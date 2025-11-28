Per tutti quegli utenti alla ricerca di un dispositivo ultraportatile per lavorare, o più semplicemente per gli appassionati della serie Surface di Microsoft, segnaliamo che in queste ore su Amazon c’è un’offerta molto corposa per il Microsoft Surface Pro 13″ OLED di 11a generazione.

Il laptop 2-in-1 dell’azienda di Redmond è tra i preferiti per chi lavora in mobilità e vuole il minimo ingombro con pesi ridotti al minimo, senza dimenticare l’autonomia. Se a questo ci aggiungiamo prestazioni di livello e una buona qualità produttiva, lo sconto del 27% applicato da Amazon in queste ore non può che renderlo ancora più appetibile.

Microsoft Surface Pro: uno dei laptop Copilot + più compatti con display OLED

La variante del Microsoft Surface Pro in offerta per il Black Friday 2025 è quella in colorazione nera con SoC Qualcomm Snapdragon X Elite, soluzione che garantisce una piattaforma moderna, efficiente e con supporto per gli standard più recenti (WiFi 7 in primis).

Siamo di fronte alla penultima versione proposta da Microsoft, in questo caso dotata del processore Snapdragon X Elite più potente, ovvero con quello con 12 Core (3,4 GHz), abbinati a una GPU Adreno e una NPU da 45 TOPS che lo rende idoneo ai carichi accelerati con AI e tutte le ultime funzionalità integrate su Windows 11 (vedi Copilot con Recall ecc).

La configurazione prevede anche 16 GB di RAM e un SSD da 256 GB, mentre uno dei punti forti del dispositivo rimane senza dubbio il pannello OLED da 13″ con risoluzione 2.880 x 1.920 pixel (120 hertz). La piattaforma Snapdragon X Elite garantisce anche un’elevata autonomia della batteria (almeno 14 ore, in base all’utilizzo), mentre per quanto riguarda i dati puramente “fisici”, ricordiamo che il Surface Pro misura 287 x 209 x 9,3 millimetri con un peso di soli 895 grammi.

Grazie agli sconti del Black Friday Amazon, Surface Pro 11a gen si può acquistare a un prezzo sotto i 1.000 euro, per la precisione a 959,99 euro grazie a un taglio prezzo di quasi il 30%.

Vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

Offerte per categoria