Il NO IVA MediaWorld è tornato: le offerte fino al 26 ottobre 2025

La nuova promozione NO IVA di MediaWorld è valida solo fino alle 23:59 del 26 ottobre 2025 e consente di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello solo con carta MW Club associata al profilo. Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito, rendendo particolarmente appetibili i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già ribassati.

Come detto, l’offerta della catena è valida solo per i possessori della carta MediaWorld Club associata al profilo: nel caso ne siate sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza sborsare un centesimo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili.

Anche stavolta i prodotti coinvolti nel NO IVA MediaWorld sono tantissimi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti, ordinandole per categoria. Tra quelle toccate abbiamo smartphone, smartwatch, PC, TV, videogiochi, mobilità elettrica e tanto altro. Insomma, la maggior parte dei prodotti è compatibile con la promozione, ma troviamo alcune esclusioni, legate perlopiù a iniziative già in corso (come Tutto vero tasso zero, La casa per me, Smart Working, Gaming Experience, Crea la cucina dei tuoi sogni Samsung, Smeg e LG); sono inoltre esclusi tutti i prodotti a marchio Apple, Ray-Ban Meta, Oakley Meta, Starlink, Liebherr, Dyson, Ecovacs, Tineco e Smeg, oltre a Xiaomi Robot X20+, visori, console da gaming, alcuni accessori, i ricondizionati e i prodotti in abbonamento o prevendita.

Chiarito questo punto, vediamo alcuni esempi. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.

Offerte smartphone NO IVA MediaWorld

Offerte smartwatch e smart ring NO IVA MediaWorld

Offerte cuffie wireless NO IVA MediaWorld

Offerte informatica NO IVA MediaWorld

Offerte TV NO IVA MediaWorld

Altre offerte NO IVA MediaWorld

Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare lo sconto pari allo scorporo dell’IVA. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al NO IVA MediaWorld non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Avete tempo solo fino al 26 ottobre 2025 per approfittarne, salvo esaurimento scorte. Siete riusciti a trovare quello che stavate cercando?

Tutte le offerte NO IVA MediaWorld

