Weekend davvero pieno di offerte in casa MediaWorld. Oltre all’iniziativa NO IVA sulla migliore tecnologia, sul sito (e nei negozi) è arrivata la promozione Crazy Weekend, dedicata ad alcuni prodotti esclusi dallo scorporo dell’IVA: andiamo a scoprire le offerte valide sui prodotti Apple e Dyson da sfruttare con la carta MediaWorld Club.
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World ??
Offerta + usa il coupon: IFPQHCYZ + ottieni il cashback iscrivendoti al nostro team prima di fare l'acquisto
Il Crazy Weekend MediaWorld propone offerte Apple e Dyson
Come abbiamo visto, il nuovo NO IVA di MediaWorld propone tantissimi sconti con scorporo dell’IVA (-18,04%), ma ci sono alcune esclusioni: tra queste i prodotti Apple e Dyson. Se state cercando proprio questi ultimi, sappiate che sul sito e nei negozi della catena potete trovare offerte dedicate grazie al Crazy Weekend. La promozione è valida solo fino al 26 ottobre 2025 ed è dedicata ai possessori di una carta MediaWorld Club associata al profilo: nel caso ne siate sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza pagare nulla.
Crazy Weekend mette principalmente a disposizione offerte su iPhone, iPad, MacBook e Apple Watch, ma c’è spazio anche per qualche proposta Dyson per la casa. Qui in basso potete trovare gli sconti più interessanti: le cifre includono già il ribasso garantito dalla tessera MW Club.
Offerte MacBook da MediaWorld
-
-17%
-
-17%
-
-17%
-
-17%
-
-7%
-
-7%
-
-8%
-
-8%
-
-8%
-
-9%
-
-9%
-
-11%
iPhone e altre offerte Apple da MediaWorld
-
-10%
-
-10%
-
-10%
-
-10%
-
-10%
-
-5%
-
-5%
-
-5%
-
-5%
-
-16%
-
-16%
-
-16%
-
-18%
-
-18%
Offerte Dyson da MediaWorld
-
-37%
-
-30%
Queste erano solo alcune delle proposte del Crazy Weekend di MediaWorld. Per consultare tutte le offerte della promozione valida fino a domenica potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare quello che stavate cercando?
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Octopus Energy: nuova offerta luce imbattibile, calano materia prima e oneri, anche per già clienti
- 💻 Investi bene e studi meglio: ecco i notebook MSI in offerta Back to School
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo