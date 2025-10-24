Weekend davvero pieno di offerte in casa MediaWorld. Oltre all’iniziativa NO IVA sulla migliore tecnologia, sul sito (e nei negozi) è arrivata la promozione Crazy Weekend, dedicata ad alcuni prodotti esclusi dallo scorporo dell’IVA: andiamo a scoprire le offerte valide sui prodotti Apple e Dyson da sfruttare con la carta MediaWorld Club.

Il Crazy Weekend MediaWorld propone offerte Apple e Dyson

Come abbiamo visto, il nuovo NO IVA di MediaWorld propone tantissimi sconti con scorporo dell’IVA (-18,04%), ma ci sono alcune esclusioni: tra queste i prodotti Apple e Dyson. Se state cercando proprio questi ultimi, sappiate che sul sito e nei negozi della catena potete trovare offerte dedicate grazie al Crazy Weekend. La promozione è valida solo fino al 26 ottobre 2025 ed è dedicata ai possessori di una carta MediaWorld Club associata al profilo: nel caso ne siate sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza pagare nulla.

Crazy Weekend mette principalmente a disposizione offerte su iPhone, iPad, MacBook e Apple Watch, ma c’è spazio anche per qualche proposta Dyson per la casa. Qui in basso potete trovare gli sconti più interessanti: le cifre includono già il ribasso garantito dalla tessera MW Club.

Queste erano solo alcune delle proposte del Crazy Weekend di MediaWorld. Per consultare tutte le offerte della promozione valida fino a domenica potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare quello che stavate cercando?