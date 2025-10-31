Garmin ha recentemente iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per alcuni dei suoi smartwatch e sportwatch di fascia media e di fascia alta.

Tra i modelli che ricevono in anteprima le novità del prossimo major update, rientrano i Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar) e Instinct E, disponibili in Italia dal mese di gennaio, e Fenix 8 Pro, presentato a inizio settembre ma non ancora disponibile in Italia. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento (in beta) per Garmin Instinct 3 e altri modelli di fascia media

Garmin ha avviato il programma beta per tantissimi smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Il tutti i casi, gli smartwatch ricevono la nuova versione 12.12 beta del software che va a sostituire le precedenti versioni 10.36 e 11.11 (a seconda del modello specifico) e anticipa ciò che vedremo in futuro (tra qualche settimana) quando verrà rilasciato in forma stabile. Di seguito riportiamo il changelog in cui Garmin suggerisce le modifiche specifiche per ciascun modello.

Changelog (dalla versione 10.36/11.11 alla versione 12.12 beta) Modifiche per tutti gli Instinct 3 e Instinct E Aggiunto supporto per la modifica di avvisi personalizzati e di prossimità in GCM.

Aggiunto supporto per l’aggiornamento del software del sensore tramite BLE.

Migliorata l’interfaccia utente dell’app Area Calc.

Risolti i problemi con gli avvisi di intervallo per il timer rapido.

Risolto il problema per cui lo sguardo di Messenger poteva essere aggiunto due volte.

Corrette le unità errate o mancanti nei dettagli dei messaggi di Messenger.

Risolto un potenziale problema per cui il grafico dell’elevazione del percorso risultava piatto.

Risolto il problema per cui l’OHR non poteva essere abilitato da una modalità di alimentazione se l’impostazione di sistema era disattivata. Modifiche esclusive per Instinct 3 Solar e Instinct E Aggiunto il campo dati Passi.

Aggiunta l’opzione del campo dati Tempo di recupero per il quadrante dell’orologio.

Risolto il problema per cui l’aggiornamento software non veniva visualizzato immediatamente dopo “Verifica aggiornamenti”.

Risolti i problemi con l’app Meteo quando si accedeva dall’elenco delle app.

Corretta la distanza DogTrack quando si utilizzavano unità metriche.

Risolto il problema per cui i grafici del quadrante dell’orologio potevano mostrare dati obsoleti.

Corretto il campo dati del quadrante dell’orologio con calendario che mostrava eventi di date future.

Corretto un potenziale problema grafico sul quadrante dell’orologio Morning Report. Modifiche esclusive per Instinct 3 Solar e Instinct 3 AMOLED Aggiunto supporto per HRM Pace e Distanza tramite BLE. Modifiche esclusive per Instinct 3 AMOLED Aggiunta l’opzione del campo dati UTC a più quadranti.

Aggiunta l’opzione del campo dati del barometro al quadrante predefinito.

Corrette le animazioni del Report mattutino e dell’allenamento (solo 45 mm). Modifiche esclusive per Instinct 3 Solar Risolto il crash durante la visualizzazione degli allenamenti giornalieri consigliati.

Corretto l’indicatore grafico del rapporto di carico. Modifiche esclusive per Instinct Crossover AMOLED Aggiunto un nuovo design per il quadrante dell’orologio.

Varie correzioni e miglioramenti all’interfaccia utente.

Risolto il problema per cui le lancette potevano bloccarsi dopo aver completato un’attività.

Risolti vari problemi con il menu dei sensori.

Corretta la pagina informativa del sensore della mazza da golf.

Corretta l’animazione delle chiamate perse.

Corretta la scala del grafico del barometro.

Corretto il conto alla rovescia per il Kill Switch (solo tattico).

Nuovo aggiornamento (in beta) per Garmin Fenix 8 Pro e altri modelli di fascia alta

Garmin sta rilasciando un nuovo aggiornamento in beta anche per i propri smartwatch e sportwatch di punta: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

In tutti i casi arriva la nuova versione 20.15 del software. Trattandosi di una beta, ci sono alcune limitazioni: non è possibile ad esempio eseguire ECG, utilizzare funzioni per immersioni o sport aerei. Di seguito riportiamo il changelog che suggerisce la presenza di modifiche specifiche solo su Garmin Fenix 8 Pro.

Changelog (dalla versione 20.14 beta alla versione 20.15 beta) Correzioni di bug e miglioramenti vari.

(Solo Pro) Aggiunto un pop-up “LTE Standby” in un’attività quando l’LTE viene disabilitato automaticamente per risparmiare energia.

(Solo Pro) Aggiunto un indicatore di caricamento (spinner) all’elenco delle conversazioni di Messenger quando un messaggio in quella conversazione è ancora in fase di invio.

(Solo Pro) Aggiunta la possibilità di reagire ai messaggi di Messenger con qualsiasi reazione utilizzando la tastiera emoji.

(Solo Pro) Aggiunta un’opzione di campo dati attività per la potenza del segnale LTE.

(Solo Pro) Aggiunto un Visualizzatore di Immagini per le foto ricevute tramite Messenger For Wearables, che consente agli utenti di spostare e zoomare le immagini.

(Solo Pro) Risolto un problema per cui l’opzione “Scollega” (Unlink) in Messenger veniva visualizzata anche quando il dispositivo era già scollegato.

(Solo Pro) Risolto un problema per cui una notifica di Messenger poteva apparire sopra la pagina “Preparazione Aggiornamento” (Preparing Update).

(Solo Pro) Risolto un problema per cui un messaggio vocale di Messenger poteva registrare per più di 30 secondi.

(Solo Pro) Risolto un problema per cui un messaggio vocale di Messenger non iniziava la registrazione immediatamente.

(Solo Pro) Risolto un problema per cui le chiamate di Messenger non mostravano la disconnessione dal telefono quando non c’era un abbonamento attivo.

(Solo Pro) Risolto un problema con la visualizzazione del pop-up “Auto LTE Standby” quando si disabilitava l’LTE.

(Solo Pro) Risolto un possibile crash all’uscita dall’app Messenger.

(Solo Pro) Risolto un possibile problema per cui una chiamata di Messenger non si trasferiva alle cuffie.

(Solo Pro) Risolto un possibile problema per cui l’Auto LTE non si disabilitava quando veniva ripristinata una connessione internet tramite un telefono accoppiato.

(Solo Pro) Risolto un possibile problema per cui lo “Stato LTE e Satellite” (LTE & Satellite Status) poteva inaspettatamente mostrare “Disabilitato.”

(Solo Pro) Risolto un possibile problema per cui il controllo rapido LTE mostrava “Uso Telefono” (Using Phone) quando nessun telefono era connesso.

(Solo Pro) Risolto un possibile problema per cui il pulsante Annulla sul prompt “Usa Satellite/Riprova LTE” (Use Satellite/Keep Trying LTE) non annullava immediatamente i messaggi.

(Solo Pro) Risolto un possibile problema per cui il timer delle chiamate di Messenger non iniziava da $0:00$.

(Solo Pro) Migliorata la capacità di selezionare l’icona del messaggio vocale quando si risponde a un messaggio di Messenger.

(Solo Pro) Miglioramento delle chiamate di Messenger per avvisare l’utente (in assenza di contatti salvati) di aprire l’app mobile di Messenger e aggiungere contatti.

(Solo Pro) Migliorata la dimensione dell’icona del satellite nella pagina della bussola sul puntatore NTN.

(Solo Pro) Migliorato l’aggancio della bolla del satellite NTN dentro e fuori il cerchio bersaglio sul puntatore NTN.

(Solo Pro) Rimossi possibili pop-up che potevano apparire sopra una conversazione SOS (icona di blocco touch, bordo di attività interrotta, ecc.).

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.