità delle ventole. Riguardo la pompa, spesso esclusa da questo contesto, non avendo un software di gestione, si è proceduto con un aggiustamento da BIOS a fondo scala (3.400 RPM); in questo contesto segnaliamo che i valori di MSI sono veritieri e la pompa risulta silenziosissima anche a pieno regime.

Test Temperature con AMD Ryzen 5 9600X a 5,7 GHz

La prova del MAG CoreLiquid I360 White prevede due tornate di test: la prima con ventole gestite dal BIOS in automatico (visto che sono PWM), la seconda con ventole a pieno regime. Eccovi i risultati:

Test rumorosità

Come ampiamente prevedibile, l’MSI MAG CoreLiquid I360 White riesce a tenere a bada senza alcun problema la CPU AMD, anche con un overclock sostanzioso che ha visto salire la frequenza all-core di oltre 500 MHz. Riguardo la rumorosità, le ventole in dotazione sono molto performanti ma anche abbastanza udibili a pieno regime (poco meno di 2.300 RPM).

Lasciando la gestione delle ventole al BIOS rileviamo una rumorosità di picco pari a 41 dBA che, vedendo le temperature, potrebbe essere già sufficiente per la nostra configurazione. Per essere precisi però abbiamo incluso anche i dati relativi alla sessione con ventole a fondo scala, abbattendo ulteriormente le temperature ma portando la rumorosità a ben 47 dBA (meno comunque di altri impianti anche blasonati).

Quanto costa e dove acquistare MSI MAG CoreLiquid I360 White

Come avrete intuito, l’MSI MAG CoreLiquid I360 White è un prodotto piuttosto recente, motivo che spiega la scarsa disponibilità sul mercato italiano, almeno per questa variante in bianco, sicuramente più appetibile dal punto di vista estetico. Per il momento abbiamo trovato il dissipatore MSI solo su Amazon in colorazione nera; il costo è piuttosto interessante, circa 163 euro, ovvero in piena fascia media.

Considerazioni

Al termine di questa panoramica sul nuovo MAG CoreLiquid I360 White, possiamo dire senza problemi che il prodotto di MSI ci ha convinto; questo non perché sia il migliore dissipatore AiO in commercio, ma piuttosto per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo che non rinuncia però alle prestazioni. Il MAG CoreLiquid I360 White ci è piaciuto per le sue linee semplici ma curate; sicuramente il waterblock con doppio infinity mirror e design che richiama il taglio di un diamante fa la sua parte, ma in questo caso apprezziamo di più la praticità, riscontrabile soprattutto nella fase di installazione.

La qualità costruttiva è buona, solido il radiatore e anche il blocco waterblock/pompa con raccordi a 90° che però potrebbe essere aggiornato con dei tubi leggermente più lunghi (anche 5-10 centimetri). Tornando alla praticità, il montaggio è a dir poco rapido, soprattutto su piattaforma AMD, mentre riguardo l’assenza di un software proprietario per gestire i vari parametri, questo non va a inficiare le prestazioni del dissipatore (ampiamente gestibile da BIOS), mentre potrebbe essere un punto a sfavore per gli amanti delle luci ARGB. Anche questo però non è da considerare un grosso difetto, infatti grazie al supporto ARGB gen 2 si potranno controllare i led dal software di gestione della scheda madre.