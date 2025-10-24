Questo fine settimana si preannuncia rovente per MediaWorld: la nota catena lancia infatti una nuova promozione NO IVA, valida sulla migliore tecnologia solo dal 24 al 26 ottobre 2025. Anche questa volta l’iniziativa prevede lo scorporo dell’IVA su diverse categorie di prodotti: vediamo come funziona e come approfittarne subito.
Caricatore USB-C 100W UGREEN
GaN con Cavo Retrattile, Ricarica Rapida con 4 Porte, Compatibile con qualsiasi dispositivo
Il NO IVA MediaWorld è tornato: le offerte fino al 26 ottobre 2025
La nuova promozione NO IVA di MediaWorld è valida solo fino alle 23:59 del 26 ottobre 2025 e consente di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello solo con carta MW Club associata al profilo. Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito, rendendo particolarmente appetibili i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già ribassati.
Come detto, l’offerta della catena è valida solo per i possessori della carta MediaWorld Club associata al profilo: nel caso ne siate sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza sborsare un centesimo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili.
Anche stavolta i prodotti coinvolti nel NO IVA MediaWorld sono tantissimi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti, ordinandole per categoria. Tra quelle toccate abbiamo smartphone, smartwatch, PC, TV, videogiochi, mobilità elettrica e tanto altro. Insomma, la maggior parte dei prodotti è compatibile con la promozione, ma troviamo alcune esclusioni, legate perlopiù a iniziative già in corso (come Tutto vero tasso zero, La casa per me, Smart Working, Gaming Experience, Crea la cucina dei tuoi sogni Samsung, Smeg e LG); sono inoltre esclusi tutti i prodotti a marchio Apple, Ray-Ban Meta, Oakley Meta, Starlink, Liebherr, Dyson, Ecovacs, Tineco e Smeg, oltre a Xiaomi Robot X20+, visori, console da gaming, alcuni accessori, i ricondizionati e i prodotti in abbonamento o prevendita.
Chiarito questo punto, vediamo alcuni esempi. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.
Offerte smartphone NO IVA MediaWorld
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
Offerte smartwatch e smart ring NO IVA MediaWorld
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
Offerte cuffie wireless NO IVA MediaWorld
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
Offerte informatica NO IVA MediaWorld
-
-18%
ACER Swift 16 AI SF16-51-73LP NOTEBOOK, ”, processore Intel® Core Ultra 7 256V, Arc™ GPU, RAM GB, 512 GB SSD, Black, Windows 11 Home
-
-18%
ASUS Zenbook S14 UX5406 NOTEBOOK, 14 ”, processore Intel® Core Ultra 7 258V, Arc™ GPU, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Grigio siderale, Windows 11 Home
-
-18%
MICROSOFT Surface Laptop Copilot+PC NOTEBOOK, 15 ”, processore Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 256 GB SSD, Platinum, Windows 11 Home
-
-18%
-
-18%
MICROSOFT Surface Pro Copilot+ PC convertibile 2 in 1, 13 ”, processore Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, 16 GB, 512 GB SSD, Sapphire, Touchscreen LCD, Windows 11 Home
-
-18%
HP Pavilion Plus 14-ew1008nl NOTEBOOK, 14 ”, processore Intel® Core Ultra 7 155H (Evo), Arc™ GPU, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
-
-18%
MSI Modern 15 H AI C2HM-269IT NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core Ultra 9 285H, Arc™ GPU, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Nero siderale, Windows 11 Home
-
-18%
SAMSUNG Galaxy Book4 Pro 14 NOTEBOOK, ”, processore Intel® Core Ultra 5 125H , Arc™ GPU, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-18%
MICROSOFT Surface Pro Copilot+ PC convertibile 2 in 1, 13 ”, processore Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, 16 GB, 256 GB SSD, Platinum, Touchscreen LCD, Windows 11 Home
-
-18%
SAMSUNG Galaxy Book4 Edge 14 NOTEBOOK, ”, processore Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB Flash, Sapphire, Windows 11 Home
-
-18%
LENOVO Ideapad 5 2in1 Copilot+PC convertibile 2 in 1, 14 ”, processore Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100, 16 GB, 512 GB SSD, Grey OLED, Windows 11 Home
-
-18%
-
-18%
ASUS Vivobook 16 M1607 NOTEBOOK, ”, processore AMD Ryzen 7 AI 350, Radeon™ Onboard Graphics, RAM GB, 512 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
-
-18%
-
-18%
MSI Modern 15 F1MG-691IT NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core 7 150U, Arc™ GPU, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Nero siderale, Windows 11 Home
-
-18%
ACER Aspire 14 AI Copilot+ PC, 14” OLED, processore Intel® Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, Grey
-
-18%
SAMSUNG Galaxy Book4 15.6 i5 NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core I5 1355U, Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-18%
HP 15-FC0085NL NOTEBOOK, 15,6 ”, processore AMD Ryzen 7 5825U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Windows 11 Home
-
-18%
LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10R NOTEBOOK, 15,3 ”, processore Intel® Core 7 240H, UHD Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-18%
LENOVO Lenovo A100 AIO, 23,8 ”, Intel® Core I3 N305, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Cloud Grey, LCD, Windows 11 Home
-
-18%
ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P NOTEBOOK, 15,6 ”, processore AMD Ryzen 7 5825U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
-
-18%
LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 NOTEBOOK, 15,6 ”, processore AMD Ryzen 5 7520U, Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
-
-18%
ASUS Vivobook 15 F1504 NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core 5 120U, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
-
-18%
HP 15s-fq5089nl NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core I5 1235U, Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Argento, Windows 11 Pro S-Mode
-
-18%
SAMSUNG Galaxy Chromebook Plus NOTEBOOK CHROMEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core 3 100U, Intel®, RAM 8 GB, 256 GB Flash, Blue, Google Chrome OS
-
-18%
-
-18%
ASUS Vivobook 15 F1504 NOTEBOOK, 15,6 ”, processore Intel® Core I3 1315U, UHD Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Blue, Windows 11 Home
-
-18%
LENOVO IPS Slim 3 Chrome PLUS NOTEBOOK CHROMEBOOK, 14 ”, processore Intel® Core I3 N305, Intel®, RAM 8 GB, 256 GB eMMC, Grey, Google OS
-
-18%
-
-18%
-
-18%
Offerte TV NO IVA MediaWorld
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
Altre offerte NO IVA MediaWorld
-
-18%
Monopattino Elettrico XIAOMI Electric Scooter 5 MAX nero, ruote da 10”,velocità max 20 Km/h, motore 1000W, autonomia fino a 60Km, batteria 10200mAh
-
-18%
Monopattino Elettrico NINEBOT E3 E nero, ruote da 10”,velocità max 25 Km/h, motore 800W, autonomia fino a 45Km, batteria 7650mAh
-
-18%
Monopattino Elettrico XIAOMI Electric Scooter Elite nero, ruote da 10”,velocità max 20 Km/h, motore 400W, autonomia fino a 45Km, batteria 10200mAh
-
-18%
Monopattino Elettrico NINEBOT E2 PLUS E II nero/grigio, ruote da 8,1”,velocità max 25 Km/h, motore 500W, autonomia fino a 25Km, batteria 220Wh
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%
Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare lo sconto pari allo scorporo dell’IVA. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al NO IVA MediaWorld non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Avete tempo solo fino al 26 ottobre 2025 per approfittarne, salvo esaurimento scorte. Siete riusciti a trovare quello che stavate cercando?
