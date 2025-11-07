Garmin ha ufficialmente confermato l’intezione di espandere il suo servizio a pagamento Garmin Connect+, annunciando che nuove funzionalità verranno introdotte in esclusiva per gli abbonati.

Questa strategia viene considerata “cruciale” dall’azienda che, nonostante le critiche ricevute dagli utenti (e da varie testate del settore), sta preparando un riepilogo annuale potenziato e altri strumenti migliorati per tutti gli utenti.

Garmin Connect+ sarà il fulcro della strategia dell’azienda

Il servizio in abbonamento Garmin Connect+ è stato introdotto a marzo di quest’anno, ed è disponibile anche in Italia, definito dall’azienda come “un servizio premium che offre approfondimenti su salute e fitness basati sull’IA”.

A fronte di un canone mensile di 8,99 euro o di un canone annuale da 89,99 euro, offre agli utenti maggiori funzionalità rispetto a quelle disponibili gratuitamente su Garmin Connect. La seguente tabella fa un confronto tra le funzioni premium e quelle gratuite.

Connect+ ha ricevuto numerose critiche da utenti ed esperti del settore sin dal lancio ma l’azienda non ha fatto passi indietro, anzi: l’azienda ha recentemente affermato che la risposta della community sia stata piuttosto positiva; di conseguenza, i dirigenti di Garmin vedono Connect+ come un progetto a lungo termine e parte importante della strategia aziendale.

Nuove funzioni esclusive per gli abbonati

Pur ribadendo che la versione “standard” Garmin Connect rimarrà gratuita e che nessuna funzionalità esistente sarà resa a pagamento, la strategia futura dell’azienda prevede che certe nuove funzionalità saranno esclusive per gli abbonati a Connect+.

Ad esempio, le versioni aggiornate di metriche esistenti come VO2 Max o Tempo di recupero potrebbero essere messe a disposizione solo degli abbonati, differenziando ulteriormente l’offerta tra standard (gratuita) e a pagamento anche nella versione delle metriche offerte.

L’ecosistema Connect attende altre novità

Parallelamente alle conferme sul fatto che Connect+ sia il “futuro” della strategia aziendale, Garmin sta preparando alcune novità che dovrebbero migliorare l’esperienza utente con l’ecosistema Connect.

– Per il riepilogo annuale, Garmin sta mettendo a punto un nuovo strumento che punta a raccontare la storia dell’anno dell’utente attraverso risultati, abitudini e successi ottenuti. Questo riepilogo includerà highlights e risultati personali su sport come corsa, ciclismo, nuoto e sollevamento pesi, confronti “simpatici” con esempi presi dalla vita quotidiana (ad esempio “equivale a bruciare una fetta di torta” o “equivale a salire tot volte la Torre Eiffel“). Auto-Logging – Il sistema Lifestyle Logging, introdotto con Garmin Venu 4, verrà affinato con un nuovo framework che mira a consentire all’app di acquisire automaticamente più dati nel corso della giornata; in questo modo, il tracciamento dovrebbe essere più “allineato” con la frequenza cardiaca e con le zone di potenza.

– Il sistema Lifestyle Logging, introdotto con Garmin Venu 4, verrà affinato con un nuovo framework che mira a consentire all’app di acquisire automaticamente più dati nel corso della giornata; in questo modo, il tracciamento dovrebbe essere più “allineato” con la frequenza cardiaca e con le zone di potenza. LiveTrack più accessibile – la pagina del profilo LiveTrack personalizzata potrebbe non richiedere più l’abbonamento a Garmin Connect+ per la sua generazione; in futuro potrebbe essere estesa a tutti gli utenti.

– la pagina del profilo LiveTrack personalizzata potrebbe non richiedere più l’abbonamento a Garmin Connect+ per la sua generazione; in futuro potrebbe essere estesa a tutti gli utenti. Altri miglioramenti – Garmin sta cercando di perfezionare il modo in cui spiega agli utenti le tendenze sulla salute. Per farlo, dovrebbe adottare analisi più chiare sulle variazioni del punteggio del sonno, sule medie mensili e sulla qualità del recupero (post allenamento). Anche la metrica Body Battery verrà aggiornata per essere presentata meglio agli utenti (con nuove grafiche e suggerimenti contestuali).

Con queste novità, Garmin punta a rendere Connect un vero e proprio compagno affidabile per l’analisi dei dati sulla salute e sul fitness, andando oltre il semplice “archivio di dati grezzi” che è stato finora. Vedremo quali di queste novità verranno messe a disposizione di tutti e quali, invece, saranno disponibili solo per gli abbonati a Connect+.